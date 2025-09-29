Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Από τους Boomers στην Gen Z: Το φλερτ μέσα από τέσσερις γενιές
29 Σεπτεμβρίου 2025

Από τους Boomers στην Gen Z: Το φλερτ μέσα από τέσσερις γενιές

Τελικά πόσα έχουν αλλάξει στο φλερτ από γενιά σε γενιά;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Κάθε γενιά έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο για φλερτ. Όλοι ωστόσο αναζητούν το ίδιο: να γίνουν αντιληπτοί, να νιώσουν όμορφα, να συνδεθούμε και να υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση μέσα από μια νέα γνωριμία.

Το φλερτ είναι μια από τις πιο ανθρώπινες παρορμήσεις. Ακόμα και η ετυμολογία της λέξης δείχνει πόσο παλιά πρακτική είναι: προέρχεται από τη γαλλική έκφραση του 17ου αιώνα conter fleurette, που σημαίνει «λέω γλυκόλογα».

Μια βρετανική ιστοσελίδα, διεξήγαγε συνεντεύξεις με ανθρώπους από τέσσερις διαφορετικές γενιές για να δείξει τις μεθόδους τους στο φλερτ και πώς τους αρέσει να τους πλησιάζουν. Οι διαφορές μάλιστα μπορεί να μην είναι τόσο ριζικές όσο ίσως θα φανταζόσασταν.

Baby Boomers: Η τέχνη της αυθεντικότητας

Για τους Boomers (61-79 ετών), το φλερτ ήταν θέμα σεβασμού και αυθεντικότητας. Όπως ανέφεραν στις συνεντεύξεις τους, η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό στοιχείο: «Μια μέρα θα σε γνωρίσουν όπως είσαι — γιατί να μην το κάνεις από τώρα;»

Επίσης, ανέφεραν στις συνεντεύξεις τους ότι έχουν παρατηρήσει ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στα ραντεβού είναι αυτοί που πραγματικά ρωτούν τον άλλο τι θέλει να μοιραστεί και ακούνε την απάντηση, όχι αυτοί που απλώς προσπαθούν απεγνωσμένα να εντυπωσιάσουν.

Όπως αναφέρουν, η γλώσσα του σώματος και η συνεχής συγκατάθεση είναι κλειδιά για να αποφύγουν την πίεση ή μια άβολη κατάσταση. Μια διακριτική χιουμοριστική ατάκα ή απλά το να δείξουν ενδιαφέρον με αληθινή προσοχή μπορεί να ανοίξει τις πόρτες της επικοινωνίας.

Η συμβουλή τους: «Να είσαι ο εαυτός σου και να σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.»

Γενιά X: Η γενιά που συνδυάζει χιούμορ και σεβασμό

Οι άνθρωποι της Γενιάς X (45-60 ετών) θέλουν το φλερτ να είναι παιχνιδιάρικο αλλά με νόημα και με σεβασμό των ορίων. Τονίζουν τη σημασία του να είσαι ο εαυτός σου — ή τουλάχιστον να δείχνεις γνήσιο ενδιαφέρον: «Άκου προσεκτικά, θυμήσου λεπτομέρειες και δείξε ότι νοιάζεσαι.»

Ταυτόχρονα, η ταχύτητα παίζει ρόλο: πολλά από τα άτομα αυτής της γενιάς προτιμούν να συναντηθούν γρήγορα, ώστε να αποφύγουν την κουραστική ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς ουσία.

Ανέφεραν επίσης «Το να είσαι ο εαυτός σου είναι πάντα η πρώτη τους κίνηση στο φλερτ.» «Θέσε μια σκέψη-ερώτηση και άκου προσεκτικά την απάντηση. Αν θυμηθείς μια λεπτομέρεια και την αναφέρεις αργότερα, εκτιμάται πάντα.» Η γενιά αυτή συνήθως δίνει τον αριθμό τηλεφώνου ή email, ενώ αρκετοί άνδρες αναφέρουν ότι είναι ευτυχείς να στείλουν το πρώτο μήνυμα.

Millennials: Η γενιά της φιλικότητας και της ειλικρίνειας

Οι Millennials (29-44 ετών) μεγάλωσαν σε μια μεταβατική εποχή, ανάμεσα σε ραντεβού σε μπαρ και εφαρμογές γνωριμιών. Το φλερτ για αυτούς είναι συνδυασμός ευφυΐας και ασφάλειας.

Για αυτούς, η ασφάλεια, η θετικότητα και η αμοιβαιότητα είναι η βάση του καλού φλερτ. Οι ίδιοι προτείνουν τις απλές, φιλικές προσεγγίσεις που δεν ασκούν πίεση, όπως ένα απλό κομπλιμέντο ή μια ερώτηση που δημιουργεί χώρο για συζήτηση.

Η συμβουλή τους για φλερτ: «Να είσαι φιλικός/-ή και ευφυής.» Οι Millennials συχνά συνδυάζουν χιούμορ με πιο εκτεταμένους διαλόγους. Ο στόχος αναφέρουν είναι να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι, ενώ ταυτόχρονα δίνεις χώρο στο άλλο πρόσωπο να αποφασίσει αν ενδιαφέρεται κι εκείνο.

Στην περίπτωση των νεότερων Millennials, είναι πιο πιθανό να ανταλλάξουν το Instagram τους παρά τον αριθμό τηλεφώνου τους, ως έναν πιο χαλαρό τρόπο επικοινωνίας.

Gen Z: Παιχνίδι, memes και σεβασμός

Η Gen Z (13-28 ετών) φλερτάρει με χιούμορ, memes και φωνητικά μηνύματα, αλλά πάντα με σεβασμό στα όρια. Η γενιά αυτή επισημαίνει ότι το πλαίσιο και η συγκατάθεση είναι το Α και το Ω:

«Να λαμβάνεις το ‘όχι’ ως απάντηση και να μην υποθέτεις ότι το ‘να παίξεις δύσκολος’ λειτουργεί.»

Η συμβουλή τους στο φλερτ: «Να κάνεις κομπλιμέντα, να είσαι παιχνιδιάρης και αυθεντικός.» Η Gen Z τείνει να κρατά τα πράγματα παιχνιδιάρικα, χρησιμοποιώντας memes, αναφορές σε TikTok και φωνητικά μηνύματα που αισθάνονται αυθεντικά παρά επιμελημένα. Αλλά η παιχνιδιάρικη διάθεση δεν σημαίνει ότι ο σεβασμός εξαφανίζεται. Το πλαίσιο, η συγκατάθεση και η γλώσσα του σώματος είναι θεμελιώδη όταν φλερτάρεις χωρίς να γίνεις «περίεργος». Το καλό φλερτ έχει πνεύμα και γοητεία.

Σε όποια γενιά και αν ανήκετε, το φλερτ πετυχαίνει όταν υπάρχει σεβασμός στα όρια και γνήσιο ενδιαφέρον για τον άλλον. Το να είσαι αυθεντικός, να κατανοείς τα σήματα που στέλνει ο άλλος και να μην πιέζεις τις καταστάσεις είναι το κλειδί για θετικές εμπειρίες. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, το φλερτ παραμένει αλλώστε το πρώτο βήμα για σύνδεση.

Πηγή: Vita

