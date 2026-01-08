science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
08 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο εργαλεία που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή.

Το 2020, λιγότεροι από 116 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη καθημερινά, αριθμός που σχεδόν τριπλασιάστηκε στα 314 εκατομμύρια το 2024.

Οι προβλέψεις παρόμοιες και για το 2025 με τα στοιχεία να δείχνουν ότι δεκάδες εκατομμύρια νέοι χρήστες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ποιο είναι όμως το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο σε όλη την Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT, το Gemini και το Grok για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 16–74 ετών δοκίμασαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά το 2025.

Η υιοθέτηση ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Νορβηγία ηγείται με το 56% του πληθυσμού να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Τουρκία καταγράφει μόνο 17%.

Εντός της ΕΕ, η Δανία καταγράφει την υψηλότερη χρήση με 48% και η Ρουμανία υστερεί με 18%. Οι βόρειες και ψηφιακά προηγμένες χώρες κυριαρχούν, ενώ οι νότιες, οι κεντροανατολικές και οι βαλκανικές χώρες εμφανίζουν χαμηλότερη συμμετοχή.

Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό στη γενική ψηφιακή παιδεία, τη χρήση του διαδικτύου και την εξοικείωση με την τεχνολογία και όχι μόνο στην κυβερνητική πολιτική. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται περισσότερο για προσωπικούς σκοπούς παρά για εργασία.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 25% χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για προσωπικές εργασίες, σε σύγκριση με το 15% για επαγγελματικές εφαρμογές.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι ακόμη χαμηλότερη, με μόνο το 9% να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επίσημη μάθηση, φτάνοντας στο μέγιστο του 21% στη Σουηδία και την Ελβετία και μειώνοντας τη χρήση της σε μόλις 1% στην Ουγγαρία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, ενώ η πρόσβαση είναι απαραίτητη, η κατανόηση του τρόπου αποτελεσματικής εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ένα βασικό εμπόδιο. Οι χώρες με ισχυρά ψηφιακά θεμέλια υιοθετούν περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η περιορισμένη επίγνωση και οι δεξιότητες περιορίζουν τη χρήση της, τονίζοντας την ανάγκη για γραμματισμό και υποδομές στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πάνω από δύο στους πέντε οι χρήστες ΑΙ σε 13 ευρωπαϊκές χώρες

Πιο αναλυτικά, τουλάχιστον δύο στους πέντε ανθρώπους χρησιμοποίησαν εργαλεία Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε 13 χώρες κατά τους τρεις μήνες πριν από την έρευνα της Eurostat του 2025.

Οι χώρες περιλαμβάνουν: Ελβετία (47%), Εσθονία (47%), Μάλτα (46), Φινλανδία (46%), Ιρλανδία (45%), Ολλανδία (45%), Κύπρος (44%), Ελλάδα (44%), Λουξεμβούργο (43%), Βέλγιο (42%) και Σουηδία (42%).

Στον αντίποδα…

Εκτός από την Τουρκία και τη Ρουμανία, η χρήση εργαλείων Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης μειώθηκε κάτω από το 25% σε οκτώ χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία σε αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι η Σερβία (19%), η Ιταλία (20%), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (20%), η Βόρεια Μακεδονία (22%), η Βουλγαρία (23%) και η Πολωνία (23%).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μεταξύ των σημαντικότερων οικονομιών της ΕΕ, η Ιταλία (20%) και η Γερμανία (32%) βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 33%, ενώ η Ισπανία (38%) και η Γαλλία (37%) βρίσκονται ελαφρώς πάνω από αυτόν τον μέσο όρο.

Ισχυρές περιφερειακές διαφορές

Η υιοθέτηση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη δείχνει ένα σαφές χάσμα Βορρά-Νότου και Δύσης-Ανατολής.

Οι σκανδιναβικές και οι ψηφιακά προηγμένες χώρες προηγούνται στη χρήση. Η Δυτική Ευρώπη έχει καλές επιδόσεις, αλλά άνισες. Οι χώρες του Νότου, της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων υστερούν.

Γιατί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ποικίλλει τόσο πολύ σε ολόκληρη την Ευρώπη;

«Καταρχάς, τα ποσοστά υιοθέτησης [της Τεχνητής Νοημοσύνης] συνήθως ακολουθούν το γενικό ψηφιακό υπόβαθρο μιας χώρας. Οι χώρες που παρουσιάζουν την υψηλότερη υιοθέτηση, όπως η Δανία και η Ελβετία, έχουν ήδη προχωρήσει πολύ στην ψηφιοποίηση», δήλωσε στο Euronews Next ο Colin van Noordt, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο KU Leuven στο Βέλγιο.

Σημείωσε ότι οι άνθρωποι εκεί τείνουν να έχουν ψηφιακές δεξιότητες, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο συχνά και έχουν μια γενική τάση να έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στην τεχνολογία. Χωρίς αυτά τα βασικά, είναι απίθανο οι άνθρωποι να αρχίσουν ξαφνικά να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη Γενιάς.

«Αυτό αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα: σε χώρες με χαμηλότερη υιοθέτηση, οι άνθρωποι δεν τη χρησιμοποιούν επειδή δεν γνώριζαν την ύπαρξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ή δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν», πρόσθεσε.

Ο Noordt εξήγησε επίσης ότι είναι ένα πράγμα να έχεις πρόσβαση στη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) και άλλο να κατανοήσεις πώς μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει στην καθημερινή σου ζωή ή στην εργασία σου. «Πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη λένε ότι δεν χρησιμοποιούν παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη απλώς και μόνο επειδή δεν ξέρουν για τι να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό δείχνει ότι η «αγραμματοσύνη στην Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι ένας τεράστιος παράγοντας», είπε.

Ο Van Noordt εξέτασε κατά πόσον οι κυβερνητικές ενέργειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα, αλλά τα στοιχεία δεν είναι απολύτως πειστικά. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει ισχυρά έγγραφα πολιτικής, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ μια κυβέρνηση μπορεί να τονώσει, η υποκείμενη ψηφιακή κουλτούρα και οι πρακτικές δεξιότητες των πολιτών φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα», είπε.

Η προσωπική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπερτερεί της χρήσης που σχετίζεται με την εργασία

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 25% των ανθρώπων χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για προσωπικούς λόγους, ενώ το 15% τα χρησιμοποίησε για εργασία. Σε κάθε χώρα που καλύπτεται από την έρευνα, η προσωπική χρήση είναι πιο συχνή από τη χρήση που σχετίζεται με την εργασία, αν και το χάσμα ποικίλλει σημαντικά.

Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, η χρήση είναι σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη, με το 28% να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για προσωπικούς λόγους και το 27% για εργασία.

Αντίθετα, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ μεγαλύτερο χάσμα, με 41% για προσωπική χρήση έναντι 16% για εργασία, μια διαφορά 25 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα ποσοστά υιοθέτησης είναι πολύ χαμηλότερα στον χώρο εργασίας, «πιθανώς επειδή δεν είναι ακόμη σαφές για ποιο σκοπό να χρησιμοποιηθεί με θετική συμβολή», σύμφωνα με τον van Noordt.

Στην ΕΕ, μόνο το 9% των ανθρώπων χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίσημη εκπαίδευση. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο στη Σουηδία και την Ελβετία, και οι δύο με 21%, ενώ η Ουγγαρία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό με μόλις 1%.

Στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ μεγαλύτερο χάσμα, σε ότι αφορά στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το 41% το χρησιμοποιεί για προσωπική χρήση…

…και μόλις το 16% το χρησιμοποιεί για εργασία.

Πρόκειται για μια διαφορά 25 ποσοστιαίων μονάδων.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από το ManpowerGroup, το 53% των εργοδοτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης προσωπικού, ενώ το 85% θεωρεί αποδεκτό οι υποψήφιοι να αξιοποιούν AI κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, αποδεικνύοντας ότι η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για εργαζόμενους και εργοδότες.

Παρά τις ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν την τεχνολογική μετάβαση, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά: το 87% των εργαζομένων δηλώνει μέτρια έως υψηλή αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του, ενώ το 78% πιστεύει ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Αντίθετα, η περιορισμένη γνώση γύρω από την ΤΝ συνδέεται άμεσα με αυξημένο άγχος και μεγαλύτερη αντίσταση στην υιοθέτησή της, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης.

science
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
