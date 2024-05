Χιλιάδες Ουκρανοί φεύγουν από την περιφέρεια του Χαρκόβου – Η Ρωσία κατέλαβε κι άλλο χωριό

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (18/5) ότι κατέλαβε ένα χωριό κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, στην ουκρανική περιοχή του Χαρκόβου, όπου ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε νέα επίθεση την περασμένη εβδομάδα.

«Οι μονάδες της βόρειας ταξιαρχίας απελευθέρωσαν το χωριό Σταρίτσα στην περιοχή του Χαρκόβου και συνεχίζουν την προώθησή τους βαθιά στις αμυντικές θέσεις του εχθρού», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σχεδόν 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, μετά την χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν πρόσφατα οι ρωσικές δυνάμεις.

«Συνολικά 9.907 άνθρωποι απομακρύνθηκαν» από τα σπίτια τους, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ, πάνω από μια εβδομάδα από τότε που εξαπολύθηκε η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, για την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μπορεί να είναι μόνον το πρώτο κύμα μιας πολύ πιο ευρείας επίθεσης.

❗️This is what the city of #Vovchansk in the Kharkiv region looks like today.

«On certain days, the russians throw 20 KABs a day at the city,» write photographers Konstantin and Vlada Liberovs, who showed the destruction of the city. pic.twitter.com/JdnmsSHcn1

