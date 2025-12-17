newspaper
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στα τέλη Σεπτεμβρίου η γερμανική αεροπορική εταιρεία Deutsche Lufthansa δήλωσε σε αναλυτές και επενδυτές ότι σχεδίαζε να καταργήσει 4.000 διοικητικές θέσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας και μεταξύ των λόγων που επικαλέστηκε ήταν «η αυξημένη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)».

Εβδομάδες αργότερα, η ολλανδική τράπεζα ING Groep δήλωσε ότι σχεδόν 1.000 θέσεις εργασίας κινδύνευαν από «ψηφιοποίηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και εξελισσόμενες ανάγκες πελατών».

Στις ΗΠΑ, η έκθεση για την απασχόληση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη, ήταν το τελευταίο δυσοίωνο σημάδι σε μια εποχή μεγάλων ανακοινώσεων απολύσεων από εταιρείες και προειδοποιήσεις διευθύνοντων συμβούλων ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους.

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους λόγους για την αντίσταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, με τους ανθρώπους να ανησυχούν για την αντικατάστασή τους και κατ’ επέκταση για την ασφάλειά τους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλεί άγχος και φόβο στους εργαζομένους

Το συνολικό ποσοστό ανεργίας εκτοξεύτηκε στις ΗΠΑ στο 4,6%. Οι τομείς με πολλούς υπαλλήλους γραφείου, όπως οι δραστηριότητες πληροφόρησης και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, έχασαν θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οι προσλήψεις σε πολλούς κλάδους που απασχολούν υπαλλήλους γραφείου έχουν μειωθεί φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους εργαζόμενους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει αυξηθεί.

Οι φόβοι για την αγορά εργασίας συμβάλλουν στην εκτεταμένη απαισιοδοξία για την οικονομία. Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά. Πολλοί Αμερικανοί αντιμετωπίζουν σχεδόν πέντε χρόνια επίμονου πληθωρισμού.

Οι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακή εκπαίδευση που κάποτε ήταν απομονωμένοι από οικονομικές ανησυχίες δεν είναι πλέον.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, αυτοί οι εργαζόμενοι έπαιρναν προαγωγές και αυξήσεις δεξιά κι αριστερά. Τώρα κρατιούνται στις δουλειές τους για μια ζωή, τρομαγμένοι από τις ανακοινώσεις απολύσεων υψηλού προφίλ, την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και μια αδυσώπητη αγορά εργασίας για τους ανέργους.

Δεν φτάνουν τα πτυχία

Οι Αμερικανοί με πτυχίο πανεπιστημίου ή υψηλότερο εκτιμούν ότι η μέση πιθανότητα να χάσουν τη δουλειά τους τον επόμενο χρόνο είναι 15%, από 11% πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Νοεμβρίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης.

Οι εργαζόμενοι σε αυτήν την ομάδα πιστεύουν πλέον ότι η απώλεια μιας εργασίας είναι πιο πιθανή από ό,τι όσοι έχουν λιγότερη εκπαίδευση, μια εντυπωσιακή αντιστροφή σε σχέση με το παρελθόν.

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι χρήσιμα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Αλλά δεν είναι σίγουρος πού θα οδηγήσει η τεχνολογία από εδώ και πέρα

Επίσης, γίνονται όλο και πιο απαισιόδοξοι σχετικά με την ικανότητά τους να βρουν νέα δουλειά σε περίπτωση απόλυσης.

Στην ίδια έρευνα, οι εργαζόμενοι με πανεπιστημιακή εκπαίδευση δήλωσαν ότι έχουν κατά μέσο όρο 47% πιθανότητες να βρουν δουλειά τους επόμενους τρεις μήνες εάν χάσουν τη δουλειά τους σήμερα, από 60% πριν από τρία χρόνια.

«Είναι μια στιγμή έντονης αβεβαιότητας», δήλωσε η Σάρα Ραντ, 42 ετών, η οποία απολύθηκε από τον ρόλο της στην επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο την άνοιξη. Ο σύζυγός της απολύθηκε από μια νεοσύστατη επιχείρηση ψηφιακής υγείας περίπου την ίδια εποχή. Και οι δύο κέρδιζαν εξαψήφιο ποσό.

«Αν δεν μπορούμε να νιώσουμε σταθερότητα, αν η οικονομία δεν λειτουργεί για εμάς, τότε για ποιον λειτουργεί;» αναρωτήθηκε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «αντικαταστήσει κυριολεκτικά τους μισούς υπαλλήλους γραφείου»

Κορυφαία στελέχη προειδοποιούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

Νωρίτερα φέτος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Motor, Τζιμ Φάρλεϊ, δήλωσε ότι η τεχνολογία θα « αντικαταστήσει κυριολεκτικά τους μισούς υπαλλήλους γραφείου στις ΗΠΑ».

Οι θέσεις εργασίας σε ορισμένους κλάδους γραφείου βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που βρίσκονταν ακριβώς πριν από την πανδημία, σύμφωνα με έρευνες.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, οι θέσεις εργασίας στην ανάπτυξη λογισμικού βρίσκονταν στο 68% του επιπέδου του Φεβρουαρίου 2020, ενώ οι θέσεις στο μάρκετινγκ βρίσκονταν στο 81% του επιπέδου που βρίσκονταν πριν από την πανδημία.

Οι αγγελίες εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης —όπου είναι πολύ πιο δύσκολο να αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι με τεχνητή νοημοσύνη— έχουν αντέξει πολύ καλύτερα.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, «οι ανησυχίες τους είναι πολύ κατανοητές, δεδομένων όλων όσων αναφέρονται στις ειδήσεις», δήλωσε ο Guy Berger, οικονομολόγος εργασίας και ανώτερος συνεργάτης στο Burning Glass Institute. «Ξέρετε ότι αν απολυθείτε, μπορεί να ψάχνετε για λίγο καιρό».

Το επικείμενο σοκ της ανεργίας στην Ευρώπη

Ωστόσο, ειδικά στην Ευρώπη, είναι σαφές ότι αυτή είναι μόνο η αρχή.

Τον Μάιο, ο Dario Amodei, Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic (μια εταιρεία ασφάλειας και έρευνας στον τομέα της ΑΙ), εξέδωσε μια έντονη προειδοποίηση: τα μοντέλα γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αυτά που αναπτύσσει η εταιρεία του, θα μπορούσαν να εξαλείψουν έως και το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου και να αυξήσουν την ανεργία κατά 10 έως 20% μέσα σε μόλις ένα έως πέντε χρόνια.

Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα αυτής της πρόβλεψης, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μέχρι στιγμής, γίνονται πολύ λίγα για την προετοιμασία ενός μετασχηματισμού που, ακόμη και στην πιο συντηρητική εκτίμησή του, θα οδηγούσε σε ένα σοκ ανεργίας που δεν έχει παρατηρηθεί από την κορύφωση της κρίσης της ευρωζώνης, όταν η ανεργία στην ευρωζώνη κορυφώθηκε στο 12% το 2013.

