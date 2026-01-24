Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η Generation Z είναι η πρώτη γενιά που εισέρχεται μαζικά στην αγορά εργασίας με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ήδη ενσωματωμένα στην καθημερινότητά της — και αυτό δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία, η AI προσφέρει σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας, από την άλλη, εντείνει την ανασφάλεια για το μέλλον της εργασίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα το 68% των νέων επαγγελματιών της Gen Z δηλώνει ότι ανησυχεί για την αυτοματοποίηση μέσω AI, ενώ το 58% χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Σχεδόν οι μισοί αναφέρουν ότι η AI έχει ήδη αλλάξει το επίπεδο ή το είδος των απαιτήσεων στη δουλειά τους, αναφέρει χαρακτηριστικά το Bussines Insider.

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από 300.000 εργαζομένους και καταναλωτές που συλλέχθηκαν την τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένων 45.000 ενηλίκων της Gen Z.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές, οι οποίες εμφανίζονται λιγότερο αγχωμένες αλλά και λιγότερο εξοικειωμένες με την τεχνολογία.

Ενδεικτικά, οι Gen Zers είναι 1,7 φορές πιο πιθανό να συμμετέχουν σε εκπαίδευση AI και 2,3 φορές πιο πιθανό να δηλώνουν αύξηση της παραγωγικότητάς τους σε σύγκριση με τους baby boomers.

Καταστροφολόγοι της AI

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται από δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, αυτήν την εβδομάδα οι επικεφαλής των Google DeepMind και Anthropic παραδέχθηκαν ότι η AI αρχίζει να μειώνει την ανάγκη για ορισμένες junior θέσεις.

Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, επανέλαβε την εκτίμηση ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαφανίσει έως και το 50% των entry-level θέσεων γραφείου.

Παράλληλα, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι εταιρείες ενδέχεται να «παγώσουν» τις προσλήψεις νέων αποφοίτων, αναμένοντας τα οφέλη της AI.

Ήδη, ορισμένες εταιρείες έχουν αναφέρει άμεσα ή έμμεσα την AI ως λόγο για απολύσεις.

Το ζοφερό αυτό σκηνικό έρχεται τη στιγμή που το ποσοστό ανεργίας για πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου στις ΗΠΑ παρέμεινε αυξημένο στο 5,3% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανάλυση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι πιο αισιόδοξες φωνές. Ο CEO της Figma, Dylan Field, υποστηρίζει ότι οι δεξιότητες στην AI προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους νέους εργαζομένους.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn, Reid Hoffman, σε βίντεο του που ανέβασε πρόσφατα στο YouTube καλεί τη Gen Z να αξιοποιήσει την εξοικείωσή της με την τεχνολογία ως ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στην αναζήτηση εργασίας.

Επιταχυντής καριέρας

Για πολλούς νέους εργαζομένους, η AI λειτουργεί ήδη ως επιταχυντής καριέρας. Αναλαμβάνοντας τις επαναλαμβανόμενες και χαμηλής αξίας εργασίες, επιτρέπει στους junior εργαζομένους να επικεντρώνονται νωρίτερα σε καθήκοντα που απαιτούν κρίση και στρατηγική σκέψη — εκεί όπου, όπως λένε στελέχη της αγοράς, «ξεκινά πραγματικά η επαγγελματική εξέλιξη».

Μιλώντας στο Bussines Insider η 28χρονη Lindsay Grippo αποδίδει στην τεχνολογία το γεγονός ότι τη βοήθησε να εξασκηθεί στη στρατηγική σκέψη υψηλού επιπέδου, όταν συντάσσει newsletters, blog posts και άλλα κείμενα για τον ρόλο της ως editor στην Codeword, μια εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα της AI σαν να προέρχεται από έναν πιο junior δημιουργικό. «Με εκπαιδεύει να σκέφτομαι σαν ένα πιο senior δημιουργικό στέλεχος», είπε.

Από την πλευρά του ο Monson, 46 ετών και μέλος της Gen X, βλέπει την ευχέρεια στην AI ως πλεονέκτημα για τους νέους εργαζομένους — σε σημείο που τον κάνει να ζηλεύει. Όταν ξεκινούσε την καριέρα του, είπε, έπρεπε να κάνει πολλή αγγαρεία, όπως καταχώριση δεδομένων και κρατήσεις σημειώσεων, πριν μπορέσει να εξελιχθεί.

Η AI μπορεί πλέον να αναλαμβάνει τέτοιου είδους εργασίες, επιτρέποντας στο νεότερο προσωπικό να ασχολείται με καθήκοντα υψηλότερης αξίας, δηλαδή αυτά που απαιτούν κρίση και λήψη αποφάσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά.