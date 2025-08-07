Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Να παραιτηθεί κάλεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel Corp, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω των στενών δεσμών με την Κίνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

«Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTEL βρίσκεται σε ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Πέμπτη. «Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πρόβλημα!»

Οι ερωτήσεις του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή

Αυτή την εβδομάδα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Κότον ζήτησε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Intel να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του διευθύνοντος συμβούλου Λιπ Μπου Ταν με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στις εταιρείες ημιαγωγών της χώρας και άλλων που έχουν διασυνδέσεις με τον στρατό της χώρας.

Σε επιστολή προς τον Φρανκ Γιέρι, ο οποίος επιβλέπει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατασκευής τσιπ, ο Κότον ρώτησε για τις επενδύσεις που έκανε ο Ταν στην Κίνα πριν επιλεγεί για να διευθύνει την Intel.

Ο Κότον εξέφρασε συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με τους δεσμούς του Ταν με την Cadence Design Systems Inc., εταιρεία τεχνολογίας που ηγήθηκε για πάνω από μια δεκαετία και η οποία πουλούσε προϊόντα σε ένα κινεζικό στρατιωτικό πανεπιστήμιο. Η εταιρεία ομολόγησε την ένοχη της τον Ιούλιο για παραβίαση των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών, λόγω της πώλησης υλικού και λογισμικού στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας της Κίνας.

Η απάντηση της Intel

«Η Intel και ο κ. Ταν είναι βαθιά προσηλωμένοι στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ακεραιότητα του ρόλου μας στο αμυντικό οικοσύστημα των ΗΠΑ», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση την Τετάρτη. Η Intel δήλωσε ότι θα εξετάσει τα θέματα που αναφέρονται στην επιστολή με τον γερουσιαστή.

Οι μετοχές της Intel υποχώρησαν 3,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές πριν από το άνοιγμα των αγορών στη Νέα Υόρκη.

