Ο ράπερ «Puff Daddy» ξυλοκοπά άγρια την πρώην σύντροφο του – Σοκαριστικό βίντεο

Σάλος έχει προκληθεί από ένα βίντεο από κάμερας ασφαλείας που δείχνει τον ράπερ Σον «Diddy» Κομπς, γνωστό ως «Puff Daddy», να χτυπάει με απίστευτη σκληρότητα και να σέρνει, την πρώην σύντροφό του Κέισι Βεντούρα σε ένα διάδρομο ξενοδοχείου.

Το βίντεο του 2016 που εξασφάλισε αποκλειστικά το CNN δείχνουν τον ράπερ, παραγωγό και μεγιστάνα επιχειρήσεων να χτυπάει τη Βεντούρα στο κλειστό (πλέον) ξενοδοχείο InterContinental στο Century City του Λος Άντζελες.

Το CNN επαλήθευσε την τοποθεσία με βάση τις δημοσίως διαθέσιμες φωτογραφίες του εσωτερικού του πρώην ξενοδοχείου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Κόμπς φορώντας μια πετσέτα κυνηγάει την κοπέλα που φαίνεται ότι επιχειρούσε να διαφύγει κουβαλώντας μια βαλίτσα. Την πιάνει από το λαιμό και την πετάει στο πάτωμα και την κλωτσήσει.

Καθώς η Βεντούρα βρίσκεται στο έδαφος, ο Κομπς σηκώνει τα πράγματά της από το πάτωμα, την κλωτσάει ξανά και στη συνέχεια την σέρνει για λίγο από το φούτερ της προς ένα δωμάτιο, προτού απομακρυνθεί.

Στη συνέχεια, η Βεντούρα φαίνεται να σηκώνεται όρθια αργά, με δυσκολία. Δευτερόλεπτα αργότερα, αυτός κάθεται σε μια καρέκλα, αρπάζει ένα αντικείμενο από το τραπέζι και το πετάει με δύναμη προς τη Βεντούρα. Ο Κομπς φαίνεται να απομακρύνεται και μετά στρέφει προς την κοπέλα για άλλη μια φορά, όταν ανοίγει μια πόρτα του ανελκυστήρα και κάποιος φαίνεται να βγαίνει.

Puff Daddy και Βεντούρα, που ήταν μαζί για 11 χρόνια (από το 2007 μέχρι το 2018) κατέληξαν σε μια άγνωστη συμφωνία και η αγωγή αποσύρθηκε. Το CNN επικοινώνησε με τη Βεντούρα που αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο δικηγόρος της, Ντάγκλας Χ. Γουίγκντορ, δήλωσε: «Το συγκλονιστικό βίντεο επιβεβαίωσε περαιτέρω την ανησυχητική συμπεριφορά του κ. Κομπς. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν το θάρρος και το σθένος που επέδειξε η κυρία Βεντούρα, για να το φέρει στο φως».

Το CNN απευθύνθηκε σε εκπροσώπους των Κομπς και InterContinental Hotels για σχόλια. Ο Κομπς είχε προηγουμένως αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Βεντούρα.

