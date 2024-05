Tμήμα ενός πολυώροφου συγκροτήματος διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κατέρρευσε σήμερα μετά από βομβαρδισμό των Ουκρανών, έγραψε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν το συγκρότημα πολυκατοικιών δέχτηκε πλήγμα από ουκρανικό πύραυλο, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι. Αρκετά μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του κτιρίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την είδηση της κατάρρευσης μετέδωσαν αρχικά τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA Novosti και TASS επικαλούμενα ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, χωρίς να αναφερθούν στην αιτία της κατάρρευσης που σημειώθηκε στο συγκρότημα.

APARTMENT BUILDING PARTIALLY COLLAPSES IN RUSSIA

A section of an apartment block in the Russian city of Belgorod collapsed after Ukrainian forces hit it, according to Governor Vyacheslav Gladkov.

