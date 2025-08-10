Intel: Πώς η κάποτε εμβληματική εταιρεία έπεσε σε 20ετή παρακμή

Την εβδομάδα που πέρασε μία πρωτόγνωρη κατάσταση διαδραματίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας να επιχειρεί να καθαιρέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας που είναι εισηγμένη στην Wall Street.

Όλα ξεκίνησαν την 7η Αυγούστου όταν ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε μια σύντομη δήλωση στο Truth Social: «Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel βρίσκεται σε βαθιά σύγκρουση και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πρόβλημα!»

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έφερε στην επιφάνεια επιστολή του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Κότον, την οποία είχε στείλει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Intel δύο ημέρες νωρίτερα. Στην επιστολή ο γερουσιαστής σημείωνε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, «φέρεται να ελέγχει δεκάδες κινεζικές εταιρείες» και ότι μια πολυεθνική εταιρεία είχε πρόσφατα δηλώσει ένοχη για παραβίαση των ελέγχων εξαγωγών των ΗΠΑ «υπό τη θητεία του κ. Ταν», μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Ακολούθησε επιστολή του Ταν προς το προσωπικό της Intel λέγοντας: «Έχουν κυκλοφορήσει πολλές παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους ρόλους μου… Πάντα λειτουργούσα εντός των υψηλότερων νομικών και ηθικών προτύπων». Παράλληλα, η εταιρεία είχε δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης: «Προσβλέπουμε στη συνεχή συνεργασία μας με τη Διοίκηση».

Ενώ αυτά διαδραματίζονταν η μετοχή της Intel υποχώρησε κατά 5% σε μια ανοδική ημέρα για την αγορά, ένα ακόμη πλήγμα για τους μετόχους της Intel που ήλπιζαν -επιτέλους- ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε μόνο προς το καλύτερο.

Πώς η Intel έχασε το προβάδισμα

Όπως σημειώνει το Fortune, θα ήταν απλά μια είδηση, μια οποιαδήποτε ημέρα εάν δεν αφορούσε μία εταιρεία σαν την Intel, το «κάποτε εταιρικό κόσμημα των αμερικανικών επιχειρήσεων», μιας παγκόσμιας βιομηχανίας και αυτό που ένας πρώην υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ έχει αποκαλέσει «το πιο σημαντικό κομμάτι στον 21ο αιώνα», μιας και η εταιρεία ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος και πιο προηγμένος κατασκευαστής τσιπ υπολογιστών στον κόσμο.

Η παρακμή της ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν η εταιρεία πραγματοποίησε πολλαπλές εξαγορές, πολλές από τις οποίες αφορούσαν τις τηλεπικοινωνίες και την ασύρματη τεχνολογία. Σε γενικές γραμμές, αυτό είχε νόημα. Αλλά η απόκτηση επιχειρήσεων είναι μια ξεχωριστή δεξιότητα, και ο Ντέιβιντ Γιόφι, καθηγητής του Harvard Business School που ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Intel εκείνη την εποχή, δήλωσε στο Fortune: «Το 100% αυτών των εξαγορών απέτυχε. Ξοδέψαμε 12 δισεκατομμύρια δολάρια και η απόδοση ήταν μηδενική ή αρνητική».

Η Intel προσπάθησε επίσης ανεπιτυχώς να εκμεταλλευτεί την τεράστια ευκαιρία που άνοιγε η κινητή τηλεφωνία. Η εταιρεία κατάλαβε την ευκαιρία και προμήθευε τσιπ για το εξαιρετικά δημοφιλές τηλέφωνο BlackBerry. Τα τσιπ σχεδιάστηκαν από την Arm, μια βρετανική εταιρεία που σχεδιάζει τσιπ αλλά δεν τα κατασκευάζει. Η Intel, όπως ήταν εύλογο, προτίμησε να κατασκευάζει τσιπ τηλεφώνων με τη δική της αρχιτεκτονική, γνωστή ως x86.

Η εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει να κατασκευάζει τσιπ Arm και να δημιουργήσει ένα τσιπ x86 για κινητά τηλέφωνα — εκ των υστέρων, «ένα σημαντικό στρατηγικό λάθος», λέει ο Γιόφι. «Το σχέδιο ήταν να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν μέσα σε ένα χρόνο και τελικά δεν είχαμε ανταγωνιστικό προϊόν μέσα σε μια δεκαετία», θυμάται. «Δεν ήταν ότι μας έλειψε. Ήταν ότι τα κάναμε θάλασσα».

Με την πάροδο των ετών, ήρθε στο προσκήνιο και η κακή διαχείριση. Η Intel συνέχισε να χάνει τις προθεσμίες για τα νέα τσιπ και να χάνει μερίδια αγοράς. Η εταιρεία εγκατέλειψε τα τσιπ για smartphone. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αντικαταστάθηκαν, αλλά τα προβλήματα παραγωγής συνεχίστηκαν μέχρι που, μέχρι το 2021, για πρώτη φορά στην ύπαρξη της Intel, τα τσιπ της ήταν δύο γενιές πίσω από τους ανταγωνιστές. Αυτοί οι ανταγωνιστές ήταν η TSMC της Ταϊβάν και η Samsung της Νότιας Κορέας.

Σε περίοδο κρίσης, το διοικητικό συμβούλιο της Intel επανέφερε τον Πατ Γκέλσινγκερ, έναν μηχανικό που είχε περάσει 30 χρόνια στην Intel πριν φύγει για 11 χρόνια για να γίνει υψηλόβαθμο στέλεχος στην EMC και στη συνέχεια Διευθύνων Σύμβουλος της VMware. Ως διευθύνων σύμβουλος της Intel, ανακοίνωσε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και δαπανηρό σχέδιο για να ανακτήσει το κύρος της εταιρείας ως παγκόσμιου ηγέτη στην τεχνολογία τσιπ. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, καθώς η τιμή της μετοχής έπεσε, το διοικητικό συμβούλιο τον απέλυσε και έφερε τον Ταν.

Παρά ταύτα, η Intel εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας επειδή είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που διαθέτει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για να κατασκευάζει κορυφαία τσιπ στην Αμερική – αν και δεν το έχει κάνει αυτό εδώ και οκτώ χρόνια. Στο υψηλότερο επίπεδο της γεωπολιτικής, η πρωτοκαθεδρία στα τσιπ είναι κεντρικής σημασίας για την εξουσία, και τα τελευταία οκτώ χρόνια τα ταχύτερα και πιο πολύτιμα τσιπ στον κόσμο έχουν κατασκευαστεί μόνο στην Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, σημειώνει το Fortune.

Γι’ αυτό το λόγο το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο περί CHIPS και Επιστήμης με διακομματική πλειοψηφία. Τέθηκε σε ισχύ το 2022 και από πέρυσι έχει στείλει δισεκατομμύρια δολάρια σε κατασκευαστές τσιπ, Αμερικανούς και ξένους, που κατασκευάζουν νέα εργοστάσια και άλλες υποδομές τσιπ στις ΗΠΑ. Η Intel έλαβε τις περισσότερες επιδοτήσεις, περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια συν δάνεια, αν και η εταιρεία δεν έχει λάβει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, τα οποία εκταμιεύονται με βάση την επίτευξη των ορόσημων του έργου.

Είναι σαν τα χρήματα να ήρθαν λίγο αργά, σημειώνει το δημοσίευμα. «Η Intel είχε μια σπουδαία ευκαιρία», λέει ο Γκαουράβ Γκούπτα, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών Gartner. «Λάμβαναν όλες αυτές τις επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Αλλά νομίζω ότι απλώς δεν μπορούσαν να τις υλοποιήσουν». Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, η κακή απόδοση ήταν δαπανηρή. «Πριν από ενάμιση χρόνο υπήρχε ακόμα θετικότητα με την Intel», λέει ο Άλβιν Νγκουγιέν, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών Forrester. «Τώρα, όχι τόσο πολύ. Η αρνητικότητα που τους έχει χτυπήσει, απλώς έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας».

Πιθανή αντικατάσταση του Ταν

Στην περίπτωση που ο Ταν παραιτηθεί, τίθεται το ερώτημα: «Ποιος θέλει αυτή τη δουλειά;». Σε πρόσφατο σημείωμά της ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής τεχνολογίας στην Bernstein, παρατηρεί ότι ο Ταν «δεν «χρειάζεται» να διευθύνει την Intel (είναι πολύ πλούσιος και έχει πολλά άλλα πράγματα να απασχολεί τον χρόνο του)… Σαφώς θέλει να κάνει αυτό που είναι καλύτερο για την Intel…».

Αλλά δεν είναι σαφές αν η παραίτηση θα ήταν καλή ή κακή για την εταιρεία, «ειδικά με τον Τραμπ να τον έχει στο στόχαστρο». Ο Ράσγκον, μιλώντας στο Fortune, θέτει το ερώτημα: «Πώς προσελκύεις κάποιον άλλο σε αυτή τη θέση;».

Η απόκτηση του Ταν δεν ήταν εύκολη. «Το διοικητικό συμβούλιο χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο όταν έφυγε ο [προηγούμενος επικεφαλής] Πατ Γκέλσινγκερ», λέει ο Γκούπτα. «Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να βρεθεί ένας υποψήφιος πρόθυμος να αναλάβει τον έλεγχο και να οδηγήσει την εταιρεία προς μια κατεύθυνση».

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιόφι και τρεις άλλοι πρώην διευθυντές της Intel υποστήριξαν σε δήλωσή τους στο Fortune μια νέα εταιρεία, ένα νέο διοικητικό συμβούλιο και έναν νέο διευθύνοντα σύμβουλο, αποσχίζοντας τον κατασκευαστικό κλάδο της Intel σε μια ανεξάρτητη εταιρεία για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία της Αμερικής στην κατασκευή τσιπ.

Η ανάρτηση του Τραμπ θέτει τον εαυτό του στο επίκεντρο ενός κρίσιμου αινίγματος για την εθνική ασφάλεια. Η παγκόσμια κυριαρχία απαιτεί μια αξιόπιστη πηγή τσιπ αιχμής. Γι’ αυτό το λόγο η υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο το 2024 δήλωσε ότι είναι «το πιο σημαντικό κομμάτι υλικού…».

Ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιπ αιχμής στον κόσμο, μακράν, η TSMC της Ταϊβάν, κατασκευάζει δύο εργοστάσια στην Αριζόνα, επιδοτούμενα από τον νόμο CHIPS, ενώ σχεδιάζονται περισσότερα. «Μπορείτε να ισχυριστείτε ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η χωρητικότητα στην Αριζόνα, ίσως τόσο λιγότερο χρειαζόμαστε την Intel», λέει ο Ράσγκον. Αλλά η TSMC δεν είναι αμερικανική εταιρεία και ο Νγκουγιέν λέει ότι «η καλύτερη τεχνολογία από την TSMC σίγουρα δεν έρχεται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή».

Αυτό δίνει λόγο ύπαρξης στην Intel. «Είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που μπορεί να το κάνει», λέει ο Ράσγκον. «Αλλά η Intel πρέπει ακόμη να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν το έχουν αποδείξει αυτό». Ο Τραμπ έχει φέρει στο προσκήνιο την κάποτε εμβληματική εταιρεία. Αλλά ο εντοπισμός προβλημάτων και η επίλυσή τους είναι δύο πολύ διαφορετικά ζητήματα, κάτι που οι παρατηρητές της Intel γνωρίζουν εδώ και δύο δεκαετίες, καταλήγει το Fortune.

Πηγή: ΟΤ