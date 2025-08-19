Η μπύρα είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο δημοφιλή ποτά στον κόσμο. Η ιστορία, η παραγωγή και τα είδη της είναι τόσο πλούσια όσο και η ίδια η γεύση της. Η βιομηχανική επανάσταση, με την εφεύρεση του θερμόμετρου και της τεχνητής ψύξης, έδωσε τεράστια ώθηση στην παραγωγή, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερής ποιότητας προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα.

Παραδοσιακά παράγεται από τέσσερα βασικά συστατικά: Το νερό, τη βύνη, τον λυκίσκο και τη μαγιά. Η παραγωγή της είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια ενώ τα είδη της διακρίνονται κυρίως ανάλογα με τον τύπο της μαγιάς και τη θερμοκρασία ζύμωσης.

Οι γερμανικές ζυθοποιίες αναγκάζονται να προσαρμοστούν καθώς η «Gen Z» είναι… Alcohol Free

Το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat, οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή ήταν η Γερμανία με 7,2 δισ. λίτρα, 22,2% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ.

Η κρίση για τις μικρές βιομηχανίες παρασκευής μπύρας

Παρά την άνθιση του προϊόντος εδώ και δεκάδες χρόνια υπάρχουν και ορισμένα «σύννεφα» καθώς εκατοντάδες γερμανικά ζυθοποιία αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις. Για παράδειγμα η ζυθοποιία Lang-Bräu, στη βόρεια Βαυαρία, η οποία είναι 172 ετών και είχε επιβιώσει από δύο παγκόσμιους πολέμους είναι πλέον κλειστή λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Τα οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκαν περισσότερα από όσα θα μπορούσε να διαχειριστεί η μικρή επιχείρηση. Αντιμέτωποι με δαπάνες ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για αναγκαίες αναβαθμίσεις, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν το περασμένο καλοκαίρι να «κατεβάσουν διακόπτες».

«Οι ζυθοποιοί έχουν την ικανότητα να αντέξουν πολλές δυσκολίες, αλλά όταν οι πωλήσεις μειώνονται και το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό», δήλωσε ο Richard Hope, διευθυντής της οικογενειακής επιχείρησης.

Η Lang-Bräu βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι γνωστή σε πολλούς. Ο πληθωρισμός, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η πτώση της κατανάλωσης έχουν αφήσει τη ζυθοποιία να αντιμετωπίσει σοβαρή κρίση γράφει το bloomberg.

Ένα επιπλέον πρόβλημα έρχεται να προστεθεί: σε μια χώρα που επί μακρόν χαρακτηριζόταν από την κουλτούρα της μπύρας, όλο και λιγότεροι νέοι θέλουν να καταναλώνουν αλκοόλ.

Η αποχή από το αλκοόλ

Για πολλούς γερμανούς της «γενιάς Z» -η οποία περιλαμβάνει όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997 και 2012- η μπύρα δεν αποτελεί πλέον καθημερινή ιεροτελεστία αλλά μια σπάνια απόλαυση. Και όταν απολαμβάνουν περιστασιακά μια μπύρα είναι όλο και πιο πιθανό να επιλέξουν μία χωρίς αλκοόλ.

Ορισμένες ζυθοποιίες έχουν κάνει κινήσεις προσαρμογής – περισσότερες από 800 ποικιλίες μπύρας χωρίς αλκοόλ είναι πλέον διαθέσιμες στη Γερμανία – αλλά αυτό δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει την ευρύτερη μείωση στη κατανάλωση. Ο μέσος Γερμανός καταναλώνει σήμερα 88 λίτρα μπύρας το χρόνο, από 126 λίτρα το 2000. Και το πρώτο εξάμηνο του 2025, η στατιστική υπηρεσία της χώρας κατέγραψε πτώση 6,3% στην παραγωγή μπύρας, ένα νέο χαμηλό.

«Είναι ειλικρινά ανησυχητικό», δήλωσε ο Holger Eichele, επικεφαλής της ένωσης ζυθοποιών της Γερμανίας. «Οι συνθήκες δεν είναι καλές. Ακόμα και εκείνοι που διευθύνουν επιχειρήσεις που μετρούν αιώνες λειτουργίας μπορεί να αναγκαστούν να τις εγκαταλείψουν τώρα».

Η αποχή της «γενιάς Z» από το αλκοόλ δεν είναι μόνο γερμανικό φαινόμενο. Οι νέοι πίνουν λιγότερο αλκοόλ σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό: οι νέοι έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα από τις προηγούμενες γενιές, τα κινήματα ευεξίας βρίσκονται σε άνοδο και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Δεν θα την παραγγείλω ποτέ» μια μπύρα με αλκοόλ δήλωσε η Carla Schüßler, φοιτήτρια στη νοτιοδυτική Γερμανία. Στη γενιά της, «είναι σαφές σε όλους ότι το αλκοόλ δεν κάνει καλό στον οργανισμό». Επιπλέον, οι υψηλές θερμίδες της μπύρας δεν ταιριάζει με τις συνήθειες της «Generation Z». Πολλοί προειδοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ στην καύση λίπους και την ανάπτυξη των μυών.

Τα μηνύματα του μέλλοντος

Καθώς οι απόψεις αυτές γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες, τα περίπου 1.500 ζυθοποιεία της Γερμανίας πρέπει να αλλάξουν ρότα. Και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν τα κατάφεραν όλα: μεταξύ 2023 και 2024, 52 ζυθοποιίες έκλεισαν σε όλη τη χώρα – η μεγαλύτερη μείωση εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.

Τα εργοστάσια που παραμένουν ανοιχτά διευρύνουν την γκάμα των προϊόντων τους με περισσότερες μπύρες αναμεμειγμένες με ανθρακούχα ποτά φρούτων (radlers).

Στο μεταξύ, στις διαφημίσεις σιδηροδρομικών και τηλεοπτικών σταθμών προωθείται η κατανάλωση μπύρας χωρίς αλκοόλ κάτι που προηγουμένως ήταν αδιανόητο στη χώρα με τη διασημότερη γιορτή (Oktoberfest) μπύρας στον κόσμο.

Σε μια εποχή που οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη παρατηρούμε τη μεγαλύτερη «έκρηξη» της μπύρας χωρίς αλκοόλ. Αν και 9 στις 10 μπύρες που πωλούνται στη Γερμανία εξακολουθούν να περιέχουν αλκοόλ, η παραγωγή της μη αλκοολούχου μπύρας – που ορίζεται ως οτιδήποτε περιέχει λιγότερο από 0,50% αλκοόλ κατ’ όγκο – έχει σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Ο Peter Lem, εκπρόσωπος του Krumbacher, ενός από τους μεγαλύτερους ζυθοποιούς της Γερμανίας, δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι η κύρια μπύρα μας, η οποία είναι αλκοολούχα, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον. Η πορεία ανάπτυξης είναι σίγουρα στις μπύρες χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ», είπε.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός

Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, επιλέγουν συχνά μια διαδικασία κατά την οποία η μπύρα παρασκευάζεται κανονικά, με την αλκοόλη να αφαιρείται σε ένα επιπλέον στάδιο, μόλις ολοκληρωθεί η ζύμωση. Στο εργοστάσιο της Krombacher στη δυτικογερμανική πόλη Kreuztal – όπου η μπύρα ρέει μέσα από σωλήνες σε διάφορα μέρη του κτιρίου – αυτό είναι ενσωματωμένο σε μια διαδικασία που διαρκεί εβδομάδες.

«Οι μικρές ζυθοποιίες συνήθως δεν έχουν την πολυτέλεια να βγάλουν την αλκοόλη μετά», δήλωσε ο Thomas Becker, καθηγητής της περιοχής του Μονάχου που ειδικεύεται στην παρασκευή μπύρας. Μόνο ο εξοπλισμός, πρόσθεσε, απαιτεί «μια επένδυση της τάξης του 1 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. δολάρια)».

Αντ’ αυτού, τα μικρά ζυθοποιεία καταφεύγουν συχνά σε μια ευκολότερη μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει τη διακοπή της διαδικασίας ζύμωσης πριν από την ολοκλήρωσή της. Αν και δεν απαιτεί πρόσθετη επένδυση, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καταναλωτές παρατηρούν τη διαφορά καθώς το αποτέλεσμα είναι συνήθως πιο γλυκό από το κανονικό.

Η είσοδος στην αγορά χωρίς αλκοόλ παρουσιάζει και άλλες προκλήσεις, ειδικά όταν οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι σε καλύτερη θέση…

Για τις τοπικές ζυθοποιίες όπως η Lang-Bräu, οι οποίες βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη οικονομική πίεση μετά από χρόνια συρρίκνωσης των πωλήσεων, αυτά τα εμπόδια μπορεί να αποβούν μοιραία.