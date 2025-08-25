Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Slow Dating: Η νέα τάση στα ραντεβού που αγαπάει η Gen Z
25 Αυγούστου 2025 | 06:01

Slow Dating: Η νέα τάση στα ραντεβού που αγαπάει η Gen Z

Το slow dating θέλει αργά και σταθερά βήματα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Στη σύγχρονη εποχή, όπου ο συναισθηματικός καταναλωτισμός κυριαρχεί στις σχέσεις έρχεται στην επιφάνεια μια νέα τάση που υπόσχεται πιο ουσιαστικές και ειλικρινείς γνωριμίες: το «slow dating» ή αλλιώς τα ραντεβού με πιο αργούς ρυθμούς.

Τα αργά ραντεβού φαίνεται να βοηθούν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης (ορμόνης του στρες) και στην αύξηση της παραγωγής ντοπαμίνης, καθιστώντας τη διαδικασία της γνωριμίας ενός νέου συντρόφου πιο απολαυστική και ουσιαστική.

Τι είναι το slow dating;

Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία της «αργής ζωής», που όλο και περισσότερο φαίνεται να την έχουμε ανάγκη, το slow dating γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ιδιαίτερα μεταξύ των νεαρών ηλικιών.

Πρόκειται για μια απάντηση στον γρήγορο, καταναλωτικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα τις σχέσεις, ενάντιας στα πολυάριθμα «ψυχρά» dating apps, στοχεύοντας στη δημιουργία πραγματικών, βαθιών και αυθεντικών συνδέσεων βασισμένων στην ενσυναίσθηση.

Μια έρευνα μιας εφαρμογής και δικτυού που φέρνει σε επαφή ανθρώπους από όλο τον κόσμο, δείχνει ότι πάνω από το 53% των χρηστών προτιμά τα αργά ραντεβού έναντι των γρήγορων. Παρόμοια, μια άλλη σχετική έρευνα αποκαλύπτει πως περισσότεροι από τους μισούς χρήστες της Generation Z επιλέγουν πιο χαλαρούς ρυθμούς στα ραντεβού τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσοι επιλέγουν το slow dating δεν «χάνουν» χρόνο, αλλά αντίθετα προστατεύουν τη συναισθηματική τους γαλήνη, επενδύοντας ενέργεια και χρόνο σε κάποιον που ίσως πραγματικά να αξίζει.

Ποια είναι τα οφέλη του slow dating για τη συναισθηματική ευεξία;

Σύμφωνα με τους ειδικούς το slow dating είναι μια πιο ανθρώπινη και παραδοσιακή εναλλακτική απέναντι στην ταχύτητα των ραντεβού και των γνωριμιών που βλέπουμε να κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.

Ενώ το speed dating επιδιώκει να γνωρίσεις πολλά άτομα μέσα σε λίγα λεπτά, το slow dating εστιάζει στο να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και να είμαστε παρόντες σε αυτήν, κάνοντας ουσιαστικές συνομιλίες προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα έναν νέο άνθρωπο.

Η ιδέα είναι να αφοσιωθούμε σε ένα άτομο τη φορά, εφόσον υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και συναισθήματα, μια η ιδανική προσέγγιση για όσους πιστεύουν ότι οι σχέσεις χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθούν.

Οι λόγοι που πολλοί άνθρωποι προτιμούν αυτό το είδος ραντεβού

Πράγματι, παρά το φρενήρη ρυθμό της καθημερινότητας και των εφαρμογών που προωθούν την άμεση ικανοποίηση, πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να επιβραδύνουν, ειδικά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι λόγοι είναι:

  • Η μείωση του άγχους
  • Η δημιουργία πιο ουσιαστικών και βαθιών συνδέσεων
  • Η αύξηση των πιθανοτήτων για αληθινή σύνδεση που μπορεί να οδηγήσει σε σχέση

Το slow dating προσελκύει ανθρώπους που προτιμούν την αυθεντικότητα, είναι υπομονετικοί, ρομαντικοί, και δίνουν σημασία στη συναισθηματική δέσμευση παρά στην επιφανειακή έλξη.

Ψυχολογικά και νευρολογικά οφέλη

  • Το slow dating ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση, επιτρέποντας να γνωριστούμε πέρα από τις πρώτες εντυπώσεις.
  • Μειώνει το άγχος και βοηθά τα συναισθήματα να εξελιχθούν φυσικά, χωρίς πίεση. Επίσης, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και μειώνει την συναισθηματική εξουθένωση.

Η αυθεντικότητα στις σχέσεις: Η πρόκληση στα social media και στις εφαρμογές γνωριμιών

Στον κόσμο των social media και των dating apps, η ανάγκη για αποδοχή συχνά μας οδηγεί να παρουσιάζουμε μια φιλτραρισμένη εκδοχή του εαυτού μας. Συγκρινόμαστε με τέλεια προφίλ, νιώθουμε ανεπαρκείς και δημιουργούμε εξωπραγματικές προσδοκίες.

Ωστόσο, η αυθεντικότητα είναι το αληθινό φίλτρο: όποιος μας θέλει πραγματικά, θα μας θέλει όπως είμαστε. Η ατελοφοβία —ο φόβος να μην είμαστε αρκετά καλοί— μας ωθεί να δημιουργούμε μια “ιδανική” εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει να αποκαλύπτουμε τα πάντα αμέσως, αλλά να συνδεόμαστε γνήσια.

Εάν θέλετε επομένως να ξεφύγετε από τις επιφανειακές σχέσεις, το slow dating μπορεί να είναι ο δρόμος για μια πιο ουσιαστική και γνήσια ερωτική ζωή. Η γνησιότητα είναι το κλειδί για μια υγιή και ουσιαστική σχέση.

* Πηγή: Vita

Ανακύκλωση
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Plus
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: ‘Οπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

'Οπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ: Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών
Έρευνα ΕΝΥΠΕΚΚ 25.08.25

Πως ο φόρος εισοδήματος «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών

Το διάστημα 2020-2024 ο φόρος εισοδήματος για τους μισθωτούς αυξήθηκε κατά 118%, έναντι ονομαστικών αυξήσεων στους μισθούς 28%. Τι καταγράφει και τι προτείνει νέα έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη
Αποπνικτική ζέστη 25.08.25

Καύσωνας στις δυτικές ΗΠΑ – Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με ακραία ζέστη

Καύσωνας πλήττει τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις δυτικές ΗΠΑ, ακραίο κίνδυνο για Καλιφόρνια και Αριζόνα δίνουν οι μετεωρολόγοι.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες
Κρίσιμη καμπή 25.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Το Κίεβο, ένα ιστορικό δίλημμα στο Βερολίνο και οι Γερμανοί στρατιώτες

Σάλος στο Βερολίνο από τους υπαινιγμούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για πιθανή συμμετοχή του στρατού της Γερμανίας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Ανάπτυξη στρατού 25.08.25

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ: «Δικτάτορας, κατασκευάζει κρίση»

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Σύνταξη
Το Περού πλήττεται από ισχυρό αντικυκλώνα με σφοδρούς ανέμους – Ενας νεκρός, μεγάλα κύματα κλείνουν λιμάνια
Κλείνουν λιμάνια 25.08.25

Φονικός αντικυκλώνας χτυπά το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα

Μέλος του Πολεμικού Ναυτικού έχασε τη ζωή του εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει το Περού με σφοδρούς ανέμους και μεγάλα κύματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν τα περισσότερα λιμάνια.

Σύνταξη
Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
«Σύγχυση κι αστάθεια» 25.08.25

Λαγκάρντ για τις παρεμβάσεις Τραμπ στη Fed: «Επικίνδυνο» να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
