science
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παιδιά στη Βρετανία φορούν μούσια για να παρακάμψουν τους ελέγχους ηλικίας στα social media
Τεχνολογία 11 Μαΐου 2026, 14:52

Παιδιά στη Βρετανία φορούν μούσια για να παρακάμψουν τους ελέγχους ηλικίας στα social media

Η Βρετανία υποχρέωσε τις πλατφόρμες social media να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, όπως φαίνεται όμως οι έλεγχοι είναι «εύκολο να παρακαμφθούν».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

H Βρετανία επέβαλε πρόσφατα ελέγχους ηλικίας για να εμποδίσει την είσοδο χρηστών κάτω των 12 ετών σε πλατφόρμες social media, όμως η ευρηματικότητα των παιδιών φαίνεται ότι ξεπερνά τα συστήματα ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, κάποιοι ανήλικοι ανεβάζουν ψεύτικες φωτογραφίες ή φορούν ψεύτικα μούσια για να φαίνονται μεγαλύτεροι, σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Internet Matters, η οποία πραγματοποιεί ετήσιες δημοσκοπήσεις για τη σχέση των νέων με το Διαδίκτυο.

Η τελευταία έρευνα, η οποία κάλυψε 1.270 άτομα 9 έως 167 ετών και τους γονείς τους, εξέτασε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων μετά τον περυσινό νόμο για τη διαδικτυακή ασφάλεια (Online Safety Act).

Ο νόμος δεν άλλαξε το όριο ηλικίας για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία παραμένει στα 13 έτη. Υποχρέωσε όμως τις εταιρείες να εφαρμόσουν «τεχνολογίες επιβεβαίωσης ή/και εκτίμησης ηλικίας με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα».

Το 17% των γονιών δήλωσε ότι βοήθησε ενεργά το παιδί να ξεγελάσει το σύστημα

Η προσέγγιση αυτή είναι διαφορετική από αυτή που σχεδιάζει να εφαρμόσει η Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες θα βασιστούν σε app που παρουσίασε πρόσφατα η Κομισιόν.

Στη Βρετανία, η αποτελεσματικότητα των εργαλείων που λάνσαραν οι πλατφόρμες μάλλον δεν είναι πολύ υψηλή: το 46% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι περιορισμοί «παρακάμπτονται εύκολα», έναντι μόλις 17% που λέει ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο.

Για να ξεγελάσουν το σύστημα, κάποια παιδιά ανεβάζουν πλαστά έγγραφα, χρησιμοποιούν δίκτυα VPN ώστε να εμφανίζονται να βρίσκονται σε άλλη χώρα, ή παρουσιάζουν βίντεο με «άλλα πρόσωπα, ακόμα και χαρακτήρες, για να ξεγελάσουν την πλατφόρμα».

Ορισμένα παιδιά βέβαια δεν χρειάζεται να γίνουν τόσο εφευρετικά. Περίπου το 26% των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχτηκαν ότι επέτρεψαν στα παιδιά τους να παρακάμψουν τους περιορισμούς, με το 17% να δηλώνει ότι βοήθησε ενεργά το παιδί να ξεγελάσει το σύστημα.

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές του Internet Matters, σχεδόν τα μισά παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι «έχουν βιώσει βλάβη στο διαδίκτυο» μέσα στον τελευταίο μήνα.

Παρόλα αυτά, ο νέος νόμος φαίνεται ότι φέρνει κάποια αποτελέσματα, αφού το 68% των παιδιών και το 67% των γονιών βλέπουν αύξηση των εργαλείων ασφάλειας, όπως τα εργαλεία αναφοράς ή φιλτραρίσματος επιβλαβούς περιεχομένου.

Επίσης, το 39% των γονιών και το  42% των παιδιών δήλωσαν πως το Διαδίκτυο γίνεται «πιο ασφαλές μέρος».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τα social media σε ανηλίκους κάτω των 16, αναθέτοντας την επιβεβαίωση ηλικίας στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Τον Απρίλιο, έρευνα έδειξε ότι 7 στους δέκα ανηλίκους 12-15 ετών συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

Χωροταξικό τουρισμού: Ο βασικός χάρτης για την ανάπτυξη της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream science
Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύνταξη
Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
Σειφ Σπεις 11.05.26

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ελλάδα 11.05.26

Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία επειδή τους έκλεψε περιστέρια - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Σύνταξη
Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Σύνταξη
Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies