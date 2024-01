Η PinkPantheress κάνει παρέα με την SZA στην κορυφή: Οι καλλιτέχνιδες «έσπασαν» τα βρετανικά charts

Οι γυναίκες βρέθηκαν για 31 εβδομάδες στην κορυφή του Top 40 αντιπροσωπεύοντας το 48,5% όλων των τραγουδιών που έφτασαν στο Top 10 – καθώς και επτά από τα 10 κορυφαία τραγούδια της χρονιάς.

Οι τελευταίοι 12 μήνες αποτέλεσαν χρονιά ρεκόρ για τις γυναίκες μουσικούς στη βρετανική μουσική βιομηχανία, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία του Βρετανικού Φωνογραφικού Ινστιτούτου (BPI). Οι γυναίκες βρέθηκαν για 31 εβδομάδες στην κορυφή του βρετανικού singles chart, ενώ συμμετείχαν σε επτά από τα 10 μεγαλύτερα singles της χρονιάς και σε περισσότερα από τα μισά του συνολικού top 20.

Οι πωλήσεις και οι μεταδόσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε 182,8 εκατομμύρια άλμπουμ ή ισοδύναμες πωλήσεις

Οι δέκα από αυτές τις εβδομάδες στο Νο 1 ανήκαν στη Μάιλι Σάιρους, η οποία είχε το πιο δημοφιλές single της χρονιάς με το Flowers και η οποία κράτησε συντροφιά στην κορυφή στις Ντούα Λίπα, Έλι Γκούλντινγκ, Κένια Γκρέις, Ρέι, Μπίλι Έιλις, Doja Cat, Ολίβια Ροντρίγκο και Τέιλορ Σουίφτ.

Η Σάιρους, η Σουίφτ, η Γκούλντινγκ και η Ρέι μαζί με τις SZA, PinkPantheress και την Καμερουνέζα-Αμερικανίδα τραγουδίστρια Libianca βρίσκονταν στην «ηγεσία» των 10 πιο δημοφιλή κομματιών της χρονιάς, ο υψηλότερος αριθμός στα περισσότερα από 70 χρόνια ιστορίας του Official Singles Chart.

Η μακροχρόνια επίδραση του streaming είχε ώς αποτέλεσμα να μην υπάρχουν νέα άλμπουμ για το 2023

Το κομμάτι Miracle της Γκούλντινγκ ήταν μια συνεργασία με τον Κάλβιν Χάρις, ενώ το υπόλοιπο top 10 απαρτίζεται από τους Dave και Central Cee και τον Νιγηριανό τραγουδιστή Rema.

Βινύλια και CD

Οι πωλήσεις βινυλίων σημείωσαν για 16η χρονιά αύξηση, κατά 11,8% σε 6,1 εκατ. πωλήσεις- το υψηλότερο ποσοστό τους από το 1990. Το chart βινυλίων παρουσίασε επτά ολοκαίνουργια άλμπουμ, με το 1989 της Swift (Taylor’s Version) στο Νο 1, ακολουθούμενο από το Hackney Diamonds των Rolling Stones (Νο 2), το Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd της Lana Del Rey (3), το Speak Now της Swift (Taylor’s Version) (Νο 4), το The Ballad of Darren της Blur (7) και το Guts της Olivia Rodrigo (Νο 9).

Ο ρυθμός της μείωσης των CD επιβραδύνθηκε, σημειώνοντας πτώση 6,9% σε 10,8 εκατ. πωλήσεις. Το This Life των Take That ήταν το CD με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς. Οι κασέτες, εν τω μεταξύ, πούλησαν περίπου 136.000 κομμάτια, διατηρώντας σταθερά εξαψήφιο ποσοστό πωλήσεων για τέταρτη συνεχή χρονιά. Το Guts της Rodrigo ήταν η κασέτα με τις υψηλότερες πωλήσεις, πουλώντας σχεδόν 8.500 αντίτυπα κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της.

«Νικήτρια» και η βρετανική μουσική βιομηχανία

Ο επικεφαλής της BPI Dr Jo Twist πανηγύρισε για την αλλαγή, αλλά συμβούλευσε να μην επαναπαύονται. «Το έργο μας στη μουσική βιομηχανία συνεχίζεται για να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει ο κανόνας».

Επιπλέον, το 48,5% του συνόλου των τραγουδιών που έφτασαν στο Top 10 φέτος ήταν από γυναίκες – είτε σόλο είτε σε συνεργασία – αντιπροσωπεύοντας το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό γυναικών μουσικών στο Top 10 επιτυχιών αυτού του αιώνα.

Το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την οικονομία της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Οι πωλήσεις και οι μεταδόσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε 182,8 εκατομμύρια άλμπουμ ή ισοδύναμες πωλήσεις. Το streaming σημείωσε ρεκόρ με 179,6 δισ. « μουσικά κλικς» σε 12 μήνες – αύξηση 12,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2018.

Ωστόσο, η μακροχρόνια επίδραση του streaming είχε ώς αποτέλεσμα να μην υπάρχουν νέα άλμπουμ για το 2023 στο συνολικό Top 10 της χρονιάς – με εξαίρεση το 1989 (Taylor’s Version) της Τέιλορ Σουίφτ, μια επανεκτέλεση της ποπ επιτυχίας του 2014.

Τα καλύτερα άλμπουμ στη Βρετανία για το 2023

1. The Weeknd – The Highlights

2. Taylor Swift – Midnights

3. Taylor Swift – 1989 (έκδοση της Taylor)

4. Elton John – Diamonds

5. Harry Styles – Harry’s House

6. Fleetwood Mac – 50 χρόνια – Don’t Stop

7. Eminem – Curtain Call: Curtain: The Hits

8. SZA – SOS

9. Arctic Monkeys – AM

10. ABBA – Gold: ABBA: Greatest Hits

Τα καλύτερα singles στη Βρετανία για το 2023

1. Miley Cyrus – Flowers

2. Dave and Central Cee – Sprinter

3. Raye – Escapism ft 070 Shake

4. Taylor Swift – Anti-Hero

5. Calvin Harris και Ellie Goulding – Miracle

6. Rema – Calm Down

7. SZA – Kill Bill

8. PinkPantheress – Boy’s a Liar

9. Harry Styles – As It Was

10. Libianca – People

*Mε πληροφορίες από Guardian