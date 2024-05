Αντιδράσεις κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα προκάλεσε η δημοσιοποίηση του βίντεο με τον όμηρο Ναντάβ Πόπλεγουελ από τη Χαμάς.

Αρχικά το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων στο Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία.

«Κάθε σημάδι ζωής που λαμβάνεται από τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς είναι μια ακόμη κραυγή αγωνίας προς την ισραηλινή κυβέρνηση και τους ηγέτες της», αναφέρει η ομάδα των οικογενειών στην ανακοίνωσή της.

«Δεν μας περισσεύει ούτε ένα λεπτό! Πρέπει να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε μια συμφωνία που θα τους φέρει όλους πίσω σήμερα», προσέθεσε.

Μετά την ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης ότι ο Πόπλεγουελ πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, oι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα έδωσαν έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ, στην οποία κάλεσαν τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους για να «σώσουν το Ισραήλ από τον Νετανιάχου» και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων που κρατούνται στη Γάζα.

«Η Χαμάς ανακτά την κυριαρχία της σε περιοχές που προηγουμένως είχαν καταληφθεί από το Ισραήλ. Δεν υπάρχει στρατηγική- τα βόρεια τμήματα της χώρας έχουν πάρει φωτιά και τα νότια τμήματα είναι πλέον ένα ενεργό πεδίο βολής. Όσοι εκκένωσαν είναι εντελώς παραμελημένοι. Η καταστροφή μεγαλώνει. Αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, θα χάσουμε όχι μόνο τους ομήρους αλλά και την ίδια τη χώρα», ανέφεραν αρχικά στη δραματική τους ανακοίνωση.

Στη συνέχεια προσέθεσαν πως «ο Νετανιάχου δεν είναι μόνο το εμπόδιο που μας εμποδίζει να πάρουμε πίσω τους ομήρους μας. Είναι επίσης το εμπόδιο που εμποδίζει το κράτος του Ισραήλ να πετύχει. Για να σώσουμε τους ομήρους από τη Χαμάς, πρέπει να σώσουμε το Ισραήλ από τον Νετανιάχου».

Ακολούθως έκαναν έκκληση σε άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πολέμου του Ισραήλ όπως ο Μπέιν Γκαντζ, ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο Γιόαβ Γκάλαντ και τα μέλη του κόμματος Λικούντ, του συνασπισμού «που έχουν ακόμα συνείδηση: Προκειμένου να σωθούν οι όμηροι που σαπίζουν στις τρομοκρατικές σήραγγες της Χαμάς, προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων, προκειμένου να τερματιστεί το σαμποτάζ και να σταματήσει η εγκληματική εγκατάλειψη των ομήρων, σας καλούμε – ρίξτε αυτή την κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους ομήρους, οδηγεί ολόκληρη τη χώρα προς την καταστροφή. Σταματήστε να συνεργάζεστε μαζί τους, σώστε τους ομήρους και σώστε το κράτος του Ισραήλ. Βγείτε και πείτε στο κοινό ότι για να σώσουμε τους ομήρους μπορούμε και πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», συμπληρώνουν.

⚡ Families of the hostages demonstrate near the Kirya in Tel Aviv, taking turns blocking Begin Road. pic.twitter.com/146dyYpYiI

— War Watch (@WarWatchs) April 3, 2024