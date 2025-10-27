newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χρηματιστηριακή φούσκα: Από τις τουλίπες στα σπίτια και από το dot-com στην ΑΙ
Διεθνής Οικονομία 27 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Χρηματιστηριακή φούσκα: Από τις τουλίπες στα σπίτια και από το dot-com στην ΑΙ

Τι μάθαμε και τι όχι από έξι κρίσεις που ξέσπασαν ύστερα από «φούσκα» που έσκασε τους τελευταίους τέσσερις αιώνες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Οπως κάθε μεγάλο βήμα ή κάθε όνειρο, κάθε επένδυση και κάθε επιχείρηση έρχεται με το ρίσκο της. Το ρίσκο αυτό είναι η πιθανή αποτυχία και, πάντοτε, ο πάταγος είναι μεγαλύτερος όταν η πτώση γίνεται από ψηλά.

Η φούσκα σκάει, οι τιμές καταρρέουν και η υπεραξία γίνεται… αέρας!

Στην οικονομία της αγοράς, φούσκες δημιουργούνται όταν το μεγάλο ενδιαφέρον για ένα αντικείμενο οδηγεί στην αύξηση της τιμής του σε υπέρμετρο βαθμό, τέτοιον που ξεπερνά κατά πολύ την «αντικειμενική» ή εγγενή του αξία – η διαφορά μεταξύ τιμής και εγγενούς αξίας είναι ο αέρας που γεμίζει τη φούσκα.

Οταν η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για το αγαθό μειωθεί απότομα ή αυξηθεί απότομα η προσφορά, τότε η φούσκα σκάει, οι τιμές καταρρέουν και η υπεραξία γίνεται… αέρας!

Στην Ιστορία, έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις όπου οικονομικές φούσκες έσκασαν, παρασέρνοντας το σύνολο της οικονομίας και βυθίζοντάς τη σε κρίση.

Η κρίση της τουλίπας (Ολλανδία, 1637)

Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη φούσκα παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1630 στην Ολλανδία, όταν η τουλίπα έγινε εξαιρετικά δημοφιλής στη γαλλική αγορά, αυξάνοντας απότομα τη ζήτηση για τους βολβούς του φυτού. Από το 1634 η τιμή των βολβών έκανε ένα άνευ προηγουμένου «ράλι», πριν να καταρρεύσει απότομα στις αρχές του 1637. Οι βολβοί τουλίπας έχασαν απότομα έως και το 99% της αξίας τους, ζημιώνοντας σημαντικά τους επενδυτές.

Η φούσκα του Μισισιπή (Γαλλία, 1720)

Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο σκωτσέζος επιχειρηματίας Τζον Λο βρέθηκε να είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής οικονομίας. Ηλεγχε σχεδόν το σύνολο του εμπορίου της Γαλλίας και απέκτησε το δικαίωμα να τυπώσει νόμισμα. Χρηματοδοτούσε τις επιχειρήσεις του μέσω έκδοσης μετοχών της Εταιρείας του Μισισιπή, η τιμή των οποίων γρήγορα εκτοξεύθηκε. Αρκετοί μέτοχοι έγιναν εκατομμυριούχοι μέχρι το 1720, όταν κατέρρευσε η τιμή της μετοχής, οδηγώντας το σύνολο της οικονομίας σε παρατεταμένη κρίση.

Το κραχ του 1929 (ΗΠΑ)

Τα χρόνια του Μεσοπολέμου, η αμερικανική οικονομία ανθούσε χάρη στη γρήγορη εκβιομηχάνιση και τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Μεγάλο μέρος του παραγόμενου πλούτου επενδυόταν ξανά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών που κατέγραφαν καθημερινή άνοδο.  Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1929 ο δείκτης έφτασε στο υψηλότερο σημείο του, πάνω από τις 381 μονάδες.  Τη «Μαύρη Πέμπτη» 24 Οκτωβρίου έγινε μαζική πώληση μετοχών στη Wall Street. Η αγορά συνέχισε να πέφτει μέχρι
τον Ιούλιο του 1932, όταν έπιασε χαμηλό λίγο πάνω από
τις 41 μονάδες, έχοντας χάσει το 89% της αξίας της.

Η φούσκα της Ιαπωνίας (1992)

Από το 1986 έως το 1991 οι τιμές των ακινήτων και των μετοχών στην Ιαπωνία σημείωσαν πρωτόγνωρη άνοδο. Το φούσκωμα των τιμών τροφοδότησε τον πληθωρισμό, σε μια εποχή που η Ιαπωνία αναπτυσσόταν ταχύτατα. Στα μέσα του 1990, ο δείκτης Nikkei έφτασε στην υψηλότερη μέχρι τότε τιμή του, πριν αρχίσει να πέφτει απότομα στα τέλη του 1991 και εν τέλει να καταρρέει στις αρχές του 1992. Το σκάσιμο της φούσκας οδήγησε την οικονομία της ασιατικής χώρας σε μια μακρά κρίση.

Η φούσκα του Ιντερνετ (ΗΠΑ, 2000)

Με την εφεύρεση του Διαδικτύου και τη σταδιακή καθιέρωσή του ως εργαλείου της καθημερινής ζωής, από το 1995 έως το 2000 επενδύθηκαν υπέρογκα κεφάλαια σε τεχνολογικές εταιρείες, δημιουργώντας μια φούσκα στην αγορά NASDAQ. Καθώς μόνο λίγες εξ αυτών πραγματικά πέτυχαν, φτάνοντας σήμερα να είναι οι μεγάλοι κολοσσοί της τεχνολογίας, η αποτυχία των υπόλοιπων εταιρειών οδήγησε στην κατάρρευση της αγοράς το 2000 πέφτοντας ο δείκτης NASDAQ 78% σε πέντε μήνες.

Η φούσκα της αγοράς στέγης (ΗΠΑ, 2008)

Η τελευταία μεγάλη οικονομική κρίση δημιουργήθηκε από τη φούσκα της αγοράς στέγης στις ΗΠΑ. Οι τιμές των ακινήτων διπλασιάστηκαν μέχρι το 2006 και άρχισαν να πέφτουν το 2007. Αρκετοί δανειολήπτες σταμάτησαν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους καθώς οι τόκοι γίνονταν μεγαλύτεροι και οι τράπεζες διέκοψαν τη χορήγηση νέων δανείων. Τον Σεπτέμβριο του 2008 κατέρρευσε η μεγάλη τράπεζα Lehman Brothers, προκαλώντας μεγάλους τριγμούς στην οικονομία των ΗΠΑ αρχικά και σε δεύτερο χρόνο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το… «σκάσιμο»
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις 27.10.25

Πότε και με ποια ένταση θα έρθει το... «σκάσιμο» στην τεχνητή νοημοσύνη

«Εντελώς εκτός γραμμής» οι αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας - Χαρακτηριστικό «φούσκας» το αφήγημα ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το οικονομικό τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Στεργίου
Αντιφασίστες της Βέρμαχτ: Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς
Μια άλλη Αντίσταση 27.10.25

Αντιφασίστες της Βέρμαχτ - Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς

Η άγνωστη ιστορία του «Πειθαρχικού Τάγματος 999» και στην Ελλάδα - Μεγάλος αριθμός τους αυτομολεί στις δυνάμεις της ελληνικής Αντίστασης και αναπτύσσει αντιφασιστική δράση

Κατερίνα Ροββά
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου
Go Fun 27.10.25

Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου

«Ζει!» φώναξε ο Δρ. Φρανκενστάιν καθώς το δημιούργημά του ξύπνησε. Όπως και το τέρας του Φρανκενστάιν, οι παραδόσεις όπως το Halloween μπορούν να ζωντανέψουν, να αλλάξουν και να προσαρμοστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Ρήγμα 27.10.25

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης - Αρρυθμίες, σκάνδαλα και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
