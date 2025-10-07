Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Μήπως οι κανόνες των ραντεβού της Gen Z της προκαλούν μόνιμη απογοήτευση;
07 Οκτωβρίου 2025 | 11:46

Μήπως οι κανόνες των ραντεβού της Gen Z της προκαλούν μόνιμη απογοήτευση;

Η Gen Z φαίνεται να έχει αρκετές απαιτήσεις από τα άτομα με τα οποία βγαίνει ραντεβού, νιώθοντας συχνά απογοήτευση για το μη επιθυμητό αποτέλεσμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα ραντεβού είναι πλέον αντιμέτωπα με πολλές απαιτήσεις, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά δημιουργεί στην Gen Z μόνιμη απογοήτευση.

Πολλές οι απαιτήσεις από την Gen Z, αλλά γιατί όχι;

Η Λία Βελόζο, 26 ετών, έχει μια λίστα με πράγματα που τα θεωρεί αρνητικά και συνεχώς μεγαλώνει.

Ανάμεσα σε αυτά τα αρνητικά είναι αν κάποιος φτύνει στο έδαφος, δεν ξέρει να μαγειρεύει, λέει ψέματα για το ύψος του, δηλώνει απολιτικός ή δεν ταξιδεύει αρκετά. Αν έχει περίεργη αντίδραση όταν άλλοι άντρες φορούν μακιγιάζ, λέει ότι θέλει μια «ελαφρώς αυτιστική γυναίκα», δεν έχει ρουτίνα περιποίησης του δέρματος ή του αρέσουν μόνο τραγούδια που έγιναν διάσημα στο TikTok. Είναι κακό δείγμα αν δεν τηλεφωνεί στους γονείς του, είναι ένας ανεπιτυχής DJ ή ντρέπεται να κάνει καραόκε. Πρόσφατα, ανακάλυψε ένα νέο: αν φυλάει (από την ερωτική επαφή) τον εαυτό του για το γάμο. Τώρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ελέγχου στην εφαρμογή Notes που ανατρέχει κάθε φορά που αρχίζει να βγαίνει με κάποιον νέο, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Τρεις αποτυχίες και τελείωσες», είπε.

Μεγαλώνοντας με μια σταθερή τροφοδότηση περιεχομένου για ραντεβού στα feed της, όπου άγνωστοι μοιράζονται τα λουλούδια που λαμβάνουν χωρίς λόγο και αγαπημένα ζευγάρια δημιουργών δημοσιεύουν τις μακροσκελείς ανακοινώσεις χωρισμού τους στο YouTube, η Βελόζο δυσκολεύεται να αντιληφθεί τις λεπτές αποχρώσεις ενός ατόμου όταν βγαίνει ραντεβού μαζί του.

Η Gen Z αντιμετωπίζει από καιρό κατηγορίες ότι είναι χαμένη στον τομέα των ραντεβού.

«Για πολύ καιρό, εξιδανικεύω αυτόν τον άντρα που θα τα παρατήσει όλα για μένα, που θα ξέρει τι μου αρέσει και θα είναι ο τέλειος άντρας», είπε. «Νομίζω ότι απογοητεύομαι συνεχώς από τους πραγματικούς άντρες».

Η Gen Z φαίνεται ότι έχει πολλές απαιτήσεις όσον αφορά τους ερωτικούς συντρόφους της.

Η Gen Z αντιμετωπίζει από καιρό κατηγορίες ότι είναι χαμένη στον τομέα των ραντεβού: οι νέοι κάνουν λιγότερο σεξ, γνωρίζουν λιγότερα νέα άτομα, ντρέπονται ακόμα και να στείλουν τριαντάφυλλα στο Hinge. Είναι η πιο απορριπτέα γενιά και η πιο μοναχική γενιά. Οι περισσότερες από αυτές τις τάσεις υποδηλώνουν μια μεγάλη αλλαγή στην κουλτούρα των ραντεβού: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εδραιωθεί στη ρομαντική μας πραγματικότητα, επηρεάζοντας συχνά τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και όχι το αντίστροφο. Για νέες γυναίκες όπως η Βελόζο, που δεν έχουν βγει ποτέ ραντεβού χωρίς την επίδραση του διαδικτύου, αυτό σημαίνει ότι η κατασκευή του «Άντρα των Ονείρων» τους επηρεάζεται από viral όρους που τους προσφέρονται από αλγόριθμους, κοινωνικά feeds και ιστορίες που μοιράζονται οι άνθρωποι στο διαδίκτυο περισσότερο από την πραγματική τους ερωτική ζωή.

Η φρασεολογία είναι εκτενής και συνεχώς εξελισσόμενη, και για πολλούς, καθώς δεν λείπουν οι τρόποι για να περιγράψει κανείς τον τύπο άνδρα που είναι ένας ρομαντικά ανώτερος σύντροφος: ένας άντρας που σου παρέχει τα πάντα, που έχει ενέργεια γκόλντεν ριτρίβερ, που σε λατρεύει γιατί αν πραγματικά σε ήθελε, θα έκανε κάτι για αυτό.

Οι σχέσεις υπό το πρίσμα της ψυχολογίας

Αυτή η επιθυμία να αναπτυχθούν θεωρίες που εξηγούν τα οδυνηρά στάδια του ερωτικού δεσμού μοιάζει με παλαιότερες παροιμίες σχετικά με τις σχέσεις, όπως οι διδασκαλίες του περιοδικού Cosmo, της σειράς Sex and the City ή του βιβλίου «Οι άνδρες είναι από τον Άρη, οι γυναίκες από την Αφροδίτη». Ωστόσο, η ψυχαναλύτρια σχέσεων Σίνθια ΛαΦόρτ δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μια γενεαλογική τάση να διαγιγνώσκονται και να κλινικοποιούνται τα πάντα, συχνά υποκινούμενη από την κατάχρηση της θεραπευτικής ορολογίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είναι μεγάλης σημασίας για τη γενιά Z και την ψηφιακή εποχή των σχέσεων.

«Έχουμε παθολογικοποιήσει την προσωπικότητα», είπε η ΛαΦόρτ. «Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη αφήγηση γύρω από το «αυτοί είναι οι τύποι ανθρώπων με τους οποίους βγαίνεις» και «αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους χωρίζεις» και αυτό αφήνει λίγο χώρο για συμπόνια».

Η χρήστης του TikTok Λέξι, @spicycokezero, είναι μια δημιουργός που έχει χτίσει την καριέρα της δημιουργώντας βίντεο που έχουν γίνει viral, όπως «3 τρόποι να καταλάβεις πότε είναι φιλικοί και πότε ενδιαφέρονται για σένα» και «3 σημάδια ότι έχεις μια δυναμική φίλων-εραστών». Η δημιουργός, 19 ετών, σπουδάζει ψυχολογία στο πανεπιστήμιο και δήλωσε ότι δεν είναι ειδική σε αυτά τα θέματα, αλλά όταν άρχισε να δημοσιεύει βίντεο με την ελπίδα να βρει ένα μέσο για να μοιραστεί όσα μαθαίνει στην τάξη, χιλιάδες άνθρωποι ταυτίστηκαν με το περιεχόμενό της.

Όλες οι συμπεριφορές περνάνε από το «κόσκινο».

«Συχνά βλέπω σχόλια που λένε κάτι παρόμοιο με το ότι αισθάνονται ότι κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους ή τους άλλους μετά την παρακολούθηση του βίντεο», είπε η Λέξι. «Έχω επίσης λάβει σχόλια που λένε ότι τα βίντεό μου τους βοήθησαν να ξεκινήσουν μια σχέση, να συνειδητοποιήσουν ότι τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, να τους ενθάρρυναν να ζητήσουν από κάποιον να βγουν ραντεβού κ.λπ., τα οποία πάντα μου αρέσει να διαβάζω».

Ορισμένα κριτήρια για τις σχέσεις είναι αναμφίβολα χρήσιμα. Η Νικόλ, 22 ετών, η οποία ζήτησε να αναφερθεί μόνο με το μικρό της όνομα για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής, είπε ότι ο τελευταίος, πολλά υποσχόμενος άντρας με τον οποίον έβγαινε, δεν προχώρησε ποτέ πέρα από το στάδιο της κουβέντας λόγω του πρώτου σημείου στη δική της λίστα με τα «αρνητικά» χαρακτηριστικά: «με βρίσκει εκφοβιστική».

«Με την πάροδο του χρόνου, συνέχιζε να κάνει πονηρά σχόλια για το πόσο με φοβόταν επειδή είμαι τρομακτική και τον κάνει νευρικό», είπε. Φαινόταν σαν μια αδέξια προσπάθεια φλερτ – να της ζητήσει να οργανώσει το ραντεβού με κολακευτικό τόνο – αλλά η Νικόλ δεν εντυπωσιάστηκε. «Του είπα ξεκάθαρα: ‘Δεν υπάρχει τίποτα εκφοβιστικό σε μένα. Νιώθεις τρομοκρατημένος επειδή ένα μέρος σου πιστεύει ότι είμαι καλύτερη, ισχυρότερη ή ακόμα και πιο έξυπνη, και δεν έχω χρόνο να σε κάνω να νιώθεις ίσος με μένα’».

«Έπρεπε να λήξει», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το είδος της σχέσης που επιθυμεί, η Νικόλ αναφέρθηκε σε όλα, από τηλεοπτικές εκπομπές μέχρι διάσημες προσωπικότητες.

«Ελλείψει καλύτερων λέξεων, δεν θέλω να φοράω τα παντελόνια στη σχέση», είπε.

Τα ραντεβού ο τρόμος και ο φόβος των νέων

Είτε είστε νέοι είτε όχι, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι γεμάτες συναισθηματικές παγίδες. Υπάρχει μεγάλη όρεξη για τις περίεργες και τρομακτικές ιστορίες, άλλων ανθρώπων ειδικά. Εκατομμύρια μέλη έχουν ομάδες στο Facebook όπως «Are We Dating The Same Guy?» (Βγαίνουμε με τον ίδιο άντρα;) και εφαρμογές όπως το Tea έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να πιάνουν τους απατεώνες επ’ αυτοφώρω. Πραγματικά, οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά μπορεί να αναρτηθεί και να αναδημοσιευτεί. Και στο διαδίκτυο, δεν έχει σημασία αν το έγκλημα ήταν παθολογικό ψέμα ή αν δεν φαινόσουν αρκετά χαρούμενος όταν η κοπέλα σου μπήκε από την πόρτα – οι διαδικασίες συζήτησης και καταδίκης είναι οι ίδιες.

«Τα κοινωνικά μέσα με κάνουν να φοβάμαι πολύ να βγω ραντεβού», είπε η Νικόλ. «Όλοι είναι ευάλωτοι στο κύμα της λογοδοσίας των ανθρώπων, το οποίο υποστηρίζω πολύ, και εξαιτίας αυτού, οι άνθρωποι τονίζουν περισσότερο την καταχρηστική πλευρά των καταστάσεων για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Αλλά αυτό πνίγει και τους πολύ ρομαντικούς ανθρώπους».

Σύμφωνα με τον Guardian, δεν είναι μόνο οι γυναίκες που δημιουργούν τον ιδανικό σύντροφό τους. Υπάρχουν πολλές φράσεις που περιγράφουν την ιδανική γυναίκα μεταξύ των δημιουργών που φτιάχνουν περιεχόμενο για ραντεβού για άντρες. Το The Cut πρόσφατα πραγματοποίησε μια έρευνα σε 100 άνδρες και διαπίστωσε ότι πολλοί απέρριπταν τις γυναίκες για δικούς τους λόγους: «επειδή ήταν επιλεκτική στο φαγητό, της άρεσε πολύ το Burning Man, δεν της άρεσε το βιβλίο «Nickel and Dimed», διέγραψε το προφίλ της πρώην του από το Nintendo Switch του», ανέφερε ο Εντ Ντίκσον.

Η Βελόζο πιστεύει ιδιαίτερα ότι ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει υπερβολικό περιεχόμενο σχετικά με το πώς πρέπει (ή δεν πρέπει) να είναι ο έρωτας.

H ΛαΦόρτ είπε ότι το να έχεις κατευθυντήριες γραμμές για τα ραντεβού, ακόμα και αν προέρχονται από τα κοινωνικά μέσα, μπορεί συχνά να χρησιμεύσει ως μια βασική υπενθύμιση για το τι πραγματικά θέλεις όταν τα πράγματα γίνονται περίπλοκα: «Μπορεί να σε καθοδηγήσει, να σου εξοικονομήσει χρόνο, να σε βοηθήσει να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεών σου». Αλλά ταυτόχρονα, το να αντιμετωπίζεις τα ραντεβού ως μια διανοητική διαδικασία συμπλήρωσης κουτιών δεν λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη πλευρά τους. «Μπορεί επίσης να είναι πολύ περιοριστικό. Μπορεί να μειώσει ένα άτομο σε μια λίστα με κριτήρια».

Η Βελόζο πιστεύει ιδιαίτερα ότι ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει υπερβολικό περιεχόμενο σχετικά με το πώς πρέπει (ή δεν πρέπει) να είναι ο έρωτας και, ειδικότερα, πώς πρέπει (ή δεν πρέπει) να εκφράζει το πάθος του το άλλο άτομο. Γι’ αυτό παίζει ρομαντικά βιντεοπαιχνίδια όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο μιας γυναίκας πρωταγωνίστριας με στόχο να αναπτύξουν μια σχέση με έναν άλλο άνδρα παίκτη.

«Είναι ένα είδος αγάπης που σε κάνει να νιώθεις πιο ασφαλής από το να βγεις στον κόσμο και να είσαι αβέβαιος για το είδος της αγάπης που έχεις», είπε. «Το να έχω έναν άντρα που είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε μένα και πολύ πρόθυμος να υπερασπιστεί τη σχέση μας με όλες του τις δυνάμεις είναι ένας στόχος για μένα. Αλλά τότε έρχομαι αντιμέτωπη με όλα αυτά τα είδη πραγματικότητας όταν πρόκειται για άντρες [που καταστρέφουν] τα πάντα. Αυτός ο άντρας δεν μπορεί καν να μιλήσει για τα δικά του ενδιαφέροντα;»

Για τη Βελόζο, είναι πιο εύκολο να τα αφήσει όλα ως φαντασία.

