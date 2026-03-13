Οι έφηβοι στην Αυστραλία παρακάμπτουν την απαγόρευση των social media

Ένας στους πέντε αυστραλούς εφήβων κάτω των 16 ετών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media παρά την απαγόρευση που επιβλήθηκε πριν από δύο μήνες, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την προστασία των ανηλίκων.

Ο αριθμός των χρηστών ηλικίας 13-15 ετών που χρησιμοποιούν το TikTok και το Snapchat μειώθηκε από τον Δεκέμβριο, όμως περισσότερο από το 20% των εφήβων παραμένουν στις πλαρφόρμες, διαπιστώνει έκθεση της Qustodio, εταιρεία λογισμικού γονικών ελέγχων.

Οι ανήλικοι εκμεταλλεύονται κενά στα συστήματα ταυτοποίησης ηλικίας, δηλώνουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ζητούν από άλλους να ανοίξουν λογαριασμό εκ μέρους τους, ή χρησιμοποιούν δίκτυα VPN που τους εμφανίζουν να βρίσκονται σε άλλες χώρες.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζει το Reuters έρχονται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ετοιμάζονται να αντιγράψουν την απαγόρευση που εφάρμοσε πρώτη η Αυστραλία.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση και τουλάχιστον δύο πανεπιστημιακές έρευνες παρακολουθούν τα αποτελέσματα της απαγόρευσης, μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία.

«Μεταξύ των παιδιών των οποίων οι γονείς μπλόκαραν την πρόσβαση, ένας σημαντικός αριθμός συνέχισε να χρησιμοποιεί πλατφόρμες κατά τους μήνες που ακολούθησαν την απαγόρευση» αναφέρει η Qustodio στην έκθεσή της, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυστραλιανές οικογένειες από τα τέλη του 2024 ως τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook, το YouTube, το TikTok ⁠και το Snapchat θα πρέπει να μπλοκάρουν τους χρήστες κάτω των 16 ετών, διαφορετικά θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο έως και 35 εκατομμύρια δολάρια.

Εκπρόσωπος του eSafety Commissioner, του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα της Αυστραλίας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο δήλωσε ενήμερη για εφήβους κάτω των 16 που παραμένουν στα social media και «βρίσκεται σε επικοινωνία με τις πλατφόρμες και τους παρόχους τους για τη διασφάλιση του ορίου ηλικίας…ενώ συνεχίζει να επιτηρεί τυχόν συστημικές αστοχίες που ενδεχομένως να καταλήγουν σε νομική παράβαση».

Τα στοιχεία της Qustodio δείχνουν ότι ο αριθμός των Αυστραλών 13-15 ετών που χρησιμοποιούν το Snapchat μειώθηκε κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 20,3% από τον Νοέμβριο ως τον Φεβρουάριο, στην περίπτωση του TikTok μειώθηκε κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 21,2%.

Οι χρήστες του YouTube κάτω των 16 ετών μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα στο 36,9%, παρότι τα στοιχεία δεν διευκρινίζουν αν οι χρήστες συνδέονται σε λογαριασμούς. Η αυστραλιανή απαγόρευση επιτρέπει σε άτομα όλων των ηλικιών να χρησιμοποιούν το YouTube χωρίς να συνδέονται σε λογαριασμό.