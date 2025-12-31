Gen Z: Οικονομική αβεβαιότητα και ψυχική υγεία

Η οικονομική ανασφάλεια, το αυξανόμενο κόστος ζωής και η ανάγκη για επιβίωση σε μια δύσκολη και απαιτητική αγορά εργασίας είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη ψυχική υγεία της Gen Z. Αν και η νέα αυτή γενιά είναι γνωστή για την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργικότητά της, η αυξανόμενη πίεση για να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην ευημερία τους.

Γενιά Z: «Όνειρο» της η σταθερότητα και η ανεξαρτησία

Η Gen Z δεν αναζητά πλέον την κλασική “επιτυχία” που συνδέεται με τη θέση στην κορυφή της εταιρικής ιεραρχίας και την απόκτηση μεγάλου πλούτου. Αντιθέτως, οι νέοι αυτής της γενιάς θεωρούν την οικονομική σταθερότητα και την ανεξαρτησία ως τα κύρια στοιχεία επιτυχίας. Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, το 70% των νέων ενήλικων ανθρώπων ορίζουν την επιτυχία επικεντρωμένοι στη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής βάσης και στην αποφυγή χρεών.

Ωστόσο, αυτή η επιθυμία για σταθερότητα συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την ανάγκη τους για οικονομική επιβίωση σε ένα αβέβαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, το 57% των νέων υπογραμμίζουν ότι η συνεχής ανησυχία για τα οικονομικά τους προβλήματα επηρεάζει την ψυχική τους υγεία, προκαλώντας άγχη και αυξημένα επίπεδα στρες.

Πολλαπλές δουλειές για επιβίωση

Σε μια εποχή όπου οι ευκαιρίες για σταθερή εργασία μειώνονται και οι μισθοί δεν ακολουθούν τον ρυθμό της αύξησης του κόστους ζωής, η εργασία σε περισσότερες από μία θέσεις εργασίας γίνεται μια κοινή πρακτική για τη Gen Z. H ανάγκη για πολλαπλές δουλειές δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά συχνά μια αναγκαιότητα για να καλυφθούν βασικές ανάγκες όπως το ενοίκιο, τα έξοδα σπουδών και τα καθημερινά έξοδα.

Το ψυχικό κόστος για τη Gen Z

Η πίεση από την οικονομική αβεβαιότητα δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινή ρουτίνα, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες και στην ψυχική υγεία της Gen Z. Οι νέοι αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης λόγω των οικονομικών τους ανησυχιών, ενώ παράλληλα η συνεχής ανάγκη να εργάζονται υπερβολικά για να καλύψουν τα έξοδά τους οδηγεί σε εξάντληση και επαγγελματική απογοήτευση.

Η έλλειψη χρόνου για να αφιερωθούν σε προσωπικές δραστηριότητες και η αίσθηση ότι οι όποιες προσπάθειες δεν αποδίδουν τους αναμενόμενους καρπούς, δημιουργούν μια αίσθηση ματαιότητας. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Γενιά Ζ δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει τα ίδια επίπεδα κοινωνικοποίησης, καθώς θεωρείται η γενιά με τους λιγότερους φίλους, που πέτυχαν οι προηγούμενες γενιές, εντείνουν την ψυχική πίεση και οδηγούν σε αβεβαιότητα για το μέλλον.

Τα «κλειδιά» για ψυχική ευημερία

Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση: Ο πρώτος και πιο σημαντικός τρόπος για να μειώσουν το άγχος οι νέοι είναι να δημιουργήσουν έναν ρεαλιστικό οικονομικό προγραμματισμό. Αντί να αγχώνονται για τις μεγάλες απλήρωτες οφειλές, μπορούν για αρχή να εστιάσουν στη διαχείριση των μικρών καθημερινών τους εξόδων.

Στήριξη από την οικογένεια: Η ζητούμενη υποστήριξη από γονείς ή φίλους είναι συχνά απαραίτητη. Η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης, που να περιλαμβάνει ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε δύσκολες στιγμές, είναι σημαντική για την ψυχική υγεία.

Αναγνώριση των ψυχικών ορίων: Είναι σημαντικό για τη Γενιά Ζ να αναγνωρίσουν τα όριά τους και να μην υπερφορτώνονται με υπερβολικές δουλειές ή ευθύνες. Η φροντίδα για την προσωπική ευημερία και η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ξεκούρασης είναι το κλειδί για την ψυχική υγεία.

Αναζήτηση σκοπού: Οι νέοι μπορούν να εστιάσουν σε στόχους που έχουν πραγματική σημασία για αυτούς, όπως η αναζήτηση ενός δημιουργικού επαγγελματικού δρόμου που να προσφέρει ισορροπία και προσωπική ικανοποίηση, αντί να εστιάζουν μόνο στην κοινωνική αναγνώριση και την οικονομική ανέλιξη.

* Πηγή: Vita