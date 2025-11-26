Σαν να ξαναπαίζει η ιστορία σε fast-forward: ο Μάικλ Μπέρι, διάσημος για το «Big Short» του 2008, στρέφει το βλέμμα του στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι μεγάλες υποσχέσεις και οι εξωπραγματικές αποτιμήσεις τον οδηγούν να προειδοποιεί για μια φούσκα που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικλ Μπέρι ήταν ένας από τους ελάχιστους επενδυτές που είδε πριν από όλους ότι η αγορά κατοικιών ήταν φούσκα. Ανέλυσε τα δάνεια υψηλού κινδύνου, παρατήρησε ότι πολλοί δανειολήπτες δεν θα μπορούσαν να αποπληρώσουν και αποφάσισε να στοιχηματίσει εναντίον της αγοράς (μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων που λέγονται credit default swaps). Είδε πρώτος την φούσκα, πόνταρε εναντίον της και βγήκε κερδισμένος.

Η νέα του μάχη: Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μπέρι, αφού απέσυρε το hedge fund του, Scion Asset Management, δεν έχει αποσυρθεί από τις αγορές.

Αντιθέτως, διπλασιάζει το στοίχημά του στην επόμενη μεγάλη υπερτιμημένη αγορά: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βασικός σύμμαχος στην ανάλυσή του είναι ο Φιλ Κλίφτον, πρώην associate portfolio manager του Scion, ο οποίος υποστηρίζει ότι η επιτάχυνση της υιοθέτησης της παραγωγικής AI δεν δικαιολογεί τα τεράστια κόστη υποδομών που έχουν γίνει. «Μόνο επειδή μια τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό επιχειρηματικό πλάνο», γράφει ο Κλίφτον.

Χαμηλά περιθώρια και τεράστιες επενδύσεις

Στις ΗΠΑ, πάνω από το 60% των ενηλίκων χρησιμοποιεί AI αρκετές φορές την εβδομάδα, αλλά η οικονομική απόδοση είναι «εκπληκτικά μικρή».

Παρά τα 20 δισ. δολάρια ετήσιου τζίρου της OpenAI, η δαπάνη για υποδομές από τους hyperscalers αγγίζει τα 400 δισ. δολάρια ετησίως και αναμένεται να φτάσει τα 3 τρισ. σε πέντε χρόνια.

«Οι υπόλοιπες γενετικές υπηρεσίες AI δεν μπορούν συλλογικά να δικαιολογήσουν τα ποσά που ξοδεύονται σε υποδομές», σημειώνει ο Κλίφτον.

Ιστορικές προειδοποιήσεις

Η Scion βλέπει παρόμοιο μοτίβο με την τηλεπικοινωνιακή φούσκα των αρχών του 2000. Τότε, η υπερβολική επένδυση σε fiber-optic networks οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών κατά 70%.

Σήμερα, οι γίγαντες του cloud επεκτείνουν τις υποδομές AI, πιστεύοντας ότι η ζήτηση θα τους ακολουθήσει. Αν η μαζική υιοθέτηση καθυστερήσει, οι οικονομικοί όροι των deals σε data centers μπορεί να γίνουν αβίωτοι.

Ο Μπέρι στοχεύει ήδη εταιρείες όπως η Nvidia, που επωφελήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη, αλλά οι αποδόσεις για τους πελάτες μπορεί να μην καλύψουν ποτέ την επένδυση.

Η επιστροφή με «Cassandra Unchained»

Μετά το κλείσιμο του hedge fund, ο Μπέρι ξεκίνησε το newsletter του στο Substack, «Cassandra Unchained», με συνδρομή $379 ετησίως. Εκεί αναλύει λεπτομερώς την bearish θεώρηση του για την AI.

Όπως τότε με τη φούσκα dot-com, οι επενδυτές αγνοούν ανησυχίες για κερδοφορία και χρηματοδοτούν τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες πιστεύοντας ότι η τεχνολογία θα ξαναγράψει την οικονομία. Ο Burry βλέπει ιστορικούς παραλλημισμούς και προειδοποιεί: η αγορά της AI μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα των προηγούμενων φουσκών.

Πηγή: OT.gr