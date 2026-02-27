Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Πολωνία σχεδιάζει να θεσπίσει νέα νομοθεσία για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) για παιδιά κάτω των 15 ετών και θα καθιστά τις πλατφόρμες υπεύθυνες για την επαλήθευση της ηλικίας, δήλωσε η υπουργός Παιδείας Μπάρμπαρα Νοβάτσκα σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο Bloomberg News.

Ο κυβερνών συνασπισμός Συμμαχία Πολιτών θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου την Παρασκευή, με πρόστιμα για τις πλατφόρμες που παραμένουν προσβάσιμες σε νεότερους χρήστες, δήλωσε η Νοβάτσκα, προσθέτοντας ότι ο νόμος θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2027.

«Βλέπουμε την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων, βλέπουμε μια μείωση της διανοητικής τους ικανότητας», δήλωσε η Νοβάτσκα, προσθέτοντας ότι το ύψος των ποινών που θα πρέπει να πληρώσουν οι εταιρείες βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Poland Plans Social Media Ban for Kids in Challenge to US Tech.@Bloomberghttps://t.co/RYn1jMsWtw pic.twitter.com/vBmVmdq3eF — #Kamloops PC Doctor (@pcdoctor_kam) February 27, 2026

Μία αυξανόμενη τάση

Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία, έχουν εξετάσει παρόμοιους περιορισμούς, εν μέσω ισχυρισμών ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι επιβλαβείς ή εθιστικές για τους ανηλίκους.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε τον Ιανουάριο ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, μετά την εφαρμογή παρόμοιων νόμων από την Αυστραλία τον Δεκέμβριο.

Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να φέρει τη Βαρσοβία σε σύγκρουση με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta και η X του Έλον Μασκ, ορισμένες από τις οποίες έχουν αντιδράσει στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν μετά την απαγόρευση της Αυστραλίας πέρυσι.