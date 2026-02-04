newspaper
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
Όλο και πιο κοντά η απαγόρευση των social media σε ανηλίκους – Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση
Επικαιρότητα 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:18

Όλο και πιο κοντά η απαγόρευση των social media σε ανηλίκους – Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση

Μέσω της πλατφόρμας Kids Wallet θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των χρηστών στα social media

Την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εξετάζει σοβαρά και η Ελλάδα.

Μιλώντας στο Reuters κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει απαγόρευση των social media για παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών.

Η Ελλάδα ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, οι οποίες επίσης προωθούν ανάλογα μέτρα.

Τον Νοέμβριο, εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Για τις ηλικίες 13-16 ετών, την απόφαση προτείνεται να παίρνουν οι γονείς.

Είχε προηγηθεί η περίπτωση της Αυστραλίας, η οποία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τα social media για τους ανηλίκους.

Η Ελλάδα για τα social media

Τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί περιλαµβάνονται:

• Η δηµιουργία του Kids Wallet, της πρώτης κρατικά υποστηριζόµενης εφαρµογής επαλήθευσης ηλικίας.

• Η υπερψήφιση της ελληνικής πρότασης για την καθιέρωση της ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 13 κράτη-µέλη.

• Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Η δηµιουργία της ενηµερωτικής πλατφόρµας parco.gov.gr, µε πρακτικές πληροφορίες για γονείς και κηδεµόνες σχετικά µε τα διαθέσιµα εργαλεία προστασίας ανηλίκων

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τα smartphone στις αίθουσες διδασκαλίας.

Μέσω Kids Wallet

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αποστείλει τις σχετικές ενημερώσεις στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες -Google, Meta, Snapchat και Tik Tok- για τη θέληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον περιορισμό της χρήσης για τους ανήλικους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών θα γίνεται μέσα από το Kids Wallet, που αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας.

Όπως ανέφερε το υπουργείο στην επιστολή του προς τις πλατφόρμες, «ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν εθνικό όριο ηλικίας για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, είναι πιθανό ένα τέτοιο όριο να εισαχθεί τελικά, είτε μέσω εθνικής νομοθεσίας είτε μέσω κανόνων σε επίπεδο ΕΕ».

