Slow Dating: Η νέα τάση στα ραντεβού που αγαπάει η Gen Z

Στη σύγχρονη εποχή, όπου ο συναισθηματικός καταναλωτισμός κυριαρχεί στις σχέσεις έρχεται στην επιφάνεια μια νέα τάση που υπόσχεται πιο ουσιαστικές και ειλικρινείς γνωριμίες: το «slow dating» ή αλλιώς τα ραντεβού με πιο αργούς ρυθμούς.

Τα αργά ραντεβού φαίνεται να βοηθούν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης (ορμόνης του στρες) και στην αύξηση της παραγωγής ντοπαμίνης, καθιστώντας τη διαδικασία της γνωριμίας ενός νέου συντρόφου πιο απολαυστική και ουσιαστική.

Τι είναι το slow dating;

Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία της «αργής ζωής», που όλο και περισσότερο φαίνεται να την έχουμε ανάγκη, το slow dating γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών ηλικιών.

Πρόκειται για μια απάντηση στον γρήγορο, καταναλωτικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα τις σχέσεις, ενάντιας στα πολυάριθμα «ψυχρά» dating apps, στοχεύοντας στη δημιουργία πραγματικών, βαθιών και αυθεντικών συνδέσεων βασισμένων στην ενσυναίσθηση.

Μια έρευνα μιας εφαρμογής και δικτυού που φέρνει σε επαφή ανθρώπους από όλο τον κόσμο, δείχνει ότι πάνω από το 53% των χρηστών προτιμά τα αργά ραντεβού έναντι των γρήγορων. Παρόμοια, μια άλλη σχετική έρευνα αποκαλύπτει πως περισσότεροι από τους μισούς χρήστες της Generation Z επιλέγουν πιο χαλαρούς ρυθμούς στα ραντεβού τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσοι επιλέγουν το slow dating δεν «χάνουν» χρόνο, αλλά αντίθετα προστατεύουν τη συναισθηματική τους γαλήνη, επενδύοντας ενέργεια και χρόνο σε κάποιον που ίσως πραγματικά να αξίζει.

Ποια είναι τα οφέλη του slow dating για τη συναισθηματική ευεξία;

Σύμφωνα με τους ειδικούς το slow dating είναι μια πιο ανθρώπινη και παραδοσιακή εναλλακτική απέναντι στην ταχύτητα των ραντεβού και των γνωριμιών που βλέπουμε να κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.

Ενώ το speed dating επιδιώκει να γνωρίσεις πολλά άτομα μέσα σε λίγα λεπτά, το slow dating εστιάζει στο να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και να είμαστε παρόντες σε αυτήν, κάνοντας ουσιαστικές συνομιλίες προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα έναν νέο άνθρωπο.

Η ιδέα είναι να αφοσιωθούμε σε ένα άτομο τη φορά, εφόσον υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και συναισθήματα, μια η ιδανική προσέγγιση για όσους πιστεύουν ότι οι σχέσεις χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθούν.

Οι λόγοι που πολλοί άνθρωποι προτιμούν αυτό το είδος ραντεβού

Πράγματι, παρά το φρενήρη ρυθμό της καθημερινότητας και των εφαρμογών που προωθούν την άμεση ικανοποίηση, πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να επιβραδύνουν, ειδικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι λόγοι είναι:

Η μείωση του άγχους

Η δημιουργία πιο ουσιαστικών και βαθιών συνδέσεων

Η αύξηση των πιθανοτήτων για αληθινή σύνδεση που μπορεί να οδηγήσει σε σχέση

Το slow dating προσελκύει ανθρώπους που προτιμούν την αυθεντικότητα, είναι υπομονετικοί, ρομαντικοί, και δίνουν σημασία στη συναισθηματική δέσμευση παρά στην επιφανειακή έλξη.

Ψυχολογικά και νευρολογικά οφέλη

Το slow dating ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση, επιτρέποντας να γνωριστούμε πέρα από τις πρώτες εντυπώσεις.

Μειώνει το άγχος και βοηθά τα συναισθήματα να εξελιχθούν φυσικά, χωρίς πίεση. Επίσης, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και μειώνει την συναισθηματική εξουθένωση.

Η αυθεντικότητα στις σχέσεις: Η πρόκληση στα social media και στις εφαρμογές γνωριμιών

Στον κόσμο των social media και των dating apps, η ανάγκη για αποδοχή συχνά μας οδηγεί να παρουσιάζουμε μια φιλτραρισμένη εκδοχή του εαυτού μας. Συγκρινόμαστε με τέλεια προφίλ, νιώθουμε ανεπαρκείς και δημιουργούμε εξωπραγματικές προσδοκίες.

Ωστόσο, η αυθεντικότητα είναι το αληθινό φίλτρο: όποιος μας θέλει πραγματικά, θα μας θέλει όπως είμαστε. Η ατελοφοβία —ο φόβος να μην είμαστε αρκετά καλοί— μας ωθεί να δημιουργούμε μια “ιδανική” εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει να αποκαλύπτουμε τα πάντα αμέσως, αλλά να συνδεόμαστε γνήσια.

Εάν θέλετε επομένως να ξεφύγετε από τις επιφανειακές σχέσεις, το slow dating μπορεί να είναι ο δρόμος για μια πιο ουσιαστική και γνήσια ερωτική ζωή. Η γνησιότητα είναι το κλειδί για μια υγιή και ουσιαστική σχέση.

* Πηγή: Vita