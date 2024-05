Η παρουσιάστρια του BBC News Maryam Moshiri, για άλλη μια φορά, πιάστηκε απροετοίμαστη σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Η 46χρονη επικεφαλής παρουσιάστρια φαίνεται να μην μπορεί πλέον να συγχρονιστεί με τους συνεργάτες της, ενώ πολλοί τηλεθεατές έχουν πεπειστεί ότι δεν την ενημερώνουν στο ακουστικό για το πότε τελειώνει η αντίστροφή μέτρηση.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ενώ το κανάλι μεταδίδει ζωντανά βλέπουμε τη Moshiri να φτιάχνει τα μαλλιά της μαζί με έναν συνεργάτη της, τον οποίο στη συνέχεια σπρώχνει μόλις αντιλαμβάνεται ότι βρίσκονται στον αέρα.

Well, that’s one way to start a bulletin. pic.twitter.com/7JmAuIDXF2

Κι αν νομίζετε πως αυτό αποτελεί τη μοναδική της γκάφα, να σας θυμίσουμε πως η βρετανή παρουσιάστρια στις 6 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους εθεάθη μέσω του καναλιού να υψώνει το μεσαίο της δάχτυλο δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του δελτίου ειδήσεων.

Λίγο μετά το τέλος του βίντεο με τη γνωστή αντίστροφη μέτρηση του BBC News, οι τηλεθεατές έμειναν άναυδοι βλέποντας τη Moshiri να υψώνει το μεσαίο της δάχτυλο και να κοιτά κατάματα την κάμερα.

Αφού της πήρε μερικά δευτερόλεπτα να καταλάβει ότι είναι στον αέρα, το δυσανασχετημένο βλέμμα της εξαφανίστηκε αμέσως μαζί φυσικά και το δάχτυλό της.

Somehow the full video of Ar Maryam Moshiri giving the finger is camper than the original pic.twitter.com/RqV5U3oHiR

— Josh (@JoshxReid) December 15, 2023