Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Οι έφηβοι στην Αυστραλία παρακάμπτουν την απαγόρευση των social media
Ένας στους πέντε χρήστες κάτω των 15 ετών παραμένει στις πλατφόρμες social media.

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Ένας στους πέντε αυστραλούς εφήβων κάτω των 16 ετών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν social media παρά την απαγόρευση που επιβλήθηκε πριν από δύο μήνες, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την προστασία των ανηλίκων.

Ο αριθμός των χρηστών ηλικίας 13-15 ετών που χρησιμοποιούν το TikTok και το Snapchat μειώθηκε από τον Δεκέμβριο, όμως περισσότερο από το 20% των εφήβων παραμένουν στις πλαρφόρμες, διαπιστώνει έκθεση της Qustodio, εταιρεία λογισμικού γονικών ελέγχων.

Οι ανήλικοι εκμεταλλεύονται κενά στα συστήματα ταυτοποίησης ηλικίας, δηλώνουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ζητούν από άλλους να ανοίξουν λογαριασμό εκ μέρους τους, ή χρησιμοποιούν δίκτυα VPN που τους εμφανίζουν να βρίσκονται σε άλλες χώρες.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζει το Reuters έρχονται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ετοιμάζονται να αντιγράψουν την απαγόρευση που εφάρμοσε πρώτη η Αυστραλία.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση και τουλάχιστον δύο πανεπιστημιακές έρευνες παρακολουθούν τα αποτελέσματα της απαγόρευσης, μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία.

«Μεταξύ των παιδιών των οποίων οι γονείς μπλόκαραν την πρόσβαση, ένας σημαντικός αριθμός συνέχισε να χρησιμοποιεί πλατφόρμες κατά τους μήνες που ακολούθησαν την απαγόρευση» αναφέρει η Qustodio στην έκθεσή της, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυστραλιανές οικογένειες από τα τέλη του 2024 ως τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook, το YouTube, το TikTok ⁠και το Snapchat θα πρέπει να μπλοκάρουν τους χρήστες κάτω των 16 ετών, διαφορετικά θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο έως και 35 εκατομμύρια δολάρια.

Εκπρόσωπος του eSafety Commissioner, του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα της Αυστραλίας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο δήλωσε ενήμερη για εφήβους κάτω των 16 που παραμένουν στα social media και «βρίσκεται σε επικοινωνία με τις πλατφόρμες και τους παρόχους τους για τη διασφάλιση του ορίου ηλικίας…ενώ συνεχίζει να επιτηρεί τυχόν συστημικές αστοχίες που ενδεχομένως να καταλήγουν σε νομική παράβαση».

Τα στοιχεία της Qustodio δείχνουν ότι ο αριθμός των Αυστραλών  13-15 ετών που χρησιμοποιούν το Snapchat μειώθηκε κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 20,3% από τον Νοέμβριο ως τον Φεβρουάριο, στην περίπτωση του TikTok μειώθηκε κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 21,2%.

Οι χρήστες του YouTube κάτω των 16 ετών μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα στο 36,9%, παρότι τα στοιχεία δεν διευκρινίζουν αν οι χρήστες συνδέονται σε λογαριασμούς. Η αυστραλιανή απαγόρευση επιτρέπει σε άτομα όλων των ηλικιών να χρησιμοποιούν το YouTube χωρίς να συνδέονται σε λογαριασμό.

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε και τη σημασία που έχει για την Ένωση και το ελληνικό ποδόσφαιρο η νίκη και στον επαναληπτικό επί ελληνικού εδάφους.

Ρωσία: Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις
Πόλεμος 13.03.26

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει το εργοστάσιο που παράγει ημιαγωγικές συσκευές και ενσωματωμένα μικροτσίπ στην Ρωσία, στην πόλη Μπριάνσκ

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
Βίντεο 13.03.26

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
Πρόεδρος Eurogroup 13.03.26

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολλανδία: Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
Ανησυχία 13.03.26

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
Υποκλοπές 13.03.26

«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Υποκλοπές 13.03.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ενδοοικογενειακή βία 13.03.26

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Πολιτική 13.03.26

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

