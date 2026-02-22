Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Έρευνα: Δύο ώρες στα social media σε φέρνουν πιο κοντά στη μοναξιά
Ψυχική υγεία 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:01

Έρευνα: Δύο ώρες στα social media σε φέρνουν πιο κοντά στη μοναξιά

Σύμφωνα με νέα έρευνα, ακόμη και περίπου 16 ώρες την εβδομάδα στα social media αρκούν για να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης αισθήματος μοναξιάς.

Spotlight

Μια εκτεταμένη αμερικανική έρευνα σε σχεδόν 65.000 φοιτητές αποκαλύπτει ότι η υπερβολική ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργεί ως «δίκοπο μαχαίρι» για την ψυχική υγεία: μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο μοναξιάς και ψυχολογικής επιβάρυνσης. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από φοιτητές ηλικίας 18 έως 24 ετών σε περισσότερα από 120 κολέγια στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαπίστωσαν ότι ακόμη και περίπου 16 ώρες την εβδομάδα στα social media αρκούν για να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης αισθήματος μοναξιάς. Για όσους ξεπερνούσαν τις 30 ώρες εβδομαδιαίως, η πιθανότητα να δηλώνουν μοναξιά ήταν αυξημένη κατά 38%.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι σχεδόν όλοι οι νέοι ενήλικες χρησιμοποιούν καθημερινά κάποια μορφή κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Γιατί η μοναξιά είναι σοβαρό πρόβλημα υγείας

Η μοναξιά δεν αποτελεί απλώς ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι σχετίζεται με περίπου 100 θανάτους την ώρα παγκοσμίως, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο για πλήθος παθήσεων.

Όπως εξηγεί η δρ. Μάντελιν Χιλ, επίκουρη καθηγήτρια στο Ohio University και συν-συγγραφέας της μελέτης, τα άτομα που αισθάνονται μοναξιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, αλλά και αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Παράλληλα, τα Centers for Disease Control and Prevention αναφέρουν ότι η μοναξιά συνδέεται με καρδιοπάθειες, διαβήτη τύπου 2, άγχος, άνοια και άλλες σοβαρές καταστάσεις.

Ένας φαύλος κύκλος

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση:

  • Η υπερβολική χρήση των social media μπορεί να ενισχύει τη μοναξιά.

  • Η μοναξιά, με τη σειρά της, ωθεί ορισμένους νέους σε ακόμη μεγαλύτερη χρήση.

Επιπλέον, πολλοί φοιτητές φαίνεται να υποεκτιμούν τον χρόνο που περνούν online, γεγονός που δυσκολεύει τον ακριβή εντοπισμό του ορίου στο οποίο η χρήση αρχίζει να γίνεται επιβαρυντική.

Το πρόβλημα με τα social media

Αντί να εμβαθύνουν τους δεσμούς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επιτείνουν τη μοναξιά με διάφορους τρόπους:

  • Επιφανειακή επιβεβαίωση: Τα “likes” και τα σχόλια προσφέρουν στιγμιαία ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, αλλά σπάνια οδηγούν σε πραγματικό αίσθημα κατανόησης ή αξίας.
  • Κουλτούρα σύγκρισης: Η συνεχής έκθεση στις ζωές των άλλων μπορεί να τροφοδοτήσει τη ζήλια, την ανεπάρκεια και την αποξένωση.
  • Ποσότητα έναντι ποιότητας: Το να έχει κανείς εκατοντάδες διαδικτυακές επαφές δεν ισοδυναμεί με το να έχει έστω και λίγους ανθρώπους να στηριχτεί στις δύσκολες στιγμές.

Η μοναξιά στους νέους ενήλικες

Σύμφωνα με έκθεση του 2025 της American Psychological Association, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς δηλώνουν ότι βιώνουν μοναξιά, με τους ενήλικες κάτω των 30 ετών να συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, οι νεότεροι ενήλικες είναι πιο πιθανό να στραφούν σε αλκοόλ ή ουσίες όταν αισθάνονται απομονωμένοι.

* Πηγή: Vita

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα
Τα Νέα της Αγοράς 20.02.26

Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα

Ανακάλυψε τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα και κάνε τον χώρο σου πιο λειτουργικό, οργανωμένο και άνετο με έξυπνες λύσεις που εξοικονομούν τετραγωνικά.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Culture Live 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
