Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ για τις διαδικτυακές πλατφόρμες είναι έτοιμη και θα τεθεί σύντομα σε χρήση, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς τα κράτη μέλη προχωρούν με σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media.

Μετά την πρωτοποριακή απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για τα παιδιά που θέσπισε η Αυστραλία πέρυσι, ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών χωρών εξετάζει τη θέσπιση δικών τους περιορισμών, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των κοινωνικών δικτύων στην υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.

«Προχωράμε με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων μας. Καθιστούμε υπεύθυνες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Η εφαρμογή, η οποία θα είναι συμβατή τόσο με κινητές συσκευές όσο και με υπολογιστές, θα απαιτεί από τους χρήστες να ανεβάσουν το διαβατήριό τους ή την ταυτότητά τους για να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους ανώνυμα, είπε.

«Αυτή η εφαρμογή παρέχει στους γονείς, τους δασκάλους και τους φροντιστές ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών, διότι θα έχουμε μηδενική ανοχή για εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Αυξανόμενη δυναμική αυτών των πολιτικών στην ΕΕ

Τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός ΕΕ, όπως η Βρετανία και η Νορβηγία, έχουν θεσπίσει ή εξετάζουν νομοθεσία που καθορίζει ελάχιστα όρια ηλικίας – συνήθως μεταξύ 13 και 16 ετών – για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η Χένα Βιρκούνεν, επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα.

Η Επιτροπή αναπτύσσει ένα εναρμονισμένο σύστημα ψηφιακής επαλήθευσης από πέρυσι.

Ο έλεγχος της πρόσβασης των παιδιών σε περιορισμένο διαδικτυακό περιεχόμενο θέτει τεχνικές προκλήσεις στις κυβερνήσεις. Η Αυστραλία έχει σημειώσει τεράστια αύξηση στις λήψεις εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) από τότε που εισήγαγε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι χρήστες προσπαθούν να παρακάμψουν το μέτρο για να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιορισμούς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής αναγνώρισε ότι το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ μπορεί να παρακαμφθεί με τη χρήση VPN, αλλά δήλωσε ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπούσε στην αστυνόμευση των ανθρώπων στο διαδίκτυο.

«Η εφαρμογή αποτελεί ένα είδος φραγμού που αποτρέπει την ακούσια έκθεση των παιδιών», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αν και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί δεσμευτική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Νοέμβριο έκθεση-ψήφισμα με την οποία ζητείται η θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας 16 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλα τα κράτη μέλη.

Η τελική απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη νομοθεσία της ΕΕ θα ληφθεί μόλις μια ειδική ομάδα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο υποβάλει τις συστάσεις της αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής.