Ο Kendrick Lamar έκανε πάλι το θαύμα του: κυκλοφόρησε το άλμπουμ-έκπληξη «GNX»

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ, Kendrick Lamar, προλόγισε το νέο δίσκο με ένα βίντεο ενός λεπτού πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ των δώδεκα κομματιών.

Το έκτο στούντιο άλμπουμ του Lamar περιλαμβάνει πολλαπλές συμμετοχές της SZA καθώς και του Kamasi Washington και credit στον παραγωγό Jack Antonoff (σε όλα τα τραγούδια εκτός από ένα).

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο DJ Snake είχε υποστηρίξει ότι στο άλμπουμ θα εμφανιζόταν και η Taylor Swift.

Φέτος ήταν η χρονιά του Kendrick Lamar

Το άλμπουμ επισφραγίζει μια εξαιρετική χρονιά για τον Kendrick Lamar κατά την οποία ο ράπερ κυκλοφόρησε πολλά diss tracks για τον Drake, επιτυχίες που τον οδήγησαν στο να αποσπάσει επτά υποψηφιότητες για Grammy. Επίσης, σημείωσε επιτυχία στα charts με τα Not Like Us και Like That.

Το νέο άλμπουμ δεν περιλαμβάνει κανένα από τα τραγούδια της προηγούμενης χρονιάς, αλλά περιέχει το κομμάτι «Heart Pt 6», αφού ο Drake κυκλοφόρησε τον Μάιο το diss track «The Heart Part 6».

«Δεν πιστεύω ότι είμαι ένα νευρικό άτομο», δήλωσε ο Lamar νωρίτερα φέτος σε συνέντευξή του. «Αλλά πιστεύω στην αγάπη και στον πόλεμο και πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Και η επίγνωση αυτού μου επιτρέπει να αντιδρώ στα πράγματα, αλλά να μην ταυτίζομαι με αυτά όσον αφορά το ποιόν μου».

Ο Lamar θα είναι επίσης ο performer του ημιχρόνου στο Super Bowl του επόμενου έτους. Πρόκειται για μια headline εμφάνιση που αναφέρεται στο «Wacced Out Murals», ένα τραγούδι του νέου άλμπουμ. Ραπάρει ότι ο Nas ήταν ο «μόνος» που τον συνεχάρη και ότι η «σκληρή δουλειά του απογοήτευσε τον Lil’ Wayne».

«Η ραπ μουσική εξακολουθεί να είναι το πιο επιδραστικό είδος μέχρι σήμερα», ανέφερε τότε ο Lamar σε δήλωσή του. «Και θα είμαι εκεί για να υπενθυμίσω στον κόσμο το γιατί. Πήραν τον κατάλληλο».

Το τελευταίο του άλμπουμ, το Mr Morale & the Big Steppers του 2022, ανακηρύχθηκε καλύτερο ραπ άλμπουμ στα Grammy. Έγινε επίσης ο πρώτος καλλιτέχνης που δεν είναι κλασικός ή τζαζ που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για το άλμπουμ του Damn το 2017.

