15.08.2025 | 16:18
15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
15.08.2025 | 12:32
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 16:00

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Τα φιλμ έχουν την δική τους θέση στο πάνθεον της φωτογραφικής αποτύπωσης, χάνοντας, εντούτοις, έδαφος μετά την εμφάνιση των ψηφιακών καμερών, πέφτονας σε μία υποτονική κατάσταση που ίσως οι νέοι να μπορούν να αντιστρέψουν.

Η Gen Z επαναφέρει την παλιά μόδα των αναλογικών φωτογραφικών μηχανών, αναζητώντας μία «ανάσα» από την ψηφιακή εποχή.

Τα φιλμ είναι διαχρονικά

Η Κλερ Σαπιλέβσκι έχει δεκάδες ρολά φωτογραφικού φιλμ έτοιμα για χρήση στο ντουλάπι της ανά πάσα στιγμή.

Η 21χρονη φοιτήτρια φωτογραφίας στο American University είπε ότι διατηρεί πάντα απόθεμα φιλμ για να επιτυγχάνει την αισθητική που μόνο οι φωτογραφικές μηχανές με φιλμ μπορούν να αποτυπώσουν.

«Σου μαθαίνει πώς να επιβραδύνεις, πώς να κοιτάς τα πράγματα πιο προσεκτικά και πώς να επιλέγεις τις λήψεις σου πιο σοφά», ανέφερε.

Αυτό είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης τάσης, τονίζει δημοσίευμα του CNBC. Η Σαπιλέβσκι είπε ότι ενώ οι καθηγητές της της δίδαξαν τα βασικά, αυτή και οι φίλοι της έχουν χρησιμοποιήσει τις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές τους για να εμφανίσουν φωτογραφίες που τα iPhone τους δεν μπορούν να αναπαράγουν.

Και στον κύκλο των συμφοιτητών της, η πιο δημοφιλής μάρκα φωτογραφικών φιλμ είναι η Eastman Kodak, μια εταιρεία που αποκαλεί «οικεία».

«Σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν φιλμ Kodak — ο μέσος χρήστης φιλμ, όταν ψάχνει για φιλμ, θα επιλέξει Kodak», είπε η Σαπιλέβσκι.

Σε κρίση η Kodak

Η 133χρονη εταιρεία φωτογραφίας ανέφερε στην έκθεση αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της Δευτέρας ότι τα οικονομικά της «δημιουργούν σημαντικές αμφιβολίες» ως προς την ικανότητά της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της ως εν λειτουργία επιχείρηση.

Η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημία 26 εκατομμυρίων δολαρίων, μείωση 200% από τα καθαρά έσοδα 26 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η Kodak σημείωσε επίσης μείωση 12% στα ακαθάριστα κέρδη, έχοντας χρέος εκατομμυρίων.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 15% από την αρχή του έτους.

«Η Kodak έχει χρέη που λήγουν εντός 12 μηνών και δεν διαθέτει δεσμευμένη χρηματοδότηση ή διαθέσιμη ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές, εάν αυτές καταστούν απαιτητές σύμφωνα με τους τρέχοντες όρους», ανέφερε η εταιρεία.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 15% από την αρχή του έτους.

Η Kodak σχεδιάζει να τερματίσει το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο CNBC ότι η Kodak σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα λάβει από τη συμφωνία για να εξοφλήσει τα χρέη της.

«Η Kodak είναι βέβαιη ότι θα είναι σε θέση να εξοφλήσει ένα σημαντικό μέρος του δανείου της πολύ πριν από τη λήξη του και να τροποποιήσει, να παρατείνει ή να αναχρηματοδοτήσει τα υπόλοιπα χρέη και/ή τις υποχρεώσεις προνομιούχων μετοχών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μία πορεία με αναταράξεις

Η Kodak, που ιδρύθηκε στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης στα τέλη του 1800, εκμεταλλεύτηκε την άνθηση της φωτογραφίας με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, με την έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας, η εταιρεία αντιμετώπισε αυξανόμενες δυσκολίες να παραμείνει ανταγωνιστική, καθώς οι φωτογραφικές μηχανές ξεπέρασαν την εποχή των φιλμ και των φωτογραφικών μηχανών μίας χρήσης.

Στη δεκαετία του 2000, η εταιρεία προσπάθησε να συμβαδίσει με την αναπτυσσόμενη τάση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες, σύμφωνα με τον αναλυτή της Melius Research, Μπεν Ρέιτζες, ο οποίος δήλωσε ότι η Kodak αγνοούσε τις ανησυχίες της εποχής σχετικά με το εξελισσόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Επανήλθε ένα χρόνο αργότερα, το 2013, με τέσσερις κύριους επιχειρηματικούς τομείς.

«Η ψηφιακή τεχνολογία δεν ήταν έτοιμη να μειώσει αμέσως τις πωλήσεις των φωτογραφικών φιλμ, αλλά η κοινή λογική μας έλεγε το αντίθετο», έγραψε ο Ρέιτζες τον Μάρτιο. «Εκείνη την εποχή, η διοίκηση της Kodak μας είπε ότι τα φιλμ θα συνυπήρχαν με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ότι θα έβγαιναν περισσότερες φωτογραφίες, οι οποίες θα έπρεπε να εκτυπωθούν από την Kodak».

Αντ’ αυτού, η Kodak κήρυξε πτώχευση το 2012, σύμφωνα με το CNBC. Επανήλθε ένα χρόνο αργότερα, το 2013, με τέσσερις κύριους επιχειρηματικούς τομείς: εκτύπωση, προηγμένα υλικά και χημικά, κινηματογράφος και καταναλωτικά προϊόντα, που περιλαμβάνουν φωτογραφικές μηχανές και αξεσουάρ.

Εναντίωση στο «ιδανικό» της ψηφιακής εποχής

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η τάση των ρετρό φωτογραφικών μηχανών έχει γνωρίσει ένα είδος αναβίωσης.

Το 2020, ο τότε γενικός διευθυντής Εντ Χάρλεϊ δήλωσε στο NBC News ότι η Kodak παρήγαγε το 2019 διπλάσιο αριθμό ρολών φιλμ σε σχέση με το 2015.

Και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kodak, Τζιμ Κοντινένζα, δήλωσε ότι η εταιρεία αντιμετώπιζε τόσο μεγάλη ζήτηση για φιλμ που χρειάστηκε να αναβαθμίσει το εργοστάσιό της στο Ρότσεστερ.

«Οι πωλήσεις φιλμ μας έχουν αυξηθεί», δήλωσε τότε ο Κοντινένζα. «Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη δέσμευσή μας και τη δέσμευση των πελατών μας στο φιλμ, τις φωτογραφίες και τις κινηματογραφικές ταινίες, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτόν τον τομέα και να συνεχίζουμε αυτή την ανάπτυξη».

Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη Gen Z, η οποία έχει στραφεί στην αισθητική της «παλιάς σχολής», σε μια «απομάκρυνση» από την τελειότητα της ψηφιακής φωτογραφίας.

Σύμφωνα με την Fortune Business Insights, η παγκόσμια αγορά κινηματογραφικών καμερών αναπτύσσεται ραγδαία και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 535 εκατομμύρια δολάρια έως το 2032. Το Global Wellness Institute ανακήρυξε την επιστροφή στις αναλογικές κάμερες ως την κορυφαία τάση για το 2025.

Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη Gen Z, η οποία έχει στραφεί στην αισθητική της «παλιάς σχολής», σε μια «απομάκρυνση» από την τελειότητα της ψηφιακής φωτογραφίας, σύμφωνα με τον Άλεξ Κουκ, αρχισυντάκτη του Fstoppers, ενός ιστότοπου με ειδήσεις για τη φωτογραφία.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια εξέγερση ενάντια στην ψηφιακή τελειότητα, όπου η φωτογραφία με φιλμ φαίνεται πιο αληθινή σε αυτόν τον υπερ-επιμελημένο κόσμο του Instagram και του TikTok, όπου οι εικόνες φιλτράρονται, επεξεργάζονται και ελέγχονται από αλγόριθμους», ανέφερε ο Κουκ.

Για την Gen Z, που μεγάλωσε στην εποχή των smartphone, ο Κουκ θεωρεί ότι αυτός ο τύπος φωτογραφίας φέρνει μια «νοσταλγία για μία εμπειρία που δεν έχουν βιώσει», όπου οι νεότεροι θεωρούν ρομαντική μια πιο αργή κουλτούρα και σπάνε τον κύκλο της άμεσης ανατροφοδότησης.

Η όλη αισθητική του φιλμ παίζει επίσης ρόλο, πρόσθεσε ο Κουκ, με τα μοναδικά χρώματα και την υφή τους να αποτυπώνουν κάτι που ένα smartphone δεν μπορεί. Κατά ειρωνικό τρόπο, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση αυτής της τάσης, υποστήριξε.

Μία μεταστροφή αισθητικής και συναισθηματικής αξίας

Η χρήση φωτογραφικών μηχανών με φιλμ και η εμφάνιση των φωτογραφιών συμβάλλουν επίσης στην τάση του ψηφιακού μινιμαλισμού της Γενιάς Z, σύμφωνα με την Χίλαρι Γκριγκόνις, συντάκτρια του Digital Camera World U.S.

Ως επαγγελματίας φωτογράφος, η Γκριγκόνις είπε ότι έχει δει τη Gen Z να τείνει προς την αίσθηση της «αποσύνδεσης» όταν χρησιμοποιεί φιλμ, το οποίο προσφέρει μια πιο απτή φωτογραφική εμπειρία από τα smartphone.

«Μέρος της αύξησης της φωτογραφίας με φιλμ ανάμεσα στα άτομα της Γενιάς Z προέρχεται πιθανώς από την επιθυμία για αποσύνδεση και την λαχτάρα για αυτή την ρετρό αισθητική», είπε η Γκριγκόρις, προσθέτοντας ότι ήταν έκπληκτη από τις οικονομικές δυσκολίες της Kodak, δεδομένης της συνολικής αύξησης της ζήτησης.

Για την 25χρονη Μάντισον Στεφανή, η Kodak αποτελεί το εφαλτήριο για την εισαγωγή της στον κόσμο της φωτογραφίας. Ως μέλος της Gen Z, η Στεφανή δημιούργησε την 35mm Co, μια εταιρεία φωτογραφικών μηχανών με φιλμ που στοχεύει συγκεκριμένα στο να κάνει το στυλ της φωτογραφίας εύκολο και προσιτό για τη γενιά της.

Η Στεφανή είπε ότι έχει παρατηρήσει πως οι νεότεροι άνθρωποι τείνουν να προτιμούν τη συναισθηματική σύνδεση που δημιουργείται από την καθυστερημένη ικανοποίηση της αναμονής για την εμφάνιση των φωτογραφιών, κάτι που έχει «χαθεί στην ψηφιακή εποχή».

«Η Gen Z λαχταρά πραγματικά κάτι χειροπιαστό».

Επειδή έχει δει τη Γενιά Z να οδηγεί στην αναβίωση του φωτογραφικού φιλμ, η Στεφανή δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» από τη δήλωση της Kodak σχετικά με την ικανότητά της να συνεχίσει να λειτουργεί, τονίζει το δημοσίευμα του CNBC.

«Η Gen Z λαχταρά πραγματικά κάτι χειροπιαστό», είπε. «Σήμερα, τουλάχιστον για μένα, οι περισσότερες αναμνήσεις μου ζουν είτε στο μυαλό μου, είτε στο τηλέφωνό μου, οπότε νομίζω ότι το να έχουμε πραγματικά απτά, φυσικά αντικείμενα όπου μπορούμε να «αποθηκεύουμε» τις σημαντικές στιγμές είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τη γενιά μου».

