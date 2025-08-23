magazin
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
Ποιος πληρώνει το πρώτο ραντεβού; Κανείς! – Η οικονομική ανασφάλεια σκοτώνει τη ρομαντική ζωή της Gen Z
Ποιος πληρώνει το πρώτο ραντεβού; Κανείς! – Η οικονομική ανασφάλεια σκοτώνει τη ρομαντική ζωή της Gen Z

Τα ραντεβού περνούν σε δεύτερη μοίρα για την Gen Z.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού στις μέρες μας; Κανείς, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Bank of America. Πάνω από τους μισούς της Gen Z ξοδεύουν 0 δολάρια τον μήνα για ραντεβού. Η νεότερη γενιά ζει με έντονο οικονομικό άγχος και, ως αποτέλεσμα, δεν δίνει προτεραιότητα στον έρωτα. Η Gen Z χρησιμοποιεί λιγότερο τα dating apps και δεν βιάζεται να βρει μόνιμο σύντροφο, γεγονός που μειώνει τις δαπάνες για ραντεβού. Εστιάζει στα οικονομικά της, αλλά ένα πράγμα στο οποίο δεν επενδύει είναι ο ρομαντισμός.

Η πρόσφατη έρευνα Better Money Habits της Bank of America έδειξε ότι, το 53% δεν ξοδεύει απολύτως τίποτα κάθε μήνα για ραντεβού. Επιπλέον, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων είπε πως δαπανά λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα. Αυτή η έλλειψη εξόδων για ραντεβού είναι σχεδόν ίδια μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η γενιά αυτή, που μεγάλωσε με την οικονομική κρίση του 2008, την πανδημία και τώρα νέες οικονομικές ανησυχίες, έχει αναπτύξει έντονο οικονομικό άγχος. Θέτει υψηλούς στόχους, όπως αποταμίευση για τη σύνταξη και επενδύσεις στο χρηματιστήριο πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές. Αλλά η πίεση για οικονομική ασφάλεια σημαίνει πως η αναζήτηση έρωτα δεν αποτελεί προτεραιότητα.

«Αντί να ξοδεύει πολλά στα ραντεβού, η Gen Z επιλέγει να είναι πολύ πιο προσεκτική με τα χρήματά της», είπε στη Fortune η Ryan Viktorin, αντιπρόεδρος και οικονομική σύμβουλος στην Fidelity Investments. «Προτιμούν πιο φθηνές εξόδους, αποφεύγουν τα ακριβά δείπνα και μιλούν ανοιχτά για τα οικονομικά τους πολύ νωρίς».
«Δεν είναι ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα ραντεβού, αλλά βλέπουμε πολλούς να σκέφτονται σοβαρά το μέλλον», πρόσθεσε.

Όμως, το να σκέφτονται για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές τους ανάγκες δεν σημαίνει πως καταφέρνουν να υλοποιούν τους στόχους τους. Σύμφωνα με την Bank of America, πάνω από τους μισούς ενήλικες Gen Z νιώθουν ότι δεν βγάζουν αρκετά για να ζήσουν όπως ονειρεύονται. Αν και το 42% βλέπει την αποταμίευση για τη σύνταξη ως μέσο ανεξαρτησίας, μόνο το 25% συνεισέφερε σε συνταξιοδοτικό λογαριασμό τον τελευταίο χρόνο. Ο Will Smayda, επικεφαλής χρηματοοικονομικών κέντρων στη BofA, είπε ότι η αδυναμία να δουν χειροπιαστή πρόοδο στους στόχους τους αυξάνει το άγχος της νέας γενιάς.

«Το δίδαγμα είναι ότι το ‘να ενηλικιώνεσαι’ αποδεικνύεται πιο ακριβό και πιο δύσκολο απ’ όσο είχε φανταστεί η Gen Z», είπε στη Fortune.

Η Gen Z απομακρύνεται από το casual dating

Σε όλες τις γενιές, η οικονομική απαισιοδοξία σκοτώνει τη διάθεση για ραντεβού. Έρευνα του LendingTree το 2024 με πάνω από 2.000 Αμερικανούς έδειξε ότι, από όσους βγαίνουν ραντεβού, το 65% δήλωσε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζει την ερωτική τους ζωή. Περίπου το ένα τέταρτο προσπαθεί να ξοδεύει λιγότερα στα ραντεβού, ενώ ένας στους πέντε πηγαίνει σε λιγότερα ραντεβού για να κάνει οικονομία.

Η Viktorin σημείωσε ότι η επιθυμία για έλεγχο των οικονομικών έχει οδηγήσει τη Gen Z στο να «βγαίνει ραντεβού με σκοπό», να το κάνει δηλαδή πιο συνειδητά, αντί να κρατά μια casual στάση. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη διάθεση για περιστασιακές σχέσεις, δεν είναι περίεργο που η νεότερη γενιά γυρίζει την πλάτη της και στα dating apps, παρά τις προσπάθειες των εταιρειών.

Οι πλατφόρμες γνωριμιών έχουν εισαγάγει πολλά αυτοματοποιημένα εργαλεία για να προσελκύσουν τους νεαρούς χρήστες. Τον Ιανουάριο, το Hinge παρουσίασε το «Prompt Feedback», μια λειτουργία με τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά τους χρήστες να βελτιώνουν τις απαντήσεις τους στα προφίλ. Το Bumble, αντίστοιχα, έχει προτάσεις συνομιλίας και επιλογής φωτογραφιών με χρήση AI.

Όμως, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg Intelligence, περίπου το 50% από 1.000 χρήστες dating apps δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έκανε διαφορά στον τρόπο που έφτιαξαν το προφίλ τους ή μιλούσαν με τα «ταίρια» τους. Οι εφαρμογές γνωριμιών πιέζονται από την αποστασιοποίηση της Gen Z. Παρά κάποια πρώτα σημάδια ανάκαμψης, η Match Group (ιδιοκτήτρια του Tinder και του Hinge) απέλυσε το 13% του προσωπικού της τον Μάιο, καθώς οι συνδρομές και τα κέρδη έπεσαν το πρώτο τρίμηνο του 2025. Αντίστοιχα, το Bumble απέλυσε το 30% της ομάδας του τον Ιούνιο.

