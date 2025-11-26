science
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Μάικλ Μπέρι: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 προειδοποιεί για φούσκα στην ΑΙ
26 Νοεμβρίου 2025 | 10:47

Μάικλ Μπέρι: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 προειδοποιεί για φούσκα στην ΑΙ

Ο Μάικλ Μπέρι, ο επενδυτής που προέβλεψε τη μεγάλη κρίση των στεγαστικών δανείων βλέπει ξανά φούσκα – αυτή τη φορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Spotlight

Σαν να ξαναπαίζει η ιστορία σε fast-forward: ο Μάικλ Μπέρι, διάσημος για το «Big Short» του 2008, στρέφει το βλέμμα του στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι μεγάλες υποσχέσεις και οι εξωπραγματικές αποτιμήσεις τον οδηγούν να προειδοποιεί για μια φούσκα που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικλ Μπέρι ήταν ένας από τους ελάχιστους επενδυτές που είδε πριν από όλους ότι η αγορά κατοικιών ήταν φούσκα. Ανέλυσε τα δάνεια υψηλού κινδύνου, παρατήρησε ότι πολλοί δανειολήπτες δεν θα μπορούσαν να αποπληρώσουν και αποφάσισε να στοιχηματίσει εναντίον της αγοράς (μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων που λέγονται credit default swaps). Είδε πρώτος την φούσκα, πόνταρε εναντίον της και βγήκε κερδισμένος.

Η νέα του μάχη: Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μπέρι, αφού απέσυρε το hedge fund του, Scion Asset Management, δεν έχει αποσυρθεί από τις αγορές.

Αντιθέτως, διπλασιάζει το στοίχημά του στην επόμενη μεγάλη υπερτιμημένη αγορά: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βασικός σύμμαχος στην ανάλυσή του είναι ο Φιλ Κλίφτον, πρώην associate portfolio manager του Scion, ο οποίος υποστηρίζει ότι η επιτάχυνση της υιοθέτησης της παραγωγικής AI δεν δικαιολογεί τα τεράστια κόστη υποδομών που έχουν γίνει. «Μόνο επειδή μια τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό επιχειρηματικό πλάνο», γράφει ο Κλίφτον.

Χαμηλά περιθώρια και τεράστιες επενδύσεις

Στις ΗΠΑ, πάνω από το 60% των ενηλίκων χρησιμοποιεί AI αρκετές φορές την εβδομάδα, αλλά η οικονομική απόδοση είναι «εκπληκτικά μικρή».

Παρά τα 20 δισ. δολάρια ετήσιου τζίρου της OpenAI, η δαπάνη για υποδομές από τους hyperscalers αγγίζει τα 400 δισ. δολάρια ετησίως και αναμένεται να φτάσει τα 3 τρισ. σε πέντε χρόνια.

«Οι υπόλοιπες γενετικές υπηρεσίες AI δεν μπορούν συλλογικά να δικαιολογήσουν τα ποσά που ξοδεύονται σε υποδομές», σημειώνει ο Κλίφτον.

Ιστορικές προειδοποιήσεις

Η Scion βλέπει παρόμοιο μοτίβο με την τηλεπικοινωνιακή φούσκα των αρχών του 2000. Τότε, η υπερβολική επένδυση σε fiber-optic networks οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών κατά 70%.

Σήμερα, οι γίγαντες του cloud επεκτείνουν τις υποδομές AI, πιστεύοντας ότι η ζήτηση θα τους ακολουθήσει. Αν η μαζική υιοθέτηση καθυστερήσει, οι οικονομικοί όροι των deals σε data centers μπορεί να γίνουν αβίωτοι.

Ο Μπέρι στοχεύει ήδη εταιρείες όπως η Nvidia, που επωφελήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη, αλλά οι αποδόσεις για τους πελάτες μπορεί να μην καλύψουν ποτέ την επένδυση.

Η επιστροφή με «Cassandra Unchained»

Μετά το κλείσιμο του hedge fund, ο Μπέρι ξεκίνησε το newsletter του στο Substack, «Cassandra Unchained», με συνδρομή $379 ετησίως. Εκεί αναλύει λεπτομερώς την bearish θεώρηση του για την AI.

Όπως τότε με τη φούσκα dot-com, οι επενδυτές αγνοούν ανησυχίες για κερδοφορία και χρηματοδοτούν τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες πιστεύοντας ότι η τεχνολογία θα ξαναγράψει την οικονομία. Ο Burry βλέπει ιστορικούς παραλλημισμούς και προειδοποιεί: η αγορά της AI μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα των προηγούμενων φουσκών.

Πηγή: OT.gr

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Σύνταξη
Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Επιχείρηση κατευνασμού 26.11.25

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
