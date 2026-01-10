Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Γιατί τα social media προκαλούν τόσο άγχος στην Gen Z;
10 Ιανουαρίου 2026

Γιατί τα social media προκαλούν τόσο άγχος στην Gen Z;

Αν και έχει μεγαλώσει στον κόσμο της τεχνολογίας, έρευνα δείχνει ότι τα social media αγχώνουν την Gen Z.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Πόσο επηρεάζει η χρήση της τεχνολογίας και των social media τις διάφορες γενιές; Τι συμβαίνει με τη Gen Z; Τα τελευταία χρόνια, ψυχολόγοι έχουν αρχίσει να συνδέουν τη χρήση της τεχνολογίας με το στρες. Υποστηρίζουν ότι η πανταχού παρουσία των smartphones και των social media δεν επηρεάζει μόνο τις συνήθειες και τα συναισθήματα των νέων, αλλά και βασικές πτυχές της ανάπτυξης του εγκεφάλου τους από την ηλικία κιόλας της εφηβείας.

Gen Z: Οι πιο επιρρεπείς στο άγχος της τεχνολογίας

Πάνω από 40 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ -περίπου το 19%- ζουν με κάποια αγχώδη διαταραχή, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH). Μελέτη, που έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Adult Development, δείχνει ότι το άγχος αυτό είναι πιο έντονο στους νέους.

Η διαρκής online παρουσία μπορεί να οδηγήσει σε:

  • υπερβολική κοινωνική σύγκριση
  • διαταραγμένο ύπνο
  • κατακερματισμένη προσοχή
  • αυξημένη έκθεση σε cyberbullying

Όλα τα παραπάνω αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης άγχους. Τα επιστημονικά δεδομένα συνδέουν το παρατεταμένο άγχος με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως:

  • εξασθένηση του ανοσοποιητικού
  • αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
  • μειωμένη γνωστική απόδοση

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επιδράσεις αυξάνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και άλλων αρνητικών εκβάσεων υγείας.

Τι έδειξε έρευνα

Σε σχετική αμερικανική έρευνα, μετρήθηκε η επικράτηση του άγχους και εξετάστηκε αν σχετίζεται με την ηλικία και τη χρήση των social media. Στην έρευνα, συμμετείχαν 500 ενήλικες, στους οποίους έγινε αξιολόγηση της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πόσο τους ενόχλησαν επτά συμπτώματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες (π.χ. ανησυχία, ευερεθιστότητα, ανησυχία, αίσθημα φόβου). Ερωτήθηκαν, επίσης, πόσο χρόνο περνούν στα social media και πώς αισθάνονται κατά τη χρήση τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου 1 στους 5 φαίνεται να εμφανίζει μέτριο έως σοβαρό άγχος. Το 18,6% εμφάνισε τουλάχιστον μέτριο άγχος, με σχεδόν τους μισούς να φτάνουν σε επίπεδο σοβαρού άγχους. Τα μέλη της Gen Z, (18-27 ετών) εμφάνισαν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους με διαφορά, με τους Millennials, την Gen X και τους Baby Boomers να ακολουθούν, με αυτή τη σειρά.

Social media και άγχος στη Gen Z

Με βάση τα αποτελέσματα, όσοι δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου social media είχαν χαμηλότερο άγχος, ενώ αυτό αυξανόταν σταθερά όσο αυξανόταν ο χρόνος χρήσης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε βέβαια και ο λόγος χρήσης. Χαμηλότερο άγχος σημείωσαν όσοι χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία για να συνδεθούν με οικογένεια και φίλους, ενώ υψηλότερο ήταν το άγχος αυτών που τη χρησιμοποιούσαν για ενημέρωση για τάσεις, pop culture, θέματα υγείας και ομορφιάς.

Επίσης, όσοι δήλωσαν ότι νιώθουν FOMO (φόβο ότι χάνουν κάτι), είχαν πολύ υψηλότερα σκορ άγχους.

Μείωση χρήσης για μείωση άγχους

Τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι το αυξημένο άγχος των νέων σχετίζεται με τον χρόνο στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα κοινωνικής σύγκρισης και υπερφόρτωσης πληροφορίας. Αν και δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι τα social media είναι ο μοναδικός παράγοντας, φαίνεται ότι επηρεάζουν ουσιαστικά την ψυχική υγεία.

Πιθανές λύσεις:

  • όριο 30 λεπτών την ημέρα
  • διάλειμμα ενός μήνα από τα social media
  • υποστήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας, όπου χρειάζεται

Η μετριοπάθεια στη χρήση φαίνεται να είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του άγχους στους νέους.

* Πηγή: Vita

