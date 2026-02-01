science
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: «Θα ξεχάσουμε πώς ακούγεται η δική μας φωνή» – Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος
AI 01 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Θα ξεχάσουμε πώς ακούγεται η δική μας φωνή» – Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα τη δουλειά σου, αλλά ήδη γράφει το μήνυμα του χωρισμού σου.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει προσελκύσει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή για την ικανότητά της να βελτιώνει την παραγωγικότητα, να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και να προωθεί την καινοτομία.

Παραδοσιακά, η Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρούνταν ως ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη λογική και τα δεδομένα, χειριζόμενη δομημένες εργασίες ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους.

Ωστόσο, τώρα επεκτείνεται σε τομείς που κάποτε θεωρούνταν ότι απαιτούσαν μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά – όπως η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο… Η Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην έχει πάρει ακόμα τη δουλειά σου, αλλά ήδη γράφει το μήνυμα του χωρισμού σου.

Σταματήστε να αφήνετε την Τεχνητή Νοημοσύνη να διαχειρίζεται την κοινωνική σας ζωή

«Πιστεύω ολόψυχα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατοπίζει το σχεσιακό υπόβαθρο της κοινωνίας», λέει η Ρέιτσελ Γουντ, ειδικός στην κυβερνοψυχολογία και ιδρύτρια του AI Mental Health Collective, μιλώντας στο TIME.

«Οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν πραγματικά για να διευθύνουν την κοινωνική τους ζωή: Αντί για τις συζητήσεις που κάναμε παλιά – με γείτονες ή σε κλαμπ ή στα χόμπι μας ή στις θρησκευτικές μας κοινότητες – αυτές οι συζητήσεις ανακατευθύνονται σε chatbots».

Καθώς μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει αναθέτοντας κοινωνικές αποφάσεις σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini, ο Wood ανησυχεί για τις επιπτώσεις της ανάθεσης της συναισθηματικής εργασίας της σύνδεσης σε μια μηχανή.

Τι σημαίνει αυτό – για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, διαφωνούν, βγαίνουν ραντεβού και κατανοούν ο ένας τον άλλον – μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται πιο σαφές.

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται ο κοινωνικός σας συγκυβερνήτης

Συχνά ξεκινά ως μια δεύτερη γνώμη. Μια γρήγορη επικόλληση ενός μηνύματος κειμένου σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Μια ερώτηση που πληκτρολογείται αδιάφορα: «Τι νομίζεις ότι εννοούσαν με αυτό;»

«Οι άνθρωποι θα το χρησιμοποιήσουν για να αναλύσουν μια λεπτομερή περιγραφή ενός καβγά που είχαν με κάποιον», λέει η Γουντ ή για να αποκωδικοποιήσουν διφορούμενα μηνύματα.

«Ίσως μόλις αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού και το βάζουν εκεί και λένε: «Ο φίλος μου μόλις μου έστειλε αυτό μήνυμα. Τι σημαίνει πραγματικά;»». Μπορεί επίσης να ρωτήσουν: Πιστεύει ο/η ναρκισσιστής/τρια ότι το άτομο με το οποίο αλληλογραφούν είναι ναρκισσιστής; Φαίνεται να έχει ελεγχθεί; Έχει ένα μοτίβο ενοχής ή μετατόπισης ευθυνών;

Μερικοί χρήστες στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως χώρο κοινωνικής πρόβας, λέει η Δρ. Νίνα Βάσαν, κλινική επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ιδρύτρια και διευθύντρια του Brainstorm: The Stanford Lab for Mental Health Innovation.

Οι άνθρωποι έλκονται από αυτά τα εργαλεία επειδή «προσπαθούν να βρουν τις σωστές λέξεις πριν ρισκάρουν τη σχέση», λέει. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουν από τον κάτοχο του LLM της επιλογής τους να συντάξει μηνύματα σε φίλους, να επεξεργαστεί email στο αφεντικό τους, να τους βοηθήσει να καταλάβουν ποιες ερωτήσεις να κάνουν σε ένα πρώτο ραντεβού ή να πλοηγηθούν σε δύσκολες δυναμικές ομαδικής συνομιλίας.

Η Βάσαν έχει επίσης δει ανθρώπους να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργούν προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών, να απαντούν σε παθητικά-επιθετικά μέλη της οικογένειας και να θέτουν όρια που δεν είχαν ποτέ πριν καταφέρει να εκφράσουν.

«Κάποιοι το χρησιμοποιούν για να κάνουν πρόβες σε δύσκολες συζητήσεις πριν τις κάνουν», λέει. «Άλλοι επεξεργάζονται τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στη συνέχεια, ουσιαστικά ρωτώντας την τεχνητή νοημοσύνη: «Το χειρίστηκα σωστά;»». Το ChatGPT και άλλα LLM, λέει, έχουν γίνει τρίτο μέρος σε πολλές από τις πιο προσωπικές μας συζητήσεις.

Τι διακυβεύεται

Η ανάθεση κοινωνικών καθηκόντων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «βαθιά κατανοητή», λέει η Βάσαν, «και έχει βαθιά σημασία». Μπορεί να υποστηρίξει μια πιο υγιή επικοινωνία, αλλά μπορεί επίσης να βραχυκυκλώσει τη συναισθηματική ανάπτυξη.

Από την πιο χρήσιμη πλευρά των πραγμάτων, έχει δει άτομα με κοινωνικό άγχος να ζητούν τελικά από κάποιον ραντεβού επειδή ο Gemini τους βοήθησε να συντάξουν το μήνυμα.

Άλλες φορές, οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν στη μέση ενός καβγά – όχι για να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο, αλλά για να σκεφτούν πώς μπορεί να νιώθει το άλλο άτομο και για να καταλάβουν πώς να πουν κάτι με τρόπο που θα έχει πραγματικά νόημα.

«Αντί να κλιμακωθούν σε καβγά ή να αποσυρθούν εντελώς, χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνουν ένα βήμα πίσω και να ρωτήσουν: «Τι πραγματικά συμβαίνει εδώ; Τι χρειάζεται να ακούσει ο σύντροφός μου; Πώς μπορώ να το εκφράσω αυτό χωρίς να πληγώσω;»», λέει.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, «βοηθά τους ανθρώπους να ξεφύγουν από καταστροφικά πρότυπα επικοινωνίας και να χτίσουν πιο υγιείς δυναμικές με τους ανθρώπους που αγαπούν περισσότερο».

Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί τους πολλούς δυνητικά επιβλαβείς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα LLM. «Βλέπω ανθρώπους που έχουν γίνει τόσο εξαρτημένοι από τις αντιδράσεις που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη που περιγράφουν ότι αισθάνονται σαν ξένοι στις δικές τους σχέσεις», λέει η Βάσαν.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην κοινωνική μας ζωή είναι ένας ενισχυτής: Μπορεί να εμβαθύνει τη σύνδεση ή μπορεί να την αδειάσει». Το ίδιο εργαλείο που βοηθά κάποιον να επικοινωνεί πιο στοχαστικά, λέει, μπορεί επίσης να τον βοηθήσει να αποφύγει να είναι συναισθηματικά παρών.

Κοιτάζοντας μπροστά

Όταν ο Pat Pataranutaporn σκέφτεται τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, το κύριο ερώτημά του είναι το εξής: Περιορίζει την ικανότητά μας να εκφραζόμαστε; Ή μήπως βοηθά τους ανθρώπους να εκφράζονται καλύτερα;

Ως ιδρυτικός διευθυντής της ερευνητικής ομάδας κυβερνοψυχολογίας και συν-διευθυντής του ερευνητικού προγράμματος Advancing Humans with AI του MIT Media Lab, ο Pataranutaporn ενδιαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προωθήσουν την ανθρώπινη ευημερία, την φιλοκοινωνική αλληλεπίδραση και την αλληλεπίδραση ανθρώπου με άνθρωπο.

Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για να «βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι, να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία δράσης και να νιώσουν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους», λέει, «αντί να τους περιορίζει η τεχνολογία όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι προηγούμενες τεχνολογίες».

«Δεν πρέπει να σχεδιάζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εκτελεί σχέσεις για εμάς — θα πρέπει να τη σχεδιάζουμε έτσι ώστε να ενισχύει την ικανότητά μας να τις έχουμε», λέει.

«Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη εμπλέκεται. Είναι αν σε βοηθά να φαίνεσαι πιο ανθρώπινος ή αν σε αφήνει να κρυφτείς. Διεξάγουμε ένα τεράστιο ανεξέλεγκτο πείραμα πάνω στην ανθρώπινη οικειότητα και η ανησυχία μου δεν είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βελτιώσει τα μηνύματά μας. Είναι ότι θα ξεχάσουμε πώς ακούγεται η δική μας φωνή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
Stream science
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο