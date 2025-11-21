science
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Τα υπερκέρδη της Nvidia καθησυχάζουν τους φόβους για φούσκα στην ΑΙ – Για την ώρα
Τα υπερκέρδη της Nvidia καθησυχάζουν τους φόβους για φούσκα στην ΑΙ – Για την ώρα

Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι αμφιβολίες είχαν ωθήσει τις μετοχές της Nvidia σε πτώση σχεδόν 8% τον Νοέμβριο.

Η Nvidia, η εταιρεία που κυριαρχεί στην κατασκευή τσιπ που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ένα ακόμη τρίμηνο με εκρηκτική αύξηση των εσόδων, καθησυχάζοντας προς το παρόν τους επενδυτές που ανησυχούν ότι η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται, κάποια στιγμή, να σκάσει.

Στις 19 Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο τρίμηνο – το τρίτο τρίμηνο του 2025 (οικονομικό έτος 2026) – σημείωσε έσοδα 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά έσοδα 31,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση των εσόδων κατά 62% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και σε εντυπωσιακή αύξηση κατά 215% σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.

Τα αποτελέσματα του ηγέτη στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σηματοδότησαν μια καθοριστική στιγμή για τη Wall Street, καθώς οι παγκόσμιες αγορές προσβλέπουν στον σχεδιαστή τσιπ για να καθορίσουν εάν η επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων στην επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε υπέρογκες αποτιμήσεις που ενδεχομένως ξεπερνούν τα θεμελιώδη μεγέθη.

«Το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσεται ραγδαία με περισσότερους νέους κατασκευαστές βασικών μοντέλων, περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε περισσότερους κλάδους και σε περισσότερες χώρες. Η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται παντού, κάνει τα πάντα, όλα ταυτόχρονα», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia.

Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι αμφιβολίες είχαν ωθήσει τις μετοχές της Nvidia σε πτώση σχεδόν 8% τον Νοέμβριο, μετά από άνοδο 1.200% τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι πωλήσεις στον τομέα των κέντρων δεδομένων, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Nvidia, αυξήθηκαν στα 51,2 δισ. δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 26 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές είχαν προβλέψει πωλήσεις ύψους 48,62 δισ. δολαρίων.

Προειδοποιητικά σημάδια

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Nvidia θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξή της.

«Ενώ η ζήτηση για GPU [μονάδες επεξεργασίας γραφικών] συνεχίζει να είναι τεράστια, οι επενδυτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στο κατά πόσο οι hyperscalers μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν αυτή την ικανότητα αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο Τζέικομπ Μπορν, αναλυτής της eMarketer. «Το ερώτημα είναι αν τα φυσικά εμπόδια στην πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, γη και δίκτυο θα περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία αυτή η ζήτηση θα μεταφραστεί σε αύξηση των εσόδων μέχρι το 2026 και μετά».

Η δραστηριότητα της Nvidia συγκεντρώθηκε επίσης όλο και περισσότερο κατά το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, με τέσσερις πελάτες να αντιπροσωπεύουν το 61% των πωλήσεων.

Ταυτόχρονα, αύξησε σημαντικά τα χρήματα που δαπανά για την επαναγορά των δικών της τσιπ από τους πελάτες της στο cloud, οι οποίοι διαφορετικά δεν μπορούν να τα νοικιάσουν, με τις συμβάσεις αυτές να ανέρχονται συνολικά σε 26 δισεκατομμύρια δολάρια – περισσότερο από το διπλάσιο των 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων του προηγούμενου τριμήνου.

Ωστόσο, αναλυτές και επενδυτές ανέμεναν ευρέως ότι η υποκείμενη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει τροφοδοτήσει τα αποτελέσματα της Nvidia από την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022, θα παραμείνει ισχυρή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία έχει παραγγελίες αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα προηγμένα τσιπ της έως το 2026.

Οι Big Tech, δηλαδή οι μεγαλύτεροι πελάτες της Nvidia, έχει διπλασιάσει τις δαπάνες της για την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και την απόκτηση των πιο προηγμένων και ακριβών τσιπ, καθώς δεσμεύεται για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και πολλών γιγαβάτ.

Η Microsoft ανέφερε τον περασμένο μήνα ρεκόρ κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους σχεδόν 35 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, με περίπου το ήμισυ του ποσού να δαπανάται κυρίως σε τσιπ.

Η Nvidia αναμένει προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο κέρδους 75%, συν ή πλην 50 μονάδες βάσης, για το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς για 74,5%.

Πηγή: OT.gr

