Η Τάμτα επανακυκλοφορεί τo album «Identity Crisis» σε βινύλιο με ολοκαίνουργια τραγούδια

Περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, το «Identity Crisis» της Τάμτα επανακυκλοφορεί σε ολοκαίνουργια deluxe version με την προσθήκη νέων τραγουδιών.

Η opinion leader & always forward τραγουδίστρια παρουσίασε μια διαφορετική πλευρά του καλλιτεχνικού εαυτού της μέσα από τα εξαιρετικά τραγούδια του δίσκου της «Identity Crisis».

Η αρχή έγινε με το ομότιτλο τραγούδι, ακολούθησε το club banger «Αυταπάτη (High In The After Party)» με το special music video – αφιέρωμα στα 80’s. Παράλληλα, απολαύσαμε μια μοναδική performance του «Makria» στο MadWalk 2023, συγκινηθήκαμε με το πρόσφατο βίντεο κλιπ του «Άλλο Τι Λέω» σε στίχους του καταξιωμένου Γεράσιμου Ευαγγελάτου, και εντυπωσιαστήκαμε από τις sold out εμφανίσεις της στο club SMUT: ένα καλλιτεχνικό experience που έγινε talk of the town και αναμένεται να συνεχιστεί για ακόμα 2 ημερομηνίες (Παρασκεύη 26 Απριλίου & 10 Μαΐου) .

Με προσθήκη δύο νέων tracks

Ανήμερα της προτελευταίας εμφάνισης της, η Τάμτα παρουσιάζει την ολοκαίνουργια deluxe έκδοση του «Identity Crisis», η οποία κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και περιλαμβάνει τα τραγούδια της αρχικής version με την προσθήκη των 2 ολοκαίνουργιων tracks «Dystopia ft. Wax Wings» & «Fovame», του BABYNYMPH remix του «Autapati (High In The After Party)» αλλά και του «Autow Nite Superstore Remix» του «Identity Crisis».

H deluxe version του «Identity Crisis» κυκλοφορεί για πρώτη φορά και σε βινύλιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για αγορά στο SMUT Club, πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης της Τάμτα στον εντυπωσιακό underground χώρο.

Βρείτε το «Identity Crisis (Deluxe Version)» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες