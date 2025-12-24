Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να καταλάβεις πότε κάτι γράφτηκε από ΑΙ;

Είναι εύκολο να εντοπίσεις πότε κάτι γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν είναι; Το κείμενο είναι γενικό και άγευστο. Ακόμα κι αν φαίνεται επιφανειακά εντυπωσιακό, του λείπει η ουσία. Επιπλέον, υπάρχουν οι προφανείς ενδείξεις – οι παρενθετικές παύλες, τα παραδείγματα του «κανόνα των τριών» που υποτίθεται κάνουν ένα κείμενο πιο εύπεπτο και η συνεχής χρήση λέξεων όπως «αναδίφηση» και «υπογραμμίζει». Η γραφή, όπως το έθεσε ένας ερευνητής μηχανικής μάθησης, είναι «μέτρια».

Ωστόσο, κάθε ένα από αυτά τα φαινομενικά προφανή στοιχεία μπορεί να γραφτεί και από άνθρωπο. Τρία διαδοχικά παραδείγματα είναι μια κοινή τακτική στην γραφή. Λέξεις όπως «υπογραμμίζει» χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα για να προσθέσουν έμφαση. Οι δημοσιογράφοι αγαπούν πραγματικά τις παύλες αντί για παρενθέσεις. Τίποτα από αυτά δεν είναι μοναδικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Για τον λόγο αυτό η Ελέιν Μουρ προσπάθησε να διερευνήσει το φαινόμενο για τους Financial Times.

Μια αναδίφηση σε οδηγούς «πώς να εντοπίσετε την αδήλωτη Τεχνητή Νοημοσύνη» από ιστοσελίδες όπως η Wikipedia δίνει πολλές αντιφατικές συμβουλές. Τόσο η επανάληψη όσο και η παραλλαγή υποτίθεται ότι είναι δείκτες. Ακόμη και οι πάροχοι εργαλείων ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουν ότι, επειδή τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται και «η ανθρώπινη γραφή ποικίλλει σημαντικά», δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια. Όχι ότι αυτό έχει σταματήσει μια μικρή βιομηχανία διαδικτυακών «ειδικών» που δηλώνουν ότι μπορούν απλώς να καταλάβουν πότε κάτι που φαινομενικά γράφτηκε από ένα άτομο δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα από AI.

Η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο βάθος στις λέξεις είναι ψευδαίσθηση

Μια δημοσκόπηση της Ipsos σε 9.000 άτομα που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα διαπίστωσε ότι το 97% των ανθρώπων δεν μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ενός τραγουδιού που δημιουργήθηκε από ΑΙ και ενός ανθρώπινου. Και πέρυσι, μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ σε περισσότερους από 1.600 ανθρώπους που κλήθηκαν να διαβάσουν ποίηση γραμμένη από ανθρώπους και Τεχνητή Νοημοσύνη διαπίστωσε ότι ήταν πιο πιθανό να μαντέψουν ότι τα ποιήματα που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη είχαν γραφτεί από ανθρώπους.

Αυτές οι μελέτες έρχονται σε αντίθεση με την κοινότυπη ιδέα ότι μπορούμε ενστικτωδώς να καταλάβουμε πότε κάτι αποτελεί Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι αλήθεια ότι η καλή γραφή έχει μια απτή ζεστασιά ή παραδοξότητα που θα ήταν δύσκολο να αναπαραχθεί. Αλλά πολλά κείμενα δεν είναι έτσι. Ο κόσμος είναι γεμάτος με άνοστα κείμενα, μεγάλο μέρος των οποίων χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Το κείμενο της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης απλώς αντανακλά την ανθρώπινη πραγματικότητα.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορεί να γράφουν περιέργως κανονικά μήκη προτάσεων και να χρησιμοποιούν συχνά συγκεκριμένες λέξεις. Αλλά όχι αρκετά ώστε αυτό να γίνεται αντιληπτό. Ένας συντάκτης σε μια τοπική καναδική εφημερίδα έγινε viral φέτος επειδή αποκάλυψε έναν ελεύθερο επαγγελματία που προφανώς χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να επινοήσει άρθρα. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η «μηχανική διατύπωσή» τους θα έπρεπε να ήταν πρόδηλη, αυτό που στην πραγματικότητα κίνησε τις υποψίες του ήταν το γεγονός ότι κάποιος με ψευδώνυμο από τα μέσα ενημέρωσης της Νέας Υόρκης ισχυριζόταν ότι ζούσε στο Τορόντο. Ήταν το πλαίσιο, όχι το περιεχόμενο.

Τα πρώιμα κείμενα που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν πολύ πιο προφανή. Καταρχάς, ήταν συχνά λάθος. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο σύγχυσης όπου η εργασία που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο στιλβωμένη και ενθαρρύνεται στους χώρους εργασίας, αλλά έχει τόσο χαμηλό status που η κρυφή χρήση της θεωρείται ντροπή.

Εμπόδια να περιοριστεί η τεχνητή νοημοσύνη

Παρά ταύτα, υπάρχει μικρή όρεξη για «υδατογραφήματα» που θα διευκρίνιζαν τα πράγματα. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο να πείσουν τον κόσμο ότι οποιοδήποτε είδος περιορισμού θα έρθει με κόστος την ήττα στην κούρσα της ΑΙ. Η ΕΕ έχει αναβάλει την εφαρμογή μέρους του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να μπλοκάρει τους νόμους περί Τεχνητής Νοημοσύνης των πολιτειών.

Αυτό μας αφήνει σε δύσκολη θέση. Εάν υποψιάζεστε ότι κάτι γράφτηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορείτε να ρωτήσετε «Grok, είναι αυτό αληθινό;» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να το επικολλήσετε σε εργαλεία ανίχνευσης Τεχνητής Νοημοσύνης όπως τα GPTZero, Copyleaks και Surfer. Κανένα δεν είναι αλάνθαστο.

Το Surfer έχει ακόμη και ένα εργαλείο που θα κάνει να φανεί ως ανθρώπινο κάτι γραμμένο από τεχνητή νοημοσύνη. Όταν η Μουρ των FT έβαλε κείμενο τεχνητής νοημοσύνης στον ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης του Surfer, είπε ότι οι λέξεις ήταν 100% γραμμένες από άνθρωπο.

Αυτό αφήνει περιθώρια. Αν γνωρίζετε ότι το στυλ επικοινωνίας κάποιου είναι σπάνιο και παράγει 800 λέξεις θολού κειμένου, πιθανότατα δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Αν ένας καλός κτηματομεσίτης προσπαθήσει να συνομιλήσει μαζί σας στο WhatsApp, τότε ρωτήστε τον αν είναι άνθρωπος. Σφάλματα όπως τα ορθογραφικά λάθη πιθανώς σημαίνουν ότι κάτι δημιουργήθηκε και από άνθρωπο. Αλλά μην εφησυχάζετε. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μείωσαν τις παύλες όταν οι άνθρωποι άρχισαν να τις βλέπουν ως προειδοποιητικό σημάδι; Αν τα ορθογραφικά λάθη είναι το μόνο που χρειάζεται για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο κείμενο τεχνητής νοημοσύνης, θα ήταν αρκετά εύκολο να τα προγραμματίσετε.

Πηγή: OT