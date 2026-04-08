Ποιες πλατφόρμες απαγορεύονται και ποιες επιτρέπονται για τους κάτω των 15 – Οι νέοι κανόνες στα social media

Οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε συνέντευξη Τύπου.

Το μέτρο θα ισχύσει για όσους γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες Instagram, Facebook, TikTok και Snapchat, ανέφεραν οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Όταν κλείνει ένα κινητό, ανοίγει μια παρέα»

Την απαγόρευση είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη Μεγάλη Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλιστα ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ρύθμιση θα έρθει το καλοκαίρι του 2026 και «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία» είπε ο πρωθυπουργός.

Η Αυστραλία έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα που απαγορεύει τα social media για παιδιά και εφήβους, ωστόσο αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν τώρα το παράδειγμά της.

Ενώ στην Αυστραλία οι πλατφόρμες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί το εγχώριο σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας Kids Wallet.

«Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, επειδή έπρεπε να βάζουμε μέσα και τους Ευρωπαίους […] Δε θα λειτουργεί όπως η Αυστραλία που μεταθέτει στις πλατφόρμες την ευθύνη, αλλά τους προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Kids Wallet» δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Είμαστε οι πρώτοι που το χρησιμοποιούμε και προτείνουμε να γίνει υποχρεωτικό. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι αξιόπιστοι» είπε.



Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει σχηματίσει μια συμμαχία προθύμων για το θέμα με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Δανία και η Γαλλία.

«Ρώτησα τον 15χρονο γιο μου και μου είπε ότι είναι υπέρ. Επειδή όταν κλείνει ένα κινητό, ανοίγει μια παρέα» δήλωσε ο υπουργός.

«Και οι δυο γιοί μου είναι φανατικά υπέρ, κάτι που με εξέπληξε» δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εδώ μιλάμε για εθισμό. Στους ανηλίκους ο εθισμός μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, οπτική κόπωση, ενώ στην ψυχική υγεία μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε τάσεις αυτοκτονίας. Ταυτόχρονα ενισχύει και τη ρητορική μίσους» είπε.

Σύμφωνα με έρευνες που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, ένας στους 4 εφήβους δηλώνει ότι ένιωσε δυσφορία όταν προσωπικές του πληροφορίες κοινοποιήθηκαν χωρίς συναίνεση, ενώ το 17% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών έχει υπάρξει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης.

Παράλληλα, το 23% των 15χρονων αναφέρει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια χωρίς πρόσβαση στο κινητό του, ενώ το 20% παραμελεί σημαντικές δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός και τα χόμπι, εξαιτίας της χρήσης social media.