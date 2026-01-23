«Οι νέοι θα πληγούν περισσότερο από το τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης» προειδοποιεί η επικεφαλής του ΔΝΤ

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί να αναδιαμορφώσει εκ βάθρων την αγορά εργασίας, αλλάζοντας τόσο τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες όσο και τη δομή ολόκληρων κλάδων.

Από το βήμα του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι η μετάβαση αυτή πλήττει κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους, αυξάνοντας τον κίνδυνο να εξαφανιστούν οι θέσεις εισόδου στην αγορά και να βαθύνουν οι ανισότητες στην απασχόληση.

«Αυτό είναι σαν ένα τσουνάμι να χτυπά την αγορά εργασίας», δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Γκεοργκίεβα είπε ότι σε μέρος των ανεπτυγμένων οικονομιών η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αυξήσει την παραγωγικότητα ορισμένων εργαζομένων, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από υψηλότερες αμοιβές. Τόνισε όμως ότι αυτό αφορά μειοψηφία θέσεων.

Οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν το μεγαλύτερο ρίσκο από τη AI

Το μεγαλύτερο ρίσκο, όπως το περιέγραψε, αφορά τους νέους που προσπαθούν να μπουν τώρα στην αγορά εργασίας. Υποστήριξε ότι τα καθήκοντα που τείνουν να αυτοματοποιούνται πρώτα είναι εκείνα που συνήθως κάνουν οι εργαζόμενοι σε θέσεις εισόδου.

Αυτό μπορεί να κάνει δυσκολότερη την πρώτη πρόσληψη και την πορεία προς καλύτερη θέση. Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι η μεσαία τάξη βρίσκεται εκτεθειμένη, καθώς η αναδιάταξη της αγοράς εργασίας τείνει να διευρύνει τις ανισότητες ανάμεσα σε όσους επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και σε όσους μένουν εκτός.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εργαζόμενοι που δεν επωφελούνται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύουν να μείνουν πίσω μισθολογικά, καθώς η αγορά τείνει να επιβραβεύει όσους αυξάνουν την παραγωγικότητά τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο έβαλε στο κάδρο και τη μεσαία τάξη, λέγοντας ότι είναι αναπόφευκτο να επηρεαστεί.