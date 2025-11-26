science
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πόσους εργαζόμενους απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη; – Αποκαλυπτική έρευνα του MIT
AI 26 Νοεμβρίου 2025 | 23:02

Πόσους εργαζόμενους απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη; – Αποκαλυπτική έρευνα του MIT

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του MIT κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι για όσους αγωνιούν πώς θα επηρεάσει τη δουλειά τους η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί εδώ και καιρό πηγή ανασφάλειας και προβληματισμού για τους εργαζομένους – κατά πόσον δηλαδή κινδυνεύει η ίδια η δουλειά τους.

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας από το MIT, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι ως προς αυτό, καθώς, όπως διαπιστώνεται, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, ή έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η μεθοδολογία

Η μελέτη διεξήχθη χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο προσομοίωσης εργασίας που ονομάζεται Iceberg Index, το οποίο δημιουργήθηκε από το MIT και το Oak Ridge National Laboratory. Ο δείκτης προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο 151 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ αλληλεπιδρούν σε ολόκληρη τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη και την αντίστοιχη πολιτική.

Ο δείκτης Iceberg Index, ο οποίος ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, δίνει μια… γεύση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Για τους νομοθέτες που προετοιμάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επανεκπαίδευση και κατάρτιση, ο δείκτης προσφέρει έναν λεπτομερή χάρτη των περιοχών όπου δημιουργούνται αναταραχές, με μεγάλη ακρίβεια.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από μοντέλα μεγάλης κλίμακας

«Βασικά, δημιουργούμε ένα ψηφιακό δίδυμο για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ», δήλωσε ο Prasanna Balaprakash, διευθυντής του ORNL και συν-επικεφαλής της έρευνας. Το ORNL είναι ένα ερευνητικό κέντρο του υπουργείου Ενέργειας εκεί όπου βρίσκεται ο υπερυπολογιστής Frontier, ο οποίος τροφοδοτεί πολλές προσπάθειες μοντελοποίησης μεγάλης κλίμακας.

Ο δείκτης διεξάγει πειράματα σε επίπεδο πληθυσμού, αποκαλύπτοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις εργασίες, τις δεξιότητες και τις ροές εργασίας πολύ πριν αυτές οι αλλαγές εμφανιστούν στην πραγματική οικονομία, δήλωσε ο Balaprakash, σύμφωνα με το CNBC.

Aντιμετωπίζει τα 151 εκατομμύρια εργαζομένους ως μεμονωμένους παράγοντες, ο καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται με δεξιότητες, καθήκοντα, επάγγελμα και τοποθεσία, χαρτογραφεί περισσότερες από 32.000 δεξιότητες σε 923 επαγγέλματα σε 3.000 κομητείες και στη συνέχεια μετρά πού τα τρέχοντα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ήδη να εκτελέσουν αυτές τις δεξιότητες.

Τα συμπεράσματα για τις απολύσεις από την τεχνητή νοημοσύνη

Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές είναι ότι η ορατή κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή οι απολύσεις και οι αλλαγές ρόλων στην τεχνολογία, στην πληροφορική και στην τεχνολογία των πληροφοριών, αποτελεί μόλις το 2,2% της συνολικής έκθεσης των μισθών, ή περίπου 211 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται η συνολική έκθεση, τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς, και αυτό περιλαμβάνει τις συνήθεις λειτουργίες στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των οικονομικών και της διοίκησης γραφείου. Αυτοί είναι τομείς που μερικές φορές παραβλέπονται στις προβλέψεις για την αυτοματοποίηση.

Ο δείκτης δεν είναι ένας μηχανισμός πρόβλεψης για το πότε και πού ακριβώς θα χαθούν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Αντίθετα, έχει ως στόχο να δώσει μια εικόνα με επίκεντρο τις δεξιότητες για το τι μπορούν ήδη να κάνουν τα σημερινά συστήματα AI και να προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έναν δομημένο τρόπο για να διερευνήσουν υποθετικά σενάρια πριν δεσμεύσουν πραγματικά χρήματα και νομοθεσία.

Ο Δείκτης Iceberg πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχήσει παντού

Ο Δείκτης Iceberg αμφισβητεί επίσης μια κοινή παραδοχή σχετικά με τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης ότι θα παραμείνει περιορισμένη σε τεχνολογικούς ρόλους σε παράκτιους κόμβους.

Οι προσομοιώσεις του δείκτη δείχνουν ότι τα επαγγέλματα που εκτίθενται σε κίνδυνο είναι κατανεμημένα και στις 50 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και αγροτικών περιοχών που συχνά παραλείπονται από τη συζήτηση.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το κενό, η ομάδα του Iceberg έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον προσομοίωσης που επιτρέπει στις πολιτείες να πειραματιστούν με διαφορετικούς μοχλούς πολιτικής από τη μετατόπιση των πόρων για το εργατικό δυναμικό και την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης έως τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στην υιοθέτηση της τεχνολογίας ενδέχεται να επηρεάσουν την τοπική απασχόληση και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

«Το Project Iceberg επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ηγέτες των επιχειρήσεων να εντοπίζουν τα σημεία υψηλού κινδύνου, να δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε κατάρτιση και υποδομές και να δοκιμάζουν παρεμβάσεις πριν δεσμεύσουν δισεκατομμύρια για την υλοποίησή τους», αναφέρει η έκθεση.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο