«Φιλαράκια»: Σενάρια της σειράς διασώθηκαν από τα σκουπίδια και βγαίνουν σε δημοπρασία

Όλοι αγαπάμε την κωμική τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια» με την οποία περάσαμε άπειρα μεσημέρια, από την πρώτη προβολή το 1994 και μετά με συνεχείς επαναλήψεις. Βλέποντας τη σειρά γελάσαμε, παρακολουθήσαμε ανεκπλήρωτους έρωτες και κάναμε όνειρα που ζουν φοιτητές.

Υπάρχει όμως κάτι παράξενο που κανείς δεν γνώρισε μέχρι πρότινος, όσο φανατικός θαυμαστής και αν είσαι. Δύο αυθεντικά σενάρια από τη σειρά (για δύο επεισόδια που γυρίστηκαν στη Βρετανία), βρέθηκαν στα σκουπίδια.

Πρόκειται για προσχέδια που διασώθηκαν στα Fountain Studios, στο Γουέμπλεϊ, καθώς είχε επιχειρηθεί να καταστραφούν προκειμένου, όπως σχολιάζει σήμερα στο BBC η Amanda Butler του οίκου δημοπρασιών Hanson Ross, «να μη διαρρεύσει το τέλος».

Η δημοπρασία έγινε την Παρασκευή από τον οίκο Hanson Ross. Τα δύο πρωτότυπα σενάρια από «Τα Φιλαράκια» έσωσε υπάλληλος του στούντιο, παρότι σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγωγής, έπρεπε να έχουν καταστραφεί.

«Τα βρήκα σε ένα κάδο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων»

Τα δύο σενάρια είναι από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του επεισοδίου που κλείνει την τέταρτη σεζόν της σειράς. Σε αυτά, ο Ρος παντρεύεται την Έμιλι στο Λονδίνο το 1998. Αντιστοιχούν στο φινάλε που προβλήθηκε σε δύο μέρη με τίτλο «The One With Ross’s Wedding» (η παρέα ταξιδεύει στη Βρετανία για τον γάμο του ζευγαριού).

Η αξία των αυθεντικών σεναρίων τους υπολογίζεται γύρω στις 600 με 800 λίρες.

Ο ανυπάκουος υπάλληλος

Ο υπάλληλος, που διατηρεί την ανωνυμία του, εργαζόταν στα Fountain Studios μέχρι το 1999 αλλά, αφού διέσωσε τα σενάρια, τα κρατούσε μέχρι πρόσφατα σε ένα συρτάρι στο κομοδίνο του.

«Θυμάμαι να αναρωτιέμαι σε ποιο μέλος του καστ ανήκαν» λέει ο ίδιος σήμερα. «Όταν έκανα ένα ξεκαθάρισμα στο γραφείο μου, έριξα τα πάντα σε ένα μεγάλο κουτί. Ξέχασα ότι ήταν εκεί και τα σενάρια. Είχαν καταλήξει σε ένα συρτάρι δίπλα στο γραφείο μου και βρίσκονταν εκεί από τότε. Θα μπορούσα να τα είχα πετάξει, εύκολα».

Ο 60χρονος Λονδρέζος είπε επίσης ότι ο ίδιος δεν είναι μεγάλος φαν της σειράς. «Το αμερικάνικο χιούμορ είναι διαφορετικό από το δικό μας», είπε και συμπλήρωσε ότι «αυτά τα χειρόγραφα αξίζει να τα έχει ένας αληθινός φαν των Friends».

Το πρώτο επεισόδιο

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από τα θρυλικά «Φιλαράκια» και η φρενίτιδα για τη σειρά δεν έχει σταματήσει ακόμα και σήμερα. Παρόλο που τελείωσε πριν χρόνια, τα κατορθώματα του Ρος, του Τζόι, της Μόνικα, της Φίμπι, του Τσάντλερ και της Ρέιτσελ εξακολουθούν να παρακολουθούνται παγκοσμίως. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις ο αρχικός τίτλος της σειράς ήταν άλλος. Αρχικά, διάφορες προτάσεις ονομάτων είχαν «πέσει στο τραπέζι»: Six of One, Friends Like Us και Insomnia Café.

Πιθανότατα θυμάσαι την Ουρουσούλα ως την κακιά δίδυμη της Φίμπι, η οποία πάντα μπέρδευε τη ζωή της. Αλλά μπορεί να μην γνωρίζεις την ιστορία της καταγωγής της. Η Λίζα Κούντροου έπαιξε μια σερβιτόρα που ονομάζεται Ούρσουλα σε μια άλλη κωμική σειρά που ονομάζεται Mad About You. Δεδομένου ότι η Λίζα εμφανιζόταν και στις δύο εκπομπές ταυτόχρονα, και οι δύο εκτυλίσσονταν στη Νέα Υόρκη, οι συγγραφείς αποφάσισαν ότι θα ήταν αστείο να κάνουν την Ούρσουλα έναν χαρακτήρα και στα Φιλαράκια.