Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/5) στους δρόμους αρκετών πόλεων απαιτώντας από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει περισσότερα προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των διαδηλωτών στο Τελ Αβίβ ήταν φυσικά πολλοί συγγενείς ομήρων, οι οποίοι κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.

Ανάμεσά τους και η Νααμά Βάινμπεργκ, της οποίας ο εξάδερφος Ιτάι Σβίρσκι απήχθη κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, βρήκε τον θάνατο στο διάστημα της αιχμαλωσίας του.

Με αφορμή το βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς για να ανακοινώσει τον θάνατο ενός ακόμη ισραηλινού αιχμαλώτου, η Βάινμπεργκ είπε ότι «σύντομα, ακόμη και εκείνοι που κατάφεραν να επιβιώσουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι πλέον στη ζωή. Πρέπει να σωθούν τώρα!».

Tel Aviv in Chaos, Family of Hostages Protest in Large Numbers!! You Real what you Sow 🤷🏼‍♀️#TelAviv #Israel #FreePalestine pic.twitter.com/ezU8oeJTjW

— Aysha Ahmed (@ayshaahmeds) May 11, 2024