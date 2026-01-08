Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο εργαλεία που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή.

Το 2020, λιγότεροι από 116 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη καθημερινά, αριθμός που σχεδόν τριπλασιάστηκε στα 314 εκατομμύρια το 2024.

Οι προβλέψεις παρόμοιες και για το 2025 με τα στοιχεία να δείχνουν ότι δεκάδες εκατομμύρια νέοι χρήστες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ποιο είναι όμως το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο σε όλη την Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT, το Gemini και το Grok για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 16–74 ετών δοκίμασαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά το 2025.

Η υιοθέτηση ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Νορβηγία ηγείται με το 56% του πληθυσμού να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Τουρκία καταγράφει μόνο 17%.

Εντός της ΕΕ, η Δανία καταγράφει την υψηλότερη χρήση με 48% και η Ρουμανία υστερεί με 18%. Οι βόρειες και ψηφιακά προηγμένες χώρες κυριαρχούν, ενώ οι νότιες, οι κεντροανατολικές και οι βαλκανικές χώρες εμφανίζουν χαμηλότερη συμμετοχή.

Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό στη γενική ψηφιακή παιδεία, τη χρήση του διαδικτύου και την εξοικείωση με την τεχνολογία και όχι μόνο στην κυβερνητική πολιτική. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται περισσότερο για προσωπικούς σκοπούς παρά για εργασία.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 25% χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για προσωπικές εργασίες, σε σύγκριση με το 15% για επαγγελματικές εφαρμογές.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι ακόμη χαμηλότερη, με μόνο το 9% να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επίσημη μάθηση, φτάνοντας στο μέγιστο του 21% στη Σουηδία και την Ελβετία και μειώνοντας τη χρήση της σε μόλις 1% στην Ουγγαρία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, ενώ η πρόσβαση είναι απαραίτητη, η κατανόηση του τρόπου αποτελεσματικής εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ένα βασικό εμπόδιο. Οι χώρες με ισχυρά ψηφιακά θεμέλια υιοθετούν περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η περιορισμένη επίγνωση και οι δεξιότητες περιορίζουν τη χρήση της, τονίζοντας την ανάγκη για γραμματισμό και υποδομές στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πάνω από δύο στους πέντε οι χρήστες ΑΙ σε 13 ευρωπαϊκές χώρες

Πιο αναλυτικά, τουλάχιστον δύο στους πέντε ανθρώπους χρησιμοποίησαν εργαλεία Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε 13 χώρες κατά τους τρεις μήνες πριν από την έρευνα της Eurostat του 2025.

Οι χώρες περιλαμβάνουν: Ελβετία (47%), Εσθονία (47%), Μάλτα (46), Φινλανδία (46%), Ιρλανδία (45%), Ολλανδία (45%), Κύπρος (44%), Ελλάδα (44%), Λουξεμβούργο (43%), Βέλγιο (42%) και Σουηδία (42%).

Στον αντίποδα…

Εκτός από την Τουρκία και τη Ρουμανία, η χρήση εργαλείων Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης μειώθηκε κάτω από το 25% σε οκτώ χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία σε αυτές τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι η Σερβία (19%), η Ιταλία (20%), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (20%), η Βόρεια Μακεδονία (22%), η Βουλγαρία (23%) και η Πολωνία (23%).

Μεταξύ των σημαντικότερων οικονομιών της ΕΕ, η Ιταλία (20%) και η Γερμανία (32%) βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 33%, ενώ η Ισπανία (38%) και η Γαλλία (37%) βρίσκονται ελαφρώς πάνω από αυτόν τον μέσο όρο.

Ισχυρές περιφερειακές διαφορές

Η υιοθέτηση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη δείχνει ένα σαφές χάσμα Βορρά-Νότου και Δύσης-Ανατολής.

Οι σκανδιναβικές και οι ψηφιακά προηγμένες χώρες προηγούνται στη χρήση. Η Δυτική Ευρώπη έχει καλές επιδόσεις, αλλά άνισες. Οι χώρες του Νότου, της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων υστερούν.

Γιατί η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ποικίλλει τόσο πολύ σε ολόκληρη την Ευρώπη;

«Καταρχάς, τα ποσοστά υιοθέτησης [της Τεχνητής Νοημοσύνης] συνήθως ακολουθούν το γενικό ψηφιακό υπόβαθρο μιας χώρας. Οι χώρες που παρουσιάζουν την υψηλότερη υιοθέτηση, όπως η Δανία και η Ελβετία, έχουν ήδη προχωρήσει πολύ στην ψηφιοποίηση», δήλωσε στο Euronews Next ο Colin van Noordt, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο KU Leuven στο Βέλγιο.

Σημείωσε ότι οι άνθρωποι εκεί τείνουν να έχουν ψηφιακές δεξιότητες, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο συχνά και έχουν μια γενική τάση να έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στην τεχνολογία. Χωρίς αυτά τα βασικά, είναι απίθανο οι άνθρωποι να αρχίσουν ξαφνικά να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη Γενιάς.

«Αυτό αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα: σε χώρες με χαμηλότερη υιοθέτηση, οι άνθρωποι δεν τη χρησιμοποιούν επειδή δεν γνώριζαν την ύπαρξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ή δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν», πρόσθεσε.

Ο Noordt εξήγησε επίσης ότι είναι ένα πράγμα να έχεις πρόσβαση στη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) και άλλο να κατανοήσεις πώς μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει στην καθημερινή σου ζωή ή στην εργασία σου. «Πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη λένε ότι δεν χρησιμοποιούν παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη απλώς και μόνο επειδή δεν ξέρουν για τι να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό δείχνει ότι η «αγραμματοσύνη στην Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι ένας τεράστιος παράγοντας», είπε.

Ο Van Noordt εξέτασε κατά πόσον οι κυβερνητικές ενέργειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα, αλλά τα στοιχεία δεν είναι απολύτως πειστικά. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει ισχυρά έγγραφα πολιτικής, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ μια κυβέρνηση μπορεί να τονώσει, η υποκείμενη ψηφιακή κουλτούρα και οι πρακτικές δεξιότητες των πολιτών φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα», είπε.

Η προσωπική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπερτερεί της χρήσης που σχετίζεται με την εργασία

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 25% των ανθρώπων χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για προσωπικούς λόγους, ενώ το 15% τα χρησιμοποίησε για εργασία. Σε κάθε χώρα που καλύπτεται από την έρευνα, η προσωπική χρήση είναι πιο συχνή από τη χρήση που σχετίζεται με την εργασία, αν και το χάσμα ποικίλλει σημαντικά.

Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, η χρήση είναι σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη, με το 28% να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για προσωπικούς λόγους και το 27% για εργασία.

Αντίθετα, η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ μεγαλύτερο χάσμα, με 41% για προσωπική χρήση έναντι 16% για εργασία, μια διαφορά 25 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα ποσοστά υιοθέτησης είναι πολύ χαμηλότερα στον χώρο εργασίας, «πιθανώς επειδή δεν είναι ακόμη σαφές για ποιο σκοπό να χρησιμοποιηθεί με θετική συμβολή», σύμφωνα με τον van Noordt.

Στην ΕΕ, μόνο το 9% των ανθρώπων χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίσημη εκπαίδευση. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο στη Σουηδία και την Ελβετία, και οι δύο με 21%, ενώ η Ουγγαρία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό με μόλις 1%.

Στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα πολύ μεγαλύτερο χάσμα, σε ότι αφορά στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το 41% το χρησιμοποιεί για προσωπική χρήση…

…και μόλις το 16% το χρησιμοποιεί για εργασία.

Πρόκειται για μια διαφορά 25 ποσοστιαίων μονάδων.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από το ManpowerGroup, το 53% των εργοδοτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης προσωπικού, ενώ το 85% θεωρεί αποδεκτό οι υποψήφιοι να αξιοποιούν AI κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, αποδεικνύοντας ότι η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για εργαζόμενους και εργοδότες.

Παρά τις ανησυχίες που συχνά συνοδεύουν την τεχνολογική μετάβαση, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά: το 87% των εργαζομένων δηλώνει μέτρια έως υψηλή αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του, ενώ το 78% πιστεύει ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Αντίθετα, η περιορισμένη γνώση γύρω από την ΤΝ συνδέεται άμεσα με αυξημένο άγχος και μεγαλύτερη αντίσταση στην υιοθέτησή της, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης.