Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Gen Z: Οικονομική αβεβαιότητα και ψυχική υγεία
31 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Gen Z: Οικονομική αβεβαιότητα και ψυχική υγεία

Η πίεση, η οικονομική αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για το μέλλον επηρεάζει την ψυχική υγεία της Gen Z.

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Η οικονομική ανασφάλεια, το αυξανόμενο κόστος ζωής και η ανάγκη για επιβίωση σε μια δύσκολη και απαιτητική αγορά εργασίας είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη ψυχική υγεία της Gen Z. Αν και η νέα αυτή γενιά είναι γνωστή για την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργικότητά της, η αυξανόμενη πίεση για να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην ευημερία τους.

Γενιά Z: «Όνειρο» της η σταθερότητα και η ανεξαρτησία

Η Gen Z δεν αναζητά πλέον την κλασική “επιτυχία” που συνδέεται με τη θέση στην κορυφή της εταιρικής ιεραρχίας και την απόκτηση μεγάλου πλούτου. Αντιθέτως, οι νέοι αυτής της γενιάς θεωρούν την οικονομική σταθερότητα και την ανεξαρτησία ως τα κύρια στοιχεία επιτυχίας. Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, το 70% των νέων ενήλικων ανθρώπων ορίζουν την επιτυχία επικεντρωμένοι στη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής βάσης και στην αποφυγή χρεών.

Ωστόσο, αυτή η επιθυμία για σταθερότητα συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη τους για οικονομική επιβίωση σε ένα αβέβαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, το 57% των νέων υπογραμμίζουν ότι η συνεχής ανησυχία για τα οικονομικά τους προβλήματα επηρεάζει την ψυχική τους υγεία, προκαλώντας άγχη και αυξημένα επίπεδα στρες.

Πολλαπλές δουλειές για επιβίωση

Σε μια εποχή όπου οι ευκαιρίες για σταθερή εργασία μειώνονται και οι μισθοί δεν ακολουθούν τον ρυθμό της αύξησης του κόστους ζωής, η εργασία σε περισσότερες από μία θέσεις εργασίας γίνεται μια κοινή πρακτική για τη Gen Z. H ανάγκη για πολλαπλές δουλειές δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά συχνά μια αναγκαιότητα για να καλυφθούν βασικές ανάγκες όπως το ενοίκιο, τα έξοδα σπουδών και τα καθημερινά έξοδα.

Το ψυχικό κόστος για τη Gen Z

Η πίεση από την οικονομική αβεβαιότητα δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινή ρουτίνα, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες και στην ψυχική υγεία της Gen Z. Οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης λόγω των οικονομικών τους ανησυχιών, ενώ παράλληλα η συνεχής ανάγκη να εργάζονται υπερβολικά για να καλύψουν τα έξοδά τους οδηγεί σε εξάντληση και επαγγελματική απογοήτευση.

Η έλλειψη χρόνου για να αφιερωθούν σε προσωπικές δραστηριότητες και η αίσθηση ότι οι όποιες προσπάθειες δεν αποδίδουν τους αναμενόμενους καρπούς, δημιουργούν μια αίσθηση ματαιότητας. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Γενιά Ζ δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει τα ίδια επίπεδα κοινωνικοποίησης, καθώς θεωρείται η γενιά με τους λιγότερους φίλους, που πέτυχαν οι προηγούμενες γενιές, εντείνουν την ψυχική πίεση και οδηγούν σε αβεβαιότητα για το μέλλον.

 Τα  «κλειδιά» για ψυχική ευημερία

  • Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση: Ο πρώτος και πιο σημαντικός τρόπος για να μειώσουν το άγχος οι νέοι είναι να δημιουργήσουν έναν ρεαλιστικό οικονομικό προγραμματισμό. Αντί να αγχώνονται για τις μεγάλες απλήρωτες οφειλές, μπορούν για αρχή να εστιάσουν στη διαχείριση των μικρών καθημερινών τους εξόδων.
  • Στήριξη από την οικογένεια: Η ζητούμενη υποστήριξη από γονείς ή φίλους είναι συχνά απαραίτητη. Η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης, που να περιλαμβάνει ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε δύσκολες στιγμές, είναι σημαντική για την ψυχική υγεία.
  • Αναγνώριση των ψυχικών ορίων: Είναι σημαντικό για τη Γενιά Ζ να αναγνωρίσουν τα όριά τους και να μην υπερφορτώνονται με υπερβολικές δουλειές ή ευθύνες. Η φροντίδα για την προσωπική ευημερία και η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ξεκούρασης είναι το κλειδί για την ψυχική υγεία.
  • Αναζήτηση σκοπού: Οι νέοι μπορούν να εστιάσουν σε στόχους που έχουν πραγματική σημασία για αυτούς, όπως η αναζήτηση ενός δημιουργικού επαγγελματικού δρόμου που να προσφέρει ισορροπία και προσωπική ικανοποίηση, αντί να εστιάζουν μόνο στην κοινωνική αναγνώριση και την οικονομική ανέλιξη.

* Πηγή: Vita

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Μινιόν: Πώς κατέληξε στην Alpha – Μια win win συμφωνία με την Dimand

Μινιόν: Πώς κατέληξε στην Alpha – Μια win win συμφωνία με την Dimand

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Ακίνητα
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα 800 εκατ. ευρώ από δράσεις για την κατοικία

inWellness
inTown
Plus
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά
Ελλάδα 31.12.25

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Στα τελευταία μηνύματά του στην εκπομπή πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο σπίτι της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου

Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 31.12.25

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου

Για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά, μιλούν γείτονες και συγγενείς στην εκπομπή Φως στο Τούνελ

Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα 31.12.25

Επιδρομή ουκρανικών drones σε ρωσικό λιμάνι και αγωγό αερίου

Λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έγινε στόχος ουκρανικών drones, ενώ επλήγη και αγωγός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, οι οποίες έκαναν λόγο για πρόκληση ζημιών.

Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Τραυματισμοί τουριστών 31.12.25

Φόβοι και για νεκρό σε σύγκρουση τρένων στον δρόμο προς το Μάτσου Πίτσου

Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

