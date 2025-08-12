Τίτλοι τέλους για την ιστορική Kodak;

Η Eastman Kodak, η εταιρεία φωτογραφικών ειδών με ιστορία 133 ετών, προειδοποιεί τους επενδυτές ότι η επιβίωσή της είναι αβέβαιη. Στην πρόσφατη οικονομική της έκθεση, η εταιρεία ανέφερε ότι δεν διαθέτει «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή διαθέσιμη ρευστότητα» για να καλύψει τις προσεχείς οφειλές της, ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι συνθήκες αυτές εγείρουν ουσιαστικές αμφιβολίες για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη λειτουργία της», παραδέχθηκε η Kodak.

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μετρητά, η Kodak σχεδιάζει να διακόψει τις πληρωμές στο συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα. «Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Kodak συνέχισε να σημειώνει πρόοδο σε σχέση με το μακροπρόθεσμο σχέδιό της, παρά τις προκλήσεις ενός αβέβαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τζιμ Κοντινένζα, όπως αναφέρει το CNN.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι είναι «βέβαιοι πως θα μπορέσουν να αποπληρώσουν ένα σημαντικό μέρος του δανείου τους πολύ πριν αυτό καταστεί ληξιπρόθεσμο και να τροποποιήσουν, να επεκτείνουν ή να αναχρηματοδοτήσουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους». Παρά τις διαβεβαιώσεις, η μετοχή της Eastman Kodak (KODK) υποχώρησε περισσότερο από 25% μετά την ανακοίνωση.

Άνοδος και πτώση

Η Eastman Kodak Company ιδρύθηκε το 1892, όμως οι ρίζες της εντοπίζονται στο 1879, όταν ο Τζορτζ Ίστμαν κατοχύρωσε την πρώτη του ευρεσιτεχνία. Το 1888, λάνσαρε την πρώτη φωτογραφική μηχανή Kodak, κάνοντας τη φωτογραφία προσιτή στο ευρύ κοινό με το σλόγκαν: «Εσείς πατάτε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα».

Για έναν αιώνα, η Kodak κυριάρχησε στην αγορά. Τη δεκαετία του 1970, κατείχε το 90% των πωλήσεων φιλμ και το 85% των πωλήσεων φωτογραφικών μηχανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η ισχυρή της θέση δεν θα διαρκούσε, κυρίως λόγω μιας τεχνολογίας που η ίδια ανέπτυξε: την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή το 1975.

Η εταιρεία απέτυχε να κεφαλαιοποιήσει την άνοδο της ψηφιακής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να κηρύξει πτώχευση το 2012. Το 2020, γνώρισε μια σύντομη αναλαμπή όταν η αμερικανική κυβέρνηση της ανέθεσε τη μετατροπή της σε παραγωγό φαρμακευτικών συστατικών. Παρά τις πρόσφατες ζημίες, η Kodak συνεχίζει να κατασκευάζει φιλμ και χημικά για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και να αδειοδοτεί το εμπορικό της σήμα για διάφορα καταναλωτικά προϊόντα.

