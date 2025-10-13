Οι ειδήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, θυμίζουν όλο και περισσότερο την αρθρογραφία των «ειδικών» για το κόκκινο κρασί. Για κάθε άρθρο που υποστηρίζει ότι το κόκκινο κρασί, όταν καταναλώνεται με μέτρο, ωφελεί την καρδιά, υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα που προσπαθεί να μας αλλάξει γνώμη.

Αντίστοιχα, στις έρευνες που δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αντιπαρατίθενται μελέτες, δημοσκοπήσεις ή απόψεις τεχνο-γκουρού, που υποστηρίζουν το αντίθετο. Εκτιμούν δηλαδή ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι περισσότερες από εκείνες που θα καταργήσει. Για παράδειγμα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εκτιμά ότι ως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει 170 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα καταργήσει περίπου 92 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση 78 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Αντικρουόμενες έρευνες

Την εβδομάδα που μας πέρασε, δημοσιοποιήθηκαν δύο νέες μελέτες για την τεχνητή νοημοσύνη, που χτυπάνε καμπανάκια, η κάθε μία από διαφορετική κατεύθυνση.

Η πρώτη έρευνα προέρχεται από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (Βritish Standards Institute – BSI). Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης επιχειρηματικών προτύπων (ΙSO κλπ), που λειτουργεί σε 195 χώρες. Μέσω συνεντεύξεων με περισσότερους από 850 ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων σε επτά χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία), το ΒSI προειδοποιεί για έναν νέο «εργασιακό Αρμαγεδδώνα» ή αλλιώς «jobpocalypse».

Το 41% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τους επέτρεψε να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρησή τους. Ήδη, σχεδόν το 1/3 των ερωτηθέντων (31%), δήλωσε ότι πριν προχωρήσουν στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου, εξετάζουν πρώτα αν τα καθήκοντά του μπορεί να καλυφθούν με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Άλλο ένα 40% εκτιμά ότι αυτό θα συμβεί εντός πενταετίας.

Το 25% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι όλες ή οι περισσότερες εργασίες που εκτελούνται από υπαλλήλους εισαγωγικού επιπέδου (entry level), θα μπορούσαν να υποκατασταθούν από εργαλεία ΑΙ, εξοικονομώντας έξοδα μισθοδοσίας, εκπαίδευσης και εύρεσης προσωπικού.

Επιπλέον, τα δύο πέμπτα (39%) των CEOs δήλωσαν ότι οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου για διεξαγωγή ερευνών ή για διοικητικές και ενημερωτικές εργασίες, έχουν ήδη μειωθεί ή καταργηθεί. Η αιτία είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν την ίδια δουλειά πιο αποτελεσματικά.

Προειδοποίηση για «φούσκα»

Ενώ οι CEOs εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην τεχνητή νοημοσύνη, κεντρικοί τραπεζίτες και οικονομικοί αναλυτές, προειδοποιούν ότι η ΑΙ θα είναι η επόμενη μεγάλη «φούσκα».

Η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England – BoE) προειδοποίησε ότι υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος «αιφνίδιας διόρθωσης» στις παγκόσμιες αγορές, εκφράζοντας ανησυχίες για τις ραγδαία αυξανόμενες αποτιμήσεις των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (Financial Policy Committee – FPC) της BoE, χαρακτηρίζει «υπερβολικά διογκωμένες» τις αποτιμήσεις μετοχών των εταιριών ΑΙ. Γεγονός που τις καθιστά «ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περίπτωση που οι προσδοκίες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης γίνουν λιγότερο αισιόδοξες».

Το παραπάνω ενδεχόμενο δεν είναι διόλου μακρινό. Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), έδειξε ότι το 95% των επιχειρήσεων δεν αποκομίζουν καμία απόδοση από τις επενδύσεις τους στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Η ΒοΕ υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν και υλικοί περιορισμοί – από την αγορά ενέργειας ως τις αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων – που μπορεί να εμποδίσουν την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία και οι πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους αυξάνουν την αβεβαιότητα. Η BoE προειδοποίησε ότι μια αναθεώρηση των προσδοκιών για τα μελλοντικά κέρδη θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις αγορές, εάν οι επενδυτές αρχίσουν να ρευστοποιούν μαζικά τις θέσεις τους στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι άνθρωποι τροφοδοτούν την πρόοδο

To Bρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων – ΒSI, αναγνωρίζει εμμέσως ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποβούν δίκοπο μαχαίρι.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά καθώς επιδιώκουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά είναι οι άνθρωποι που τροφοδοτούν την πρόοδο», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος του BSI, Σούζαν Τέιλορ Μάρτιν.

«Η έρευνά μας καθιστά σαφές ότι η ισορροπία μεταξύ της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και της δημιουργίας ενός ακμάζοντος εργατικού δυναμικού είναι η καθοριστική πρόκληση της εποχής μας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μακροπρόθεσμη σκέψη και επένδυση στο εργατικό δυναμικό, παράλληλα με την επένδυση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και παραγωγική απασχόληση», συμπλήρωσε.

Μακάριοι, όσοι ξεκίνησαν την καριέρα τους προ ΑΙ

Ακόμα και οι ίδιοι οι CEOs εμφανίζονται μπερδεμένοι στις απόψεις τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι αισθάνονται τυχεροί που ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν από την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή όμως, πάνω από τους μισούς (53%) δήλωσαν επίσης ότι πιστεύουν ότι τα οφέλη της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις, θα υπερτερούν των διαταραχών στο εργατικό δυναμικό.

Μεγάλες προσδοκίες

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επενδύουν κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και για να μειώσουν το κόστος και να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων.

Η ΒSI ανέλυσε τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εταιρειών, και διαπίστωσε ότι η λέξη «αυτοματοποίηση» – που παραπέμπει μεταξύ άλλων σε επενδύσεις ΑΙ – εμφανιζόταν σχεδόν επτά φορές πιο συχνά από τις λέξεις «αναβάθμιση δεξιοτήτων» ή «επανεκπαίδευση». Eιδικά στη Βρετανία, το 76% των CEOs θεωρούν ότι οι επενδύσεις σε ΑΙ θα αποφέρουν καρπούς σε λιγότερο από ένα χρόνο. Προφανώς όσο μεγαλύτερες είναι οι προσδοκίες, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος σκασίματος της «φούσκας», σε περίπτωση που διαψευσθούν.