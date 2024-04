Το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να ακούσει τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των ΗΠΑ πριν από μια εισβολή στη Ράφα της Γάζας, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Την Τετάρτη, ανώτερος αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είπε ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να απομακρύνει τους παλαιστίνιους αμάχους από τη Ράφα και να επιτεθεί στις θέσεις της Χαμάς εκεί παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική καταστροφή.

Η Ουάσινγκτον έχει πει ότι δεν θα στηρίξει μια επιχείρηση στη Ράφα χωρίς το κατάλληλο και αξιόπιστο ανθρωπιστικό σχέδιο, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα πάνε στη Ράφα μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί την οπτική μας και τις ανησυχίες μας», είπε ο Κίρμπι στο ABC.

