23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
23 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να αυξάνει την αξία των μετοχών των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. Η λέξη «φούσκα» ακούγεται όλο και περισσότερο, καθώς οι μετοχές των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών καταγράφουν ουρανομήκεις αποτιμήσεις. Και πλέον, η ανησυχία για μια «διόρθωση» έχει γίνει σχεδόν βεβαιότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές, αν αυτή η «φούσκα» σκάσει, η ύφεση που θα προκαλέσει δεν θα επηρεάσει μόνο τις ΗΠΑ, αλλά την παγκόσμια οικονομία.

Προειδοποιήσεις και δεδομένα

Η εικόνα θυμίζει την εποχή πριν από την κατάρρευση της αγοράς κατοικίας την περίοδο 2007-2009, εξαιτίας των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου. Οι προειδοποίησεις έρχονται από παντού: από επικεφαλής τραπεζών έως το ΔΝΤ. Οι «επενδυτές» που έκαναν λεφτά στοιχηματίζοντας ενάντια στα ομόλογα ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου έχουν λάβει ήδη θέσεις, επισημαίνει ο Economist.

To πρώτο καμπανάκι ήταν η πρόσφατη εβδομαδιαία πτώση του δείκτη τεχνολογικών μετοχών Nasdaq. Ταυτόχρονα, ο κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής-κερδών του δείκτη μετοχών S&P 500, που προωθείται από τους τεχνολογικούς γίγαντες των «μεγαλοπρεπών επτά», έχει φτάσει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom.

Οι επενδυτές έχουν μεγάλες προσδοκίες και στοιχηματίζουν ότι οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν. Τα νούμερα όμως είναι το μεγάλα, που προκαλούν αντίστοιχα μεγάλη ανησυχία. Η τράπεζα JPMorgan Chase επισημαίνει ότι, για να επιτύχουν οι εταιρείες απόδοση 10% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπονται έως το 2030, θα χρειαστούν συλλογικά 650 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με περισσότερα από 400 δολάρια ετησίως από κάθε χρήστη iPhone.

Κι ύστερα, η ιστορία έχει δείξει ότι τόσο υψηλές προσδοκίες συχνά διαψεύδονται στην αρχή από τις νέες τεχνολογίες. Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αλλάξουν τον κόσμο.

Ύφεση εν όψει

Την ώρα που όλοι αναμένουν ότι, αργά ή γρήγορα, η φούσκα των τεχνολογικών μετοχών θα σκάσει, κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί για τις επιπτώσεις.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι, μάλλον, ελάχιστες οι πιθανότητες μιας κρίσης σαν αυτές του παρελθόντος, οι κίνδυνοι είναι και μεγάλοι και πραγματικοί.

Η κρίση που προκάλεσε η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τροφοδοτήθηκε από χρέη στις σε υψηλού κινδύνου δάνεια κατοικίας. Σήμερα, η εκτόξευση στην τεχνητή νοημοσύνη χρηματοδοτείται κυρίως από μετοχές. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η άνθηση, τόσο πιο αδιαφανής γίνεται η χρηματοδότησή της. Και μια δραματική πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει μια μέχρι τώρα ανθεκτική παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

Η ρίζα του προβλήματος είναι ο Αμερικανός καταναλωτής. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 21% του πλούτου των νοικοκυριών της χώρας. Τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ευθύνονται για σχεδόν το ήμισυ της αύξησης του πλούτου των Αμερικανών κατά το τελευταίο έτος. Και, καθώς τα νοικοκυριά έχουν γίνει πλουσιότερα, αποταμιεύουν λιγότερο από ό,τι πριν από την πανδημία.

Μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς θα αντιστρέψει αυτές τις τάσεις. Σύμφωνα με τον Economist, μια σημαντικά μετρήσιμη πτώση των μετοχών θα μείωνε την καθαρή αξία των αμερικανικών νοικοκυριών κατά 8%. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη περικοπή των καταναλωτικών δαπανών. Με βάση έναν εμπειρικό κανόνα, η οπισθοδρόμηση θα ανερχόταν στο 1,6% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετό για να ωθήσει τις ΗΠΑ, όπου η αγορά εργασίας είναι αναιμική, σε ύφεση. Και αυτό με τη σειρά του θα φέρει μείωση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλο μέρος των οποίων πηγαίνει σε τσιπ που εισάγονται από την Ταϊβάν.

Το σοκ και η ασθενέστερη ζήτηση θα επεκταθούν και αλλού. Θα προκαλέσουν χαμηλή ανάπτυξη στην Ευρώπη και αποπληθωρισμό στην Κίνα, επιδεινώνοντας το πλήγμα των δασμών για τους εξαγωγείς. Επιπλέον, θα πληγούν και οι ξένοι επενδυτές που κατέχουν συνολικά αμερικανικές μετοχές αξίας 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ρόλος της Fed και οι πολιτικές συνέπειες

Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο σε όλα αυτά. Η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) έχει ακόμα αρκετό περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια για να ενισχύσει τη ζήτηση. Άλλες χώρες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με δημοσιονομικά μέτρα.

Ωστόσο, μια ύφεση θα αποκάλυπτε τρωτά σημεία στο σημερινό οικονομικό και γεωπολιτικό τοπίο. Θα αποδυνάμωνε περαιτέρω την ηγεμονία των ΗΠΑ, θα υπονόμευε κρατικούς προϋπολογισμούς και θα αύξανε τις τάσεις για μέτρα προστατευτισμού.

Χωρίς την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η αμερικανική οικονομία θα έμενε όπως ήταν την άνοιξη: απειλούμενη από δασμούς, προβληματικούς θεσμούς και ολοένα μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια. Αλλά μια ύφεση, θα μείωνε περαιτέρω την αξία του δολαρίου (έχει ήδη 8% φέτος) θα πλήξει κι άλλο την εικόνα της αμερικανικής οικονομίας.

Στον υπόλοιπο κόσμο, η ύφεση θα έθετε τις κυβερνήσεις με δημοσιονομικά προβλήματα σε δοκιμασία και θα απαιτούσε μέτρα. Οι κεντρικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να μειώσουν τα επιτόκια, για να περιοριστεί το κόστος εξυπηρέτησης του τεράστιου χρέους του πλούσιου κόσμου, το οποίο ανέρχεται στο 110% του ΑΕΠ του. Αλλά και τα ελλείμματα θα διευρύνονταν, καθώς οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια αυξάνονταν και τα φορολογικά έσοδα μειώνονταν. Στις πιο ευάλωτες οικονομίες, οι δημοσιονομικοί φόβοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διατήρηση ή ακόμη και την άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων. Έτσι, χώρες όπως η Γαλλία ή η Βρετανία θα δυσκολευθούν να δανειστούν για να τονώσουν τις οικονομίες τους.

Πλήγμα και στο εμπόριο

Αν οι Αμερικανοί ξοδεύουν λιγότερο, πλήττεται συνολικά το παγκόσμιο εμπόριο. Και αν στις ΗΠΑ εξαιτίας αυτού μειωνόταν το εμπορικό έλλειμμα, στον υπόλοιπο κόσμο θα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα.

Το πλεόνασμα της Κίνας σε μεταποιημένα αγαθά θα επιδεινωνόταν. Οι Ευρωπαίοι και Ασιάτες παραγωγοί, που ήδη έχουν πληγεί, θα πρέπει να ανταγωνιστούν ακόμη περισσότερο τα κινεζικά προϊόντα. Και αυτό, πιθανότατα θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο προστατευτισμό. Και η αλυσίδα των συνεπειών θα μεγαλώσει.

• Με στοιχεία από τον Economist

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα

Η αγορά εργασίας επηρεάζει βαθιά το κόστος ζωής, οδηγώντας το σε μεγάλη αύξηση, κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη την καθημερινή διαβίωση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή
Ολυμπιακή Φλόγα 23.11.25

Γιατί άλλαξε ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος – Ο Ολυμπιονίκης Γκαϊδατζής αντί του Γκιννή

Αιφνιδιαστική αλλαγή στο θέμα του πρώτου Λαμπαδηδρόμου λίγες ημέρες πριν από την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών
«We are not alone» 23.11.25

Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών

Το The Age of Disclosure παρουσιάζει πρώην αξιωματούχους που μιλούν για UAP, συνδέοντας το Ρόσγουελ με μυστικά προγράμματα και έναν νέο αγώνα υπεροχής γύρω από πιθανή μη ανθρώπινη τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης - Παραμένουν κενά στα σχολεία

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
