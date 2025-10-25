newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Είναι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φούσκα; – Τι λέει η Fidelity
Διεθνής Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Είναι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φούσκα; – Τι λέει η Fidelity

Τι φοβούνται οι fund managers αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούν να αποδώσουν οι επενδύσεις;

ΕπιμέλειαΤάσος Μαντικίδης
A
A
Spotlight

Είναι η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επανάληψη της φούσκας του dotcom;, αναρωτήθηκε σε σημείωμά της η Fidelity International θυμίζοντας και τη χρηματιστηριακή ρήση αν «αυτή τη φορά είναι διαφορετικά» («This time is different») τα πράγματα. Τα μαθήματα της ιστορίας φαίνονται ξεκάθαρα: οι εταιρείες που επενδύουν σε  μια νέα τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, συνήθως δεν είναι εκείνες που τελικά ωφελούνται από αυτήν.

Οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης

Τη δεκαετία του 1990, οι «γίγαντες» του διαδικτύου δεν ήταν η Google ή η Amazon, αλλά οι τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί. Εταιρείες όπως η WorldCom και η Global Crossing δαπάνησαν δισεκατομμύρια για να τοποθετήσουν υποθαλάσσια καλώδια και να δημιουργήσουν τη ραχοκοκαλιά του διαδικτύου. Όμως με την αγορά υπερκορεσμένη και τον ανταγωνισμό  αδυσώπητο — και οι δύο κατέρρευσαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η ιστορία αυτών των «χαμένων γιγάντων» δεν ήταν μεμονωμένη.

Άλλοι «οικοδόμοι του διαδικτύου», όπως τους χαρακτηρίζει η Fidelity, που κατέρρευσαν περιλαμβάνουν τον καναδικό τηλεπικοινωνιακό κολοσσό Nortel, ή τους πρωτοπόρους των  κέντρων δεδομένων και φιλοξενίας όπως οι Exodus Communications και PSINet, επίσης χρεοκόπησαν, με τα περιουσιακά τους στοιχεία να αγοράζονται από ισχυρότερους παίκτες.

Πολλές εταιρείες επένδυσαν υποθέτοντας ότι η κίνηση στο διαδίκτυο και τα έσοδα θα αυξάνονταν ταχέως. Όμως η ζήτηση ήρθε αργότερα απ’ όσο περίμεναν, και όταν τελικά ήρθε, πίεσε τα  περιθώρια κέρδους, ενώ ο  μεγάλος δανεισμός πίεσε τις τιμές  σε εταιρείες με αδύναμους ισολογισμούς. Τα κέρδη κατέληξαν σε εταιρείες όπως η Facebook, η Google και η Amazon, που ανέπτυξαν νέους τρόπους να εκμεταλλευτούν εμπορικά την τεχνολογία, καθώς ιστορικά οι εταιρείες που βρίσκουν τις εφαρμογές χρήσης είναι αυτές που κερδίζουν.

Όπως και στη φούσκα του dotcom, οι αποτιμήσεις σήμερα των «οικοδόμων AI» έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μια τεχνολογική επανάσταση, αλλά, εταιρείες που πραγματοποιούν σήμερα τις μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές δαπάνες της ιστορίας τους γνωρίζουν καλά  τα ιστορικά παραδείγματα, καθώς θέλουν να είναι δημιουργοί μοντέλων AI, αλλά και να αναπτύσσουν τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Σχεδόν καμία εταιρεία δεν σκοπεύει απλώς να παρέχει το μοντέλο για να το εκμεταλλευτεί κάποιος άλλος. Η Microsoft, κάποτε παρείχε λειτουργικά συστήματα για υπολογιστές· τώρα προσφέρει πλήθος εφαρμογών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και πληρώνουν για αυτές.

τεχνητή νοημοσύνη

Τα smartphones

Τα θεμέλια φαίνονται πιο σταθερά σήμερα. Σε αντίθεση με την εποχή της φούσκας του dotcom, οι κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες σήμερα είναι θεμελιωδώς ισχυρές: λειτουργούν με αποδεδειγμένα επιχειρηματικά μοντέλα, ανθεκτικά κέρδη και υγιέστερους ισολογισμούς. Ενώ οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αντιμετώπιζαν έντονο ανταγωνισμό, οι κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών απολαμβάνουν σήμερα τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα — όχι μόνο γύρω από τα ίδια τα chips, αλλά σε ολόκληρα οικοσυστήματα και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Μέρος του προβλήματος στο παρελθόν ήταν ότι οι εταιρείες απλώς προηγήθηκαν της εποχής τους· ο χρόνος προς εμπορική αξιοποίηση ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο νόμιζαν πολλοί. Πολλές εφαρμογές του διαδικτύου χρειάζονταν ευρυζωνικότητα και smartphone. Χρειάστηκαν άλλα 10 χρόνια για να εμφανιστούν τα smartphones, κάτι που έκανε το κοινό του διαδικτύου τεράστιο. Αν σήμερα χρειαστούν 3 έως 5 χρόνια για να δημιουργηθεί η υποδομή για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα οι «οικοδόμοι» της τεχνολογίας  να μπορέσουν και να την αξιοποιήσουν.

Η ιστορία μοιάζει, αλλά δεν επαναλαμβάνεται. Κάποιοι εκτός AI χρησιμοποιούν υπερβολικά το παράδειγμα του διαδικτύου ως λόγο να μη δραστηριοποιηθούν. Όμως μεγάλο μέρος αυτού που χρειάζεται η AI ήταν ήδη ανεπτυγμένο. Άλλωστε, χρειάστηκαν 11 χρόνια για να φτάσει η Google το ένα δισεκατομμύριο αναζητήσεις ημερησίως, ενώ το ChatGPT χρειάστηκε μόλις δύο χρόνια. Φυσικά, σε κάθε «φούσκα» υπήρχαν πάντα πειστικοί λόγοι για το γιατί αυτή τη φορά δεν είναι φούσκα. Έτσι  η τελική επιλογή βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των επενδυτών.

Η φούσκα

Ο φόβος για πιθανή φούσκα των τεχνολογικών μετοχών αποτυπώνεται πάντως στην τελευταία έρευνα Οκτωβρίου της Bank of America μεταξύ 166 fund managers θεσμικών χαρτοφυλακίων με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 400 δισ. δολαρίων.

Για  πρώτη φορά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πορεία των αγορών το επόμενο διάστημα δεν είναι οι δασμοί Τραμπ και οι εμπορικοί πόλεμοι, καθώς οι επαγγελματίες των αγορών τοποθετούν με ποσοστό 33% στην πρώτη θέση μια φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, μάλιστα μόλις το 5% των ερωτηθέντων θεωρούν ως μεγάλο κίνδυνο μια πιθανή ύφεση ως απόρροια των εμπορικών πολέμων από περίπου 80% που βρισκόταν στην κορύφωσή του τον Απρίλιο. «Ενα δεύτερο κύμα πληθωρισμού» θεωρείται από το 27% των διαχειριστών ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αγορές, ενώ το σενάριο η Fed να χάσει την ανεξαρτησία της με παράλληλη νέα πτώση του δολαρίου ψηφίζεται από 14% των διαχειριστών ως ο τρίτος μεγαλύτερος κίνδυνος.

Οι «αυξημένες θέσεις» σε μετοχές στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια πάντως βρίσκονται σε υψηλά οκτώ μηνών, ενώ οι θέσεις σε ομόλογα στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, με τα επίπεδα των μετρητών (μόλις στο 3,8% των χαρτοφυλακίων) να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2024.

Συνολικά ένα ρεκόρ 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι  μετοχές παγκοσμίως είναι πλέον υπερτιμημένες, με το 54% να θεωρεί «φούσκα» τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η «long» (ανοδική) θέση στον χρυσό αποτελεί την πιο «αγαπημένη» τους συναλλαγή.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
