Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση στη Ράφα - Αναφορές για βομβαρδισμό δύο συνοικιών

Κρίσιμες είναι οι ώρες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς είναι προ των πυλών η εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία εκεχειρίας στον θύλακα.

Οι Ισραηλινές αρχές πέταξαν φυλλάδια από αέρος, με τα οποία προειδοποιούσαν τον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει άμεσα, καθώς επίκειται στρατιωτική επιχείρηση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετακίνηση τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων, ωστόσο ο πληθυσμός που έχει εκτοπιστεί στη Ράφα από άλλες περιοχές της Γάζας, μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου ξεπερνά το ένα εκατομμύριο.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο στρατός είχε επισημάνει ότι «ενθαρρύνει τους κατοίκους της ανατολικής Ράφα να μετακινηθούν προς τις διευρυμένες ανθρωπιστικές ζώνες», διευκρινίζοντας ότι «οι εκκλήσεις για προσωρινή μετακίνηση προς την ανθρωπιστική ζώνη γίνονται μέσω φυλλαδίων, SMS, τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων στα αραβικά μέσω του Τύπου».

Κάτοικος της Ράφα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κάποιοι έχουν λάβει ηχητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία τους ζητούν να φύγουν και SMS με έναν χάρτη που τους δείχνει προς τα πού να πάνε.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες από την πόλη επεσήμαναν στο Reuters ότι κάποιες οικογένειες έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την ανατολική Ράφα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο την παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, μεταδίδει ότι οι IDF ενέτειναν σήμερα τους βομβαρδισμούς τους εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα.

«Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

Λίγο νωρίτερα, κάτοικοι ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα σήμερα, ώρες αφότου το Ισραήλ είπε σε Παλαιστινίους να εκκενώσουν τμήματα της πόλης της νότιας Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο έχουν βρει καταφύγιο.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa, που συνδέεται με τη Χαμάς, μετέδωσε πως το Ισραήλ στοχοθέτησε περιοχές στην ανατολική Ράφα, κοντά σε συνοικίες στις οποίες δόθηκαν εντολές εκκένωσης.

🚨#BREAKING: RAFAH UNDER ATTACK.

Israel has launched a violent attack involving barrages of strikes described as fire belts, continuous artillery shelling, and aerial targeting on the eastern areas of Rafah, aiming to force Palestinians to leave. pic.twitter.com/ZkscMYujOZ

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 6, 2024