Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media
Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελβετών επιθυμεί αυστηρότερη προστασία για τα παιδιά και τους εφήβους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ίδια ώρα που κυβερνήσεις και δικαστήρια ανά τον κόσμο αυξάνουν τους ελέγχους τους στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για τον αντίκτυπο που έχει η χρήση των social media στους ανήλικους.
Την Τετάρτη, σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε ένοχες τις εταιρείες Meta και Google για τον εθισμό μιας νεαρής γυναίκας κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας. Η 20χρονη σήμερα Κέιλι, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες σε ηλικία μόλις έξι και εννέα ετών, κατάφερε να κερδίσει μια πρωτοφανή αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν σκόπιμα με εθιστικό τρόπο που έβλαψε την ψυχική της υγεία.
Οι ένορκοι απέδωσαν το 70% της ευθύνης στη Meta, ιδιοκτήτρια του Instagram και του Facebook, και το 30% στην Google, στην οποία ανήκει το YouTube.
Ανοιχτή στο ενδεχόμενο απαγόρευσης και η Ελβετία
Η ελβετική δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι 94% των ερωτηθέντων στη χώρα θεωρούν ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media, ενώ το 78% πιστεύει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ασκούν τεράστια επιρροή στην κοινή γνώμη.
Η Ελβετή υπουργός Εσωτερικών, Ελιζαμπέτ Μπομ-Σνάιντερ, έχει δηλώσει ανοιχτή σε μια ενδεχόμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανήλικους. Η κυβέρνησή της προετοιμάζει νομοθεσία για τη ρύθμιση μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, με στόχο να τις καταστήσει πιο διαφανείς.
Η δημοσίευση της δημοσκόπησης στην εφημερίδα SonntagsZeitung ακολουθεί απόφαση της Αυστρίας την Παρασκευή, να επιδιώξει την απαγόρευση της χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 14 ετών.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις