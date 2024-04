Χιλιάδες άτομα βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου (20/4) στους δρόμους του Τελ Αβίβ, της Ιερουσαλήμ, της Μπερ Σεβά, της Καισάρειας, της Χάιφα και άλλων πόλεων του Ισραήλ, ζητώντας την αποπομπή του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Στην «Πλατεία Δημοκρατίας» στο Τελ Αβίβ οι διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους κατά της κυβέρνησης, απαίτησαν να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές, ενώ δεν ξέχασαν τους εναπομείναντες ομήρους, που συνεχίζουν να ζουν τον εφιάλτη στα χέρια των μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν «η κατοχή και η δημοκρατία δεν μπορούν να συνυπάρξουν» και «φέρτε τους πίσω με κάθε κόστος». Άλλοι φώναζαν «εκλογές τώρα» και «κάτω η κυβέρνηση».

«Αισθάνονται ότι δεν έχουν ακουστεί, ότι τους έχουν εγκαταλείψει. Υπάρχει ανησυχία για την τύχη των αιχμαλώτων. Πόσοι παραμένουν ζωντανοί; Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Πολλοί πιστεύουν, επίσης, ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει ότι η πολιτική του καριέρα θα τελειώσει κατά πάσα πιθανότητα μόλις η προσοχή του κόσμου απομακρυνθεί από τον πόλεμο. Πιστεύουν ότι παρατείνει την κατάσταση για χάρη της πολιτικής του επιβίωσης», μεταδίδει η Stefanie Dekker για το Al Jazeera από το Τελ Αβίβ.

Μεταξύ όσων μίλησαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν η Noa Karmon Yair, ψυχολόγος, η οποία ειδικεύεται στο τραύμα και έχει θεραπεύσει επιζώντες της σφαγής της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και οι γονείς του πεσόντος στρατιώτη των IDF, Itay Chen, η σορός του οποίου μεταφέρθηκε στη Γάζα μετά τη δολοφονία του.

«Πώς είναι δυνατόν η χώρα να σας εγκατέλειψε, να μας εγκατέλειψε; Πότε θα μου φέρετε πίσω το παιδί μου;», αναρωτήθηκε η Hagit Chen με δάκρυα στα μάτια.

Στη Ραανανά οι διαδηλωτές διάβασαν το όνομα κάθε ομήρου, φωνάζοντας κάθε φορά «Τώρα!».

Στην Ιερουσαλήμ ο κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από την κατοικία του Νετανιάχου, ζητώντας του να παραιτηθεί, ενώ το ίδιο συνέβη και και στην Καισάρεια, όπου επίσης έχει σπίτι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Μας εγκαταλείψατε και πρέπει να πληρώσετε. Βρείτε μια συμφωνία, παρά τις δυσκολίες», φωνάζει ένας συγγενής της Maya Goren, κατοίκου του Κιμπούτς Νιρ Οζ, που απήχθη την 7η Οκτωβρίου και αργότερα δολοφονήθηκε από τη Χαμάς.

Στη διαδήλωση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, έδωσαν το «παρών» ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, και ο πρώην αρχηγός του επιτελείου των IDF, Dan Halutz.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι το κράτος. Αυτή η κυβέρνηση είναι μια καταστροφή για το κράτος. Για χάρη των ομήρων, των στρατιωτών, όσων έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, για να σωθεί το κράτος του Ισραήλ, χρειαζόμαστε εκλογές τώρα», δήλωσε ο Λαπίντ.

Ο Dan Halutz, παίρνοντας τη σκυτάλη, τόνισε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ και ότι ο πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για την επιστροφή των ομήρων, «γιατί αυτό είναι το σημάδι του τέλους της διακυβέρνησής του».

Massive anti-government protest in Tel Aviv tonight. Tens of thousands of people demanding new leadership for #Israel pic.twitter.com/NjPvHAv6tb

— Richard Gaisford (@richardgaisford) April 20, 2024