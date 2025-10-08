Αλλαγή φρουράς: Η Gen Z βάζει τους δικούς της κανόνες στη δουλειά

Στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο, παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή στην αντίληψη για το θέμα της παρουσίας στο χώρο εργασίας όταν κάποιος είναι άρρωστος. Η νέα γενιά εργαζομένων, η Gen Z και οι Millennials, δεν βλέπουν πλέον το «powering through» ή το να πας στη δουλειά παρά την ασθένεια, ως ένδειξη αφοσίωσης, αλλά ως εγωιστική και αντικοινωνική συμπεριφορά.

Για τη Gen Z η υγεία είναι πάνω από όλα

Μια πρόσφατη αμερικανική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για σκοπούς έρευνας αγοράς σε δείγμα 2.000 ατόμων, έδειξε καθαρά αυτήν την αλλαγή νοοτροπίας. Το 31% των συμμετεχόντων πιστεύει πλέον πως το να εμφανίζεσαι άρρωστος στη δουλειά δεν είναι αξιοθαύμαστο και μόνο το 25% θεωρεί ότι αυτό εντυπωσιάζει τους εργοδότες. Ιδιαίτερα η Gen Z και οι Millennials θεωρούν τους αρρώστους συναδέλφους τπυς «εγωιστές» (το 64%), ενώ το 42% λέει πως η συμπεριφορά αυτή βλάπτει τις μεταξύ τους σχέσεις.

Η παραδοσιακή αντίληψη που ήθελε τους εργαζόμενους να «σέρνονται» στη δουλειά με πυρετό και κρυολόγημα, θεωρώντας αυτό ένδειξη δύναμης και αφοσίωσης, φαίνεται πως έχει ξεπεραστεί.

Η έρευνα δείχνει επίσης πως η συμπεριφορά αυτή δεν επηρεάζει μόνο την υγεία των γύρω, αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις στον χώρο εργασίας. Οι νέοι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτό το ζήτημα, καθώς δίνουν μεγάλη σημασία στον σεβασμό των ορίων υγείας και στην προστασία της κοινότητας.

Παρόλο που η πίεση να παρευρίσκεσαι άρρωστος στη δουλειά δεν είναι τόσο έντονη από τους εργοδότες (μόνο το 22% αισθάνεται τέτοια πίεση), συχνά προέρχεται από εσωτερικές προσδοκίες και το αίσθημα ευθύνης.

Η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε την αλλαγή

Η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ασθένειας στον εργασιακό χώρο. Το 57% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι προσδοκίες τους για το τι σημαίνει να είσαι άρρωστος στη δουλειά άλλαξαν μετά την πανδημία. Παράλληλα, το 70% δηλώνει ότι πλέον είναι πιο προσεκτικό σε θέματα υγιεινής, όπως το πλύσιμο χεριών, η αποφυγή επαφής με ασθενείς και η τήρηση αποστάσεων.

Αυτές οι νέες συνήθειες δεν περιορίζονται μόνο στον εργασιακό χώρο, αλλά επεκτείνονται και στις κοινωνικές συναναστροφές: το 29% αισθάνεται άβολα να μοιράζεται φαγητό σε κοινόχρηστα τραπέζια, ενώ το 70% θα έκλεινε την κάμερα σε βιντεοκλήση αν ήταν άρρωστο.

Πρόληψη και φροντίδα: Η νέα επαγγελματική υπευθυνότητα

Αντί να θαυμάζουμε όσους «παλεύουν» να παραμείνουν παραγωγικοί ενώ είναι άρρωστοι, η σύγχρονη προσέγγιση δίνει έμφαση στην πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας.

Η έννοια της επαγγελματικής υπευθυνότητας εξελίσσεται: η παρουσία στο γραφείο παρά την ασθένεια δεν θεωρείται πλέον ένδειξη αφοσίωσης, αλλά αμέλειας. Σήμερα, προτεραιότητα έχει η προστασία του εαυτού μας και των άλλων. Αυτή η μετατόπιση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κοινωνική ωρίμανση, όπου η υγεία αναγνωρίζεται ως συλλογική υπόθεση, και η αυτοφροντίδα ως στάση υπευθυνότητας.

* Πηγή: Vita