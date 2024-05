Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαΐου του 2004 όταν «Τα Φιλαράκια» μας είπαν το τελευταίο «αντίο».

Το επεισόδιο με τίτλο «The Last One» προβλήθηκε, βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο αγαπημένες σειρές που πέρασαν ποτέ από την τηλεόραση.

Μετά από δέκα συναρπαστικές σεζόν γεμάτες γέλιο, δάκρυα και συγκινήσεις, το θρυλικό σόου έφτασε στο τέλος του, με το τελευταίο επεισόδιο να μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης, καθώς 52,5 εκατομμύρια άτομα συντονίστηκαν στους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν για τελευταία φορά των Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ), Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον), Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι), Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ), Τζόι (Ματ ΛεΜπλανκ) και Φοίβη (Λίζα Κούντροου).

Το φινάλε ήταν τότε το τέταρτο μεγαλύτερο σε τηλεθέαση φινάλε σειράς στην αμερικάνικη τηλεοπτική ιστορία, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά και στις γιγαντοοθόνες της Times Square στη Νέα Υόρκη.

i wish i could’ve experienced watching the last episode of friends in times square <3 pic.twitter.com/10ZiH6kp3V

— alex ✧ (@wdwruffalo) May 6, 2024