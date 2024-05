Πόσα λεπτά πρέπει να περιμένετε μέχρι να απορροφηθούν τα προϊόντα περιποίησης του προσώπου σας;

Μετά την ερώτηση «με ποια σειρά πρέπει να εφαρμόζω τα προϊόντα φροντίδας;» ακολουθεί η απορία «πόσα λεπτά πρέπει να περιμένω μέχρι να απορροφηθούν;». Και οι δύο ερωτήσεις είναι εύλογες και οι απαντήσεις τους παίζουν σημαντικό ρόλο στην ιεροτελεστία του skincare! Μάθαμε από τους experts όσα θέλετε να ξέρετε.

Για το υαλουρονικό οξύ

Τα υγραντικά συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ συμπεριφέρονται καλύτερα σε νωπή επιδερμίδα. Σύμφωνα με τη δερματολόγο Ava Shamban, είναι κάτι σαν «μαγνήτες» νερού, οπότε θα πρέπει να τους δώσετε το νερό που χρειάζονται, για να λειτουργήσουν σωστά. Εάν σκοπεύετε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε υαλουρονικό οξύ, πλύνετε και στεγνώστε ελάχιστα το πρόσωπό σας λίγο πριν εφαρμόσετε τον ορό, καθώς θέλουμε το δέρμα να είναι νωπό. «Αυτό μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο βήμα για τις γυναίκες με πιο ευαίσθητη επιδερμίδα, καθώς η ύπαρξη αυτής της λίγης ποσότητας νερού μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές παρενέργειες των ενεργών συστατικών. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στο υαλουρονικό οξύ αρκετό χρόνο για να στεγνώσει -περίπου δύο λεπτά- πριν εφαρμόσετε, για παράδειγμα, ρετινόλη ή βιταμίνη C» προσθέτει η ίδια.

Για τη ρετινόλη

Η ρετινόλη πρέπει να εφαρμόζετε πάντα σε καθαρό, στεγνό δέρμα. «Εάν η επιδερμίδα είναι νωπή ή υγρή, η ρετινόλη θα διεισδύσει πιο βαθιά και η επιδερμίδα μπορεί να ερεθιστεί» αιτιολογεί η εγκεκριμένη αισθητικός Melissa Croff. Εάν, ωστόσο, το δέρμα σας έχει συνηθίσει τη ρετινόλη, μπορείτε να την εφαρμόσετε σε νωπό δέρμα, για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητά της, αλλά αυτό ισχύει μόνο για όσες γυναίκες μπορούν να ανέβουν επίπεδο στη χρήση ρετινόλης. Αφού πλύνετε, λοιπόν, το πρόσωπό σας, στεγνώστε το απαλά με μια καθαρή πετσέτα ή χαρτομάντηλο και περιμένετε ένα με δύο λεπτά για να εξατμιστεί το νερό που υπάρχει στην επιδερμίδα πριν εφαρμόσετε τη ρετινόλη. Μετά την εφαρμογή, περιμένετε μέχρι να απορροφηθεί πλήρως η ρετινόλη πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα -συνήθως δύο λεπτά είναι αρκετά.

Για τη βιταμίνη C

Η βιταμίνη C ή το ασκορβικό οξύ, όπως ονομάζεται αλλιώς, κινείται παρόμοια με τη ρετινόλη. Εφαρμόστε τη σε καθαρό, στεγνό δέρμα, για να μεγιστοποιήσετε την απορρόφησή της. «Η βιταμίνη C μπορεί να χάσει την ισχύ και την αποτελεσματικότητά της όταν εκτίθεται στον αέρα, το φως ή ακόμη και την υγρασία, επομένως είναι καλύτερο να την απλώνετε σε στεγνή επιδερμίδα» εξηγεί η Melissa Croff. Αφού καθαρίσετε και στεγνώσετε καλά το πρόσωπό σας, περιμένετε περίπου ένα λεπτό πριν εφαρμόσετε τον ορό βιταμίνης C. Μετά την εφαρμογή, περιμένετε άλλα δύο λεπτά πριν συνεχίσετε με τη ρουτίνα σας.

Για την ενυδατική

Εάν επιλέξατε να εφαρμόσετε έναν ορό υαλουρονικού οξέος, τότε προχωρήστε αμέσως στο επόμενο βήμα κι εφαρμόστε αμέσως την ενυδατική σας κρέμα, για να «κλειδώσετε» την ενυδάτωση. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε ορό ρετινόλης ή βιταμίνης C ή οποιοδήποτε άλλο δραστικό συστατικό, θα πρέπει να αφήσετε αρκετό χρόνο για να απορροφηθούν αυτού του είδους οι οροί -δύο λεπτά είναι αρκετά.

Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι χρειάζεστε χρονόμετρο για να μετράτε αντίστροφα τα δευτερόλεπτα. «Οι οροί έχουν χαμηλή μοριακή δομή και απορροφώνται πολύ γρήγορα από το δέρμα. Μόλις ένας ορός εφαρμοστεί στην επιδερμίδα και αισθανθείτε ότι έχει απορροφηθεί πλήρως είναι καλό να συνεχίσετε μέσα σε ένα λεπτό ή λιγότερο από λεπτό με την ενυδατική κρέμα» αναφέρει η Melissa Croff. Εάν χρησιμοποιείτε πιο παχύρρευστη ρετινόλη -ας πούμε, μια κρέμα με ρετινόλη- ίσως χρειαστεί να της δώσετε περισσότερο χρόνο πριν προχωρήσετε στην ενυδατική κρέμα. Αν νιώθετε το δέρμα σας ξηρό, είστε σε καλό σημείο. Εάν το αισθάνεστε λείο, δώστε του λίγο χρόνο να απορροφήσει τη ρετινόλη.

Για το αντηλιακό

Αφού απορροφηθεί η ενυδατική σας (ένα – δύο λεπτά είναι αρκετά), συνεχίστε με το αντηλιακό. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να εφαρμόσετε το αντηλιακό 15 λεπτά πριν βγείτε στον ήλιο ώστε τα αντηλιακά φίλτρα να έχουν τον χρόνο που χρειάζονται για να ενεργοποιηθούν. Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε την εφαρμογή κάθε δύο ώρες, ειδικά μετά το μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα, ή αν ιδρώνετε πολύ. Επίσης, μην παραλείπετε να εφαρμόζετε το αντηλιακό σας ακόμη κι αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να διαπεράσει ακόμη και τα τζάμια.

Πηγή: Grace