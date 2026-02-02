science
02.02.2026
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
02 Φεβρουαρίου 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκατοντάδες έρευνες και άλλες τόσες μελέτες, έχουν γραφεί σχετικά την Τεχνητή Νοημοσύνη και τι επιρροή πρόκειται να έχει στις ζωές μας.

Πολλές από αυτές τις έρευνες έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τους εφήβους, με την ανησυχία των γονιών να είναι διάχυτη για το πως είναι τα chatbots και πώς λειτουργούν.

Ενώ οι ενήλικες ανησυχούν για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να παραμείνουν σχετικοί με την εργασία τους, πολλά από τα έφηβα παιδιά φαίνεται να γυρνούν την πλάτη στην επανάσταση της ΑΙ.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα αναφέρει η Wall Street Journal, που επικοινώνησε με δεκάδες εφήβους και βρήκε πολλούς που συμμερίζονται την απροθυμία μεγάλης μερίδας παιδιών  να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη — ενώ παράλληλα εκφράζουν και τους φόβους τους για το πού οδεύει.

«Μερικές φορές χρησιμοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά είναι η έσχατη λύση»

«Νομίζω ότι είναι κακό για τη δημιουργικότητα», είπε η Γουίλοου Νόλαν, μια 16χρονη από το Λος Άντζελες. «Απλώς βάζεις την προτροπή και φτιάχνει ό,τι θέλεις. Όταν τη χρησιμοποιείς υπερβολικά, είναι δύσκολο να έχεις δικές σου ιδέες».

Δεν είναι ότι οι έφηβοι δεν χρησιμοποιούν chatbots — περίπου τα δύο τρίτα τα χρησιμοποιούν, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Pew Research Center. Αλλά οι έφηβοι με τους οποίους μίλησε η εφημερίδα λένε ότι έχουν περιορίσει τη χρήση τους λόγω φόβων για κατηγορίες απάτης , ανησυχιών για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης και ανησυχιών για αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις .

«Μερικές φορές χρησιμοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά είναι η έσχατη λύση για μένα», δήλωσε ο Λίο Γκέρνεϊ, ένας 19χρονος φοιτητής στο Λονδίνο.

Μένει να δούμε αν αυτό αντιπροσωπεύει μια μικρή ομάδα ατόμων που δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ή μια επερχόμενη γενεαλογική αλλαγή.

Γνωρίζουμε ότι η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ικανή να φέρει θετικές αλλαγές με τη μορφή επιστημονικής ανακάλυψης, βελτιώσεων στην παραγωγικότητα του γραφείου, υποστήριξης για άτομα που νιώθουν μοναξιά και πολλά άλλα.

Ωστόσο, αυτοί οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση.

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους.

1. Μπορεί να υποβαθμίσει τις ανθρώπινες σχέσεις

«Με τρομάζει που οι άνθρωποι επιλέγουν να μιλάνε με ψεύτικους ανθρώπους αντί να κοινωνικοποιούνται και ανησυχώ ότι θα μπορούσε να γίνει εθισμός», είπε η Άνικα Φρέντερικ, μια 14χρονη στο Ντένβερ που χρησιμοποιεί το ChatGPT μόνο περιστασιακά — και πάντα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. «Δεν θέλω να δεσμευτώ να το κατεβάσω στο τηλέφωνό μου».

Πολλοί έφηβοι (και ενήλικες) στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για συμβουλές ή συντροφιά. Μια πρόσφατη έρευνα της Common Sense Media διαπίστωσε ότι περίπου ένας στους τρεις εφήβους έχει χρησιμοποιήσει chatbots για φιλία, ρομαντικές αλληλεπιδράσεις ή συναισθηματική υποστήριξη.

«Δεν γνωρίζουμε τις μόνιμες επιπτώσεις της επικοινωνίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία με τους ανθρώπους», είπε η Γουίλοου.

2. Μπορεί να υποτιμήσει την τέχνη

«Δεν μου φαίνεται σωστό να βάζω μια προτροπή και να λέω «Ζωγράφισέ μου αυτό»», είπε ο Λέο, ο οποίος σπουδάζει διαχείριση esports. «Μου αφαιρεί τη χαρά να ακούω ένα τραγούδι αν μάθω ότι δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη, όσο καλό κι αν ακούγεται».

«Τα chatbot κλέβουν έργα καλλιτεχνών και έχω ηθική αντίρρηση σε αυτό», είπε η Άνικα.

3. Μπορεί να απειλήσει το περιβάλλον

«Απαιτείται τόσος πολύς χώρος για να κατασκευαστούν όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε η Ρούμπι Μέχτα, μια 12χρονη από τα προάστια της Ουάσιγκτον. «Απαιτεί πολλούς πόρους, γεγονός που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και την απώλεια οικοτόπων και σε πολλά άλλα πράγματα».

Ο Γιοχάνες Μοντγκόμερι, ένας 15χρονος από το Simi Valley της Καλιφόρνια, είπε ότι κάποτε χρησιμοποιούσε το ChatGPT κάθε δύο ημέρες μέχρι πριν από τρεις μήνες, όταν και το σταμάτησε, εν μέρει, αφού έμαθε πόσο νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη των κέντρων δεδομένων.

4. Μπορεί να οδηγήσει σε τεμπελιά

«Νιώθω ότι θα κάνει τους ανθρώπους τεμπέληδες. Αν έχουν κολλήσει σε κάτι, θα καταφεύγουν πάντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Τσέις Μόργκαν, ένας 13χρονος από το Grapevine του Τέξας.

Είπε ότι όταν χρειάζεται συμβουλές για την επισκευή της μοτοσικλέτας του, προτιμά να ψάχνει στο διαδίκτυο ή να χρησιμοποιεί το YouTube.

Ο δίδυμος αδερφός του, ο Πιρς, ωστόσο, χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη καθημερινά. Είπε ότι η κατανόησή της είναι προϋπόθεση για την επιτυχία.

«Αν χρησιμοποιείτε την Τεχνητή Νοημοσύνη για τα πάντα, θα μπορούσατε να αρχίσετε να εξαρτάστε από αυτήν», είπε ο Γιοχάνες.

5. Μπορεί να δώσει αναξιόπιστα αποτελέσματα

Η Χάνταρ Γκρόνερ, μια 18χρονη μαθήτρια λυκείου στο Γιόνκερς της Νέας Υόρκης, είπε ότι χρησιμοποιούσε την Τεχνητή Νοημοσύνη με φειδώ.

«Όταν έψαχνα για χημεία, ζητούσα βοήθεια από την Τεχνητή Νοημοσύνη για την εξισορρόπηση εξισώσεων και δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Μου έδινε πράγματα που δεν έβγαζαν νόημα. Αυτό συνέβη πριν από μερικά χρόνια, οπότε μπορεί να είχε βελτιωθεί, αλλά πάντα προσπαθώ να ψάχνω πρώτα στο Google πριν στραφώ στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η Ρούμπι έχει επίσης λάβει λανθασμένες απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που σχετίζεται με το κατοικίδιο φίδι της. «Ρώτησα την Τεχνητή Νοημοσύνη, «Τι δώρο παίρνεις σε ένα φίδι για τα γενέθλιά του;» και έγραφε μια εκδρομή στον ζωολογικό κήπο».

6. Μπορεί να εγείρει ζητήματα απορρήτου

«Φοβάμαι ότι αποθηκεύει δεδομένα για μένα», είπε ο Χαντάρ.

«Υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει με οτιδήποτε διαδικτυακό, αλλά κάτι σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων με την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται αμφίβολο. Δεν καταλαβαίνω πλήρως τι κάνουν με αυτές τις πληροφορίες».

7. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα

Ο Λίο είπε ότι τον προβλημάτισε ο τρόπος με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ψεύτικων γυμνών εικόνων ανθρώπων και πώς έχει τροφοδοτήσει τις αυταπάτες των ανθρώπων.

«Αν βασιστούμε υπερβολικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη», πρόσθεσε ο Λέο, «μπορεί να χάσουμε την ανθρώπινη φύση μας».

