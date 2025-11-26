Γιατί οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης λένε «όχι» στην ΑΙ όσον αφορά βασικές εργασίες;

Βασικές εργασίες φαίνεται ότι επιλέγουν να κάνουν μόνοι τους οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να αφήνουν τα συστήματα ΑΙ να τις πραγματοποιήσουν.

Γιατί συμβαίνει, όμως, αυτό;

Κάποιοι λένε και όχι στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για βασικές εργασίες

Η Στέλα Ντονγκ είναι μηχανικός μηχανικής μάθησης και συνιδρυτής μιας νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Reinsurance Analytics. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα να γράψει ένα email, πληκτρολογεί το μήνυμα η ίδια.

«Δεν εμπιστεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη να συντάξει μόνη της», λέει η Ντονγκ, η οποία εργάζεται επίσης σε μια εταιρεία τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης.

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν συχνά κάποιες εκπληκτικά παλιομοδίτικες συνήθειες, από το να γράφουν σημειώσεις σε χαρτί κατά τη διάρκεια των συσκέψεων έως το να εισάγουν χειροκίνητα τις καταχωρήσεις στο ημερολόγιό τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένες από τις εργασίες που αρκετός κόσμος είναι πιο πρόθυμος να αναθέσςι σε bots είναι ακριβώς αυτές που οι έμπειροι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης επιμένουν να κάνουν οι ίδιοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Wall Street Journal.

Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε αν σε ορισμένες περιπτώσεις υιοθετούμε την τεχνητή νοημοσύνη με λάθος τρόπο ή αν χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία απλώς και μόνο επειδή είναι καινούργια και εντυπωσιακή. Η μεγαλύτερη δύναμη των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης είναι ίσως η ικανότητά τους να διακρίνουν τα καθήκοντα που βελτιώνονται με τη βοήθεια ρομποτικών βοηθών από αυτά που είναι καλύτερα να γίνονται με το χέρι.

Η Ντονγκ χρησιμοποιεί μερικές φορές το Copilot για να διορθώσει τα email της, αλλά προτιμά να γράφει τα δικά της προσχέδια, επειδή κανείς δεν ξέρει καλύτερα από αυτήν τι θέλει να πει. Αυτό είναι το αντίθετο από ό,τι κάνουν πολλοί επαγγελματίες που διορθώνουν — ή αντιγράφουν και επικολλούν — ό,τι συντάσσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Αποφεύγει επίσης τους διαχειριστές ημερολογίου τεχνητής νοημοσύνης. Δεν της αρέσει να βασίζεται σε ψηφιακές ειδοποιήσεις για να την καθοδηγούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι πιο πιθανό να θυμάται τα ραντεβού που βάζει η ίδια στο ημερολόγιο.

Έρχεται αυτοματοποίηση;

Τα bots έχουν ήδη πολλές δυνατότητες και πιθανότατα θα μάθουν να κάνουν περισσότερα στο μέλλον. Μια νέα έκθεση του McKinsey Global Institute εκτιμά ότι η υπάρχουσα τεχνολογία θα μπορούσε να εκτελέσει το 57% των ωρών εργασίας των Αμερικανών.

Η εταιρεία συμβούλων αποκαλεί αυτό το ποσοστό «ένα εντυπωσιακό αλλά εύκολα παρεξηγήσιμο νούμερο». Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν, αλλά υποδηλώνει ότι η πλειονότητα των εργασιακών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί. Θεωρητικά, αυτό απελευθερώνει τους ανθρώπους ώστε να επικεντρωθούν σε πιο υψηλού επιπέδου εργασίες.

Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι μπαίνουμε σε ένα μέλλον όπου, από τεχνική άποψη, δεν θα υπάρχουν πολλά πράγματα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να κάνει. Το ερώτημα που προκύπτει, όμως, είναι: Τι δεν πρέπει να κάνει;

«Καθώς επανασχεδιάζουμε τις θέσεις εργασίας, μπορεί να επιλέξετε να μην μεγιστοποιήσετε το έργο ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ή ενός ρομπότ», λέει η Λαρέινα Γι, ανώτερη συνεργάτης και διευθύντρια του McKinsey Global Institute.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορεί να περιορίσουν την αυτοματοποίηση σε κάποιο βαθμό, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους νεότερους υπαλλήλους σε βασικές δεξιότητες και να διασφαλίσουν ότι είναι αρκετά έμπειροι για να ελέγχουν τα αποτελέσματα των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ζίγι Λιού κρατάει σημειώσεις με δακτυλογράφηση κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, παρόλο που είναι ασκούμενη ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στη Microsoft, της οποίας το λογισμικό μπορεί να μεταγράψει και να συνοψίσει αυτόματα τις συνεδρίες.

Για τη Λιού, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να εκτελεί αυτή την κουραστική εργασία δεν έχει σημασία. Συνεχίζει να κρατά σημειώσεις για να μιμηθεί μια μέντορά της που ήταν γνωστή για τις λεπτομερείς περιλήψεις των συσκέψεων.

«Θέλω να είμαι ο τύπος του ανθρώπου που διατηρεί τη δουλειά του πολύ οργανωμένη και σαφή», λέει. «Δεν θέλω να κοιτάζω ένα αντίγραφο, θέλω απλώς να το κάνω μόνη μου. Με κάνει να νιώθω ότι έχω τον έλεγχο».

Σκεφτείτε… πρακτικά

Ο Ράιαν Μπέαρντεν πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και κρατά σημειώσεις σε ένα κλασικό σημειωματάριο. Η πράξη της γραφής με το χέρι τον βοηθά να απομνημονεύει τα πράγματα. Επιπλέον, αυτή η παλιομοδίτικη συνήθεια είναι ένας τρόπος να δείξει στους άλλους στο τραπέζι ότι τους δίνει την αμέριστη προσοχή του.

Όλοι έχουμε καθίσει απέναντι από άτομα με φορητούς υπολογιστές και smartphone και έχουμε αναρωτηθεί αν σημειώνουν σημαντικά σημεία ή αν ψωνίζουν προσφορές για την Black Friday. Το στυλό και το χαρτί μας κάνουν να νιώθουμε ότι μας ακούν.

Ο Μπέαρντεν, σύμβουλος μάρκετινγκ, περνά τις μέρες του εκπαιδεύοντας επιχειρηματικές ομάδες σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του επικεντρώνεται στον τρόπο επιτάχυνσης της έρευνας αγοράς με τη χρήση bots για τη συγκέντρωση και ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Οι παρουσιάσεις του στους πελάτες ξεκινούν ως φυσικά storyboards. Βγάζει χαρτί από τον εκτυπωτή και σχεδιάζει το πρώτο προσχέδιο μιας σειράς διαφανειών. Μερικές φορές χρησιμοποιεί το Claude ή το ChatGPT για να το τελειοποιήσει πριν δημιουργήσει την τελική, ψηφιακή έκδοση. Αλλά σκέφτεται καλύτερα σε αναλογική μορφή.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η διαδικασία αυτή τον εξυπηρετεί καλά εδώ και χρόνια και δεν βλέπει κανένα λόγο να την εκσυγχρονίσει.

«Υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να βιάζονται να βρουν μια λύση, όταν μπορεί να μην υπάρχει καν πρόβλημα», λέει. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο — είναι ένα σφυρί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι καρφιά».